Киев пообещал действовать в Чёрном море с НАТО, не спрашивая РоссиюRT на русском 07:06

Мы просто будем это делать. Никто не будет спрашивать, говорить: это можно, а это нельзя.

НАТО и Украина не будут спрашивать у России разрешения, что делать в Чёрном море, заявил украинский министр иностранных дел Павел Климкин.

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