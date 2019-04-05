Политика
Киев пообещал действовать в Чёрном море с НАТО, не спрашивая РоссиюRT на русском 07:06
НАТО и Украина не будут спрашивать у России разрешения, что делать в Чёрном море, заявил украинский министр иностранных дел Павел Климкин.
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Мы просто будем это делать. Никто не будет спрашивать, говорить: это можно, а это нельзя.
— Павел Климкин, украинский дипломатРИА Новости 08:11
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Гаджеты
Два китайца обманули Apple на миллион долларов
Согласно расследованию ФБР, проживающие в Орегоне китайцы Яньянь Чжоу и Цюянь Цзян выудили у Apple около миллиона долларов с помощью мошеннической схемы.
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Политика
Россия выиграла спор с Украиной в ВТО по делу о транзите
Россия выиграла спор с Украиной во Всемирной торговой организации (ВТО) по транзиту украинских товаров.
Обновлено в 09:51
Общество
Миллионы рублей случайно выбросили в контейнер с мусором в Тюмени
Как рассказал на пресс-конференции начальник цеха мусоросортировочного завода Виктор Загидулин, к ним обратилась семейная пара, которая случайно выбросила пакет со средствами, вырученными от продажи квартиры.
Обновлено в 05:14
Общество
Установлены причины затопления Тушинского тоннеля в Москве
Причины затопления Тушинского тоннеля на севере Москвы установлены – это грубые ошибки при проектировании и применение материалов низкого качества при строительстве, сообщил РИА Новости руководитель "Канала имени Москвы" Герман Елянюшкин.
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Гаджеты
Bloomberg: Amazon выпустит свой аналог беспроводных наушников AirPods
Компания Amazon готовится представить на рынке беспроводные наушники с доступом к голосовому помощнику Alexa.
Обновлено в 07:33
Культура
В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина
В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Политика
Стал известен результат экспресс-теста анализов Порошенко
Главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы «Социотерапия» Владимир Яровой рассказал о результатах экспресс-теста анализов действующего президента Украины Петра Порошенко.
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Происшествия
В Дагестане мальчик умер после укола в больнице
Семилетний мальчик умер после укола в одной из больниц Махачкалы, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России по Дагестану.
Обновлено в 06:26
Космос
В Томске собрались печатать спутники на принтере
Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) намерены создавать спутники, корпуса которых будут напечатаны на 3D-принтере, сообщил директор инженерной школы новых производственных технологий Алексей Яковлев.
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Футбол
Зинедин Зидан: «Всегда ценил Азара. Потрясающий футболист»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопрос об интересе к полузащитнику «Челси» Эдену Азару.
Обновлено в 08:11
Шоу-бизнес
Илан Шор изводил Жасмин своей ревностью
По словам поп-дивы, до свадьбы избранник изводил ее своей ревностью.
Обновлено в 05:18
Происшествия
Полицейские пойдут под суд за кражу янтаря
По данным следствия, в 2016 году фигуранты под видом проведения оперативно-разыскных мероприятий применили силу к сотруднику бизнес-парка «Румянцево», принудив его отдать 4 кг необработанного янтаря и 200 тыс. рублей.
Обновлено в 07:23
Авто
Госдума отменила транспортный налог с угнанных автомобилей
Госдума приняла закон, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога вплоть до момента их возврата.
Обновлено вчера в 04:36
Армия и оружие
В бундестаге призвали распустить НАТО
Обновлено в 00:54
Происшествия
В московском суде произошла массовая драка
В Тверском суде Москвы 4 апреля во время слушания гражданского дела произошла массовая драка.
Обновлено в 08:40
Экономика
Сбербанк и МКБ ограничили прием пятитысячных купюр в банкоматах
Сбербанк России и Московский кредитный банк (МКБ) ограничили прием купюр номиналом 5 тысяч рублей в некоторых банкоматах, сообщила в пятницу газета "Ведомости".
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Недвижимость
Семьи с детьми смогут брать ипотеку под 6% на весь срок кредита
Семьи с двумя и более детьми могут получить льготную ипотеку под 6 процентов на весь срок действия кредита.
Обновлено в 09:13
Политика
Украинская прокуратура предъявила обвинение адвокату Вышинского
17 января, в день заседания суда по делу Вышинского, сотрудники украинской прокуратуры провели обыски в квартире Доманского.
Обновлено в 08:21
Общество
Названо место похорон Георгия Данелии
Обновлено вчера в 08:59
Армия и оружие
В Ливии остановили наступление Хафтара
В Ливии проправительственные силы заявили, что сумели остановить продвижение армии под командованием маршала Халифы Хафтара, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в окружении премьера Фаеза Сарраджа.
Обновлено в 09:22
Энергетика
Власти Белоруссии хотят поднять тариф на транзит российской нефти
Власти Белоруссии предложили российской естественной монополии «Транснефть» повысить тариф на транзит нефти.
Обновлено в 09:46
Происшествия
Следствие задержало скрывавшегося фигуранта дела Абызова
Следствие задержало Сергея Ильичева, единственного фигуранта дела Михаила Абызова, которому поначалу удалось скрыться, следует из материалов Басманного суда Москвы.
Обновлено в 08:36
Происшествия
В Петербурге украли пушку 1940 года
По данным полиции, неизвестный выкрал пушку 1940 года выпуска из арендуемого ангара.
Обновлено в 09:55
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»
В Одесской области прошли завершающие испытания крылатой ракеты «Нептун», заявил президент Украины Пётр Порошенко 5 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 08:57
Экономика
Годовая инфляция в РФ в марте ускорилась до 5,3%
Годовая инфляция в РФ в марте 2019 года (к марту 2018 года) ускорилась до 5,3% с 5,2% в феврале, сообщает Росстат.
Обновлено в 09:23