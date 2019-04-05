Политика

Киев пообещал действовать в Чёрном море с НАТО, не спрашивая РоссиюRT на русском 07:06

НАТО и Украина не будут спрашивать у России разрешения, что делать в Чёрном море, заявил украинский министр иностранных дел Павел Климкин.
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Павел Климкин
Мы просто будем это делать. Никто не будет спрашивать, говорить: это можно, а это нельзя.
— Павел Климкин, украинский дипломатРИА Новости 08:11

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