Киев пообещал действовать в Черном море, не спрашивая РоссиюРИА Новости 08:11

НАТО не будет спрашивать у России, что нам можно, а что нельзя делать. Мы просто будем это делать, не прося ни у кого разрешения.

НАТО и Украина не будут спрашивать у России разрешения, что делать в Черном море, заявил украинский министр иностранных дел Павел Климкин.

Киев пообещал действовать в Черном море, не спрашивая Россию

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