Политика

Киев пообещал действовать в Черном море, не спрашивая РоссиюРИА Новости 08:11

НАТО и Украина не будут спрашивать у России разрешения, что делать в Черном море, заявил украинский министр иностранных дел Павел Климкин.
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Павел Климкин
НАТО не будет спрашивать у России, что нам можно, а что нельзя делать. Мы просто будем это делать, не прося ни у кого разрешения.
— Павел Климкин, украинский дипломатРоссийский Диалог 10:40

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