Киев пообещал действовать в Черном море, не спрашивая РоссиюРИА Новости 08:11

НАТО не будет спрашивать у России, что нам можно, а что нельзя делать. Мы просто будем это делать, не прося ни у кого разрешения.

НАТО и Украина не будут спрашивать у России разрешения, что делать в Черном море, заявил украинский министр иностранных дел Павел Климкин.

Киев пообещал действовать в Черном море, не спрашивая Россию

Политика Умер бывший директор ФСБ и депутат Госдумы Николай Ковалев Депутат Госдумы и бывший директор ФСБ России генерал Николай Ковалев умер на 70-м году жизни.

Общество Власти предложили приостанавливать подозрительные операции на 10 суток Росфинмониторинг разработал законопроект, согласно которому госорганам предлагают разрешить без суда приостанавливать подозрительные банковские операции на срок до 10 суток.

Политика Климкин рассказал, почему Киев проиграл спор с Россией в ВТО Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Киев проиграл спор с Москвой по транзиту товаров во Всемирной торговой организации (ВТО), потому что не были учтены советы дипломатического ведомства по стратегии и тактике.

Культура В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.

Единоборства Кокляев принял вызов Емельяненко и пообещал победить одним ударом Российский спортсмен Михаил Кокляев согласился провести поединок с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко по правилам бокса.

Футбол Marca: трансфер Азара в «Реал» практически согласован По информации Marca, стороны практически согласовали трансфер футболиста, сделка может быть оформлена уже в ближайшее время.

Общество Гороскоп на 6 апреля: Стрельцы эмоциональны, а Овнам стоит беречь силы Успешность ваших сегодняшних деяний целиком и полностью зависит от вашей веры в собственные силы.

Шоу-бизнес Лолита впервые высказалась про свадьбу Цекало с молодой американкой Певица Лолита Милявская впервые прокомментировала свадьбу своего бывшего мужа Александра Цекало с американской актрисой Дариной Эрвин.

Политика Time поместил на обложку Путина, стоящего над земным шаром Американский еженедельный журнал Time посвятил новую обложку президенту России Владимиру Путину.

Политика США ввели новые санкции против Венесуэлы Речь идет об ограничительных мерах в отношении двух компаний, а также 34 судов PDVSA, поскольку они принимают участие в поставке венесуэльской нефти на Кубу.

Технологии Российские товары начнут продаваться на AliExpress На AliExpress появятся российские товары, их можно будет купить в любой части мира, так как Alibaba Group, которой принадлежит интернет-магазин, уходит от монополии на продажу китайской продукции, сообщил РБК представитель компании в России Антон Пантелеев.

Политика Соловьев выгнал из студии поляка Корейбу за ложь о евреях и СССР Телеведущий Владимир Соловьев потребовал от польского политолога Якуба Корейбу уйти из студии "вместе со стулом" за то, что тот, по мнению Владимира Рудольфовича, оскорбил память евреев и позволил себе ложь о советской истории.

Единоборства Нурмагомедов проведёт турне по Великобритании Судя по постеру, в котором анонсируется визит Нурмагомедова на Туманный Альбион, россиянин в период с 12 по 15 июня посетит Манчестер, Мидлендс и Лондон.

Здоровье Новая медицинская специальность появится в России В Минздраве РФ сообщили, что с 2020 года в России появится новая специальность — врач физической и реабилитационной медицины.

Происшествия Boeing временно сократит объёмы производства самолётов 737 MAX Компания Boeing намерена с середины апреля выпускать меньше самолётов модели Boeing 737 MAX.

Общество Суд закрыл интернет-магазин «Плеер.ру» Савеловский суд Москвы на 30 дней приостановил работу интернет-магазина «Плеер.ру» за нарушения при продажах.

Наука Зрительная информация в памяти поблекла со временем Яркость визуальной информации со временем стирается из памяти, выяснили американские ученые.

Гаджеты Видео белорусских продавцов салона связи серьезно разозлило Xiaomi Видео было обнаружено на новом смартфоне, купленном клиентом в «Связном» в универмаге «Беларусь».

Армия и оружие Совбез ООН призывает прекратить военные действия в Ливии Совбез ООН призвал прекратить военные действия на территории Ливии, военного решения конфликта нет, следует из заявления организации.