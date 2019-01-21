Политика
ЕК и Украина оценили переговоры с Россией по транзиту газаВзгляд.ру 17:51
Напомним, Россия и Украина подтвердили заинтересованность в продолжении транзита газа. При этом российский министр энергетики Александр Новак назвал абсурдным предложение Нафтогаза снизить сумму исковых требований к Газпрому с 12 млрд до 2 млрд долларов в случае подписания нового контракта.
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Наглость - второе счастье: «Нафтогаз высказал условия нового транзитного договора
Abkhazian Network News Agencyвчера в 15:56
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