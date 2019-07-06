Политика

Киев получил первую партию нефти из СШАРИА Новости вчера в 12:12

В Одесском порту приступили к разгрузке первой в истории Украины партии нефти из США. Танкер Wisdom Venture под флагом Гонконга доставил из США 75 тысяч тонн нефти. По информации пресс-службы порта, разгрузка в береговые резервуары займет около 36 часов.
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Украина получила первую партию нефти из США

Эхо Москвывчера в 20:17

Названа цена первой партии нефти из США, которую получила Украина

Газета.Ruвчера в 16:19

На Украину впервые доставлена партия нефти из США

RT на русскомвчера в 12:43

Украина получила первую в истории партию нефти из США

РБКвчера в 12:56

Украина получила первую в истории партию нефти из США

ТАССвчера в 12:33

Первую партию американской нефти доставили на Украину

Вести.Ruвчера в 12:17

Киев получил первую партию нефти из США

РИА Новостивчера в 12:12
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено вчера в 23:53, Вашингтон
Происшествия

При взрыве бензовоза в Свердловской области погибли люди

Обновлено вчера в 18:57
Единоборства

Хабиб и Диас едва не подрались на UFC 239

На турнире UFC 239 в Парадайсе (Невада, США) едва не произошла драка между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и американцем Нейтом Диасом.
Обновлено вчера в 22:32
Происшествия

В столице проходят одиночные пикеты в защиту сестер Хачатурян

Обновлено вчера в 08:00
Политика

В Совфеде оценили получение Украиной первой партии нефти из США

Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич прокомментировал получение Украиной первой партии нефти из США.
Обновлено вчера в 19:35
Футбол

Месси удален за потасовку с игроком сборной Чили

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси и защитник команды Чили Гари Медель были удалены с поля за потасовку во время матча за третье место на Кубке Америки.
Обновлено вчера в 15:54
Происшествия

Пропавшую с миллионами кассиршу Луизу Хайруллину из Башкирии задержали

Напомним, что 35-летняя сотрудница банка из башкирского города Салавата Луиза Хайруллина вынесла оттуда огромную сумму – в общей сложности около 23 миллионов рублей.
Обновлено 04 июля в 23:09
Энергетика

В России предложили распечатать государственный резерв

По словам главы Приморского топливного союза Владимира Чирскова, в запасах Росрезерва есть керосин, дизельное топливо двух сортов, а также бензин АИ-80 и АИ-92.
Обновлено вчера в 07:59
Культура

Стиви Уандер прервал гастроли из-за операции по пересадке почки

По словам Уандера, донор уже найден.
Обновлено вчера в 23:48
Армия и оружие

В Донбассе солдат ВСУ расстрелял бойцов «Азова»

Обновлено вчера в 19:59
Происшествия

При взрыве в торговом центре во Флориде пострадали 23 человека

Обновлено вчера в 15:28
Музыка

«Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала более 3 млн просмотров за сутки

В подписи к видео отмечается, что в детстве любимыми сказками Пирожкова были «Дюймовочка», «Русалочка» и «Снегурочка».
Обновлено вчера в 06:57
Политика

Украина пожаловалась на отказ Европы от санкций против РФ

Постпред Украины в СЕ Дмитрий Кулеба рассказал об отказе Европы от санкций против России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:51
Шоу-бизнес

Анна Седокова рассказала об отношениях с бывшим мужем

Певица Анна Седокова рассказала поклонникам об отношениях с бывшим мужем Максимом Чернявским, с которым у них совместно растет дочь Моника.
Обновлено вчера в 20:30
Общество

Феникс не должен сгореть: холдинг «Алтайлес» за десять лет посадил новые леса на площади 35 тысяч гектаров

Масштаб лесовосстановительных работ, проводимых Каменским ЛДК и другими предприятиями холдинга «Алтайлес», помогает осознать простой калькулятор.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

Заявление Зеленского о «Северном потоке — 2» оценили на Украине

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак заявил, что президент страны Владимир Зеленский не понимает мотивов США в противодействии строительству «Северного потока — 2». По его словам, обращение украинского лидера к американскому президенту Дональду Трампу показывает отчаяние Киева в этом вопросе.
Обновлено вчера в 23:24
Экономика

Адыгея планирует увеличить валовой сбор риса-сырца к 2024 году

Адыгея намерена увеличить валовой сбор риса-сырца к 2024 году до 40 тыс. тонн, что на 20% больше урожая 2018-го.
Обновлено 05 июля в 13:32
Общество

Sohu (Китай): в России говорят о браках с китайцами, а они на самом деле не в восторге от русских. Вот почему (Sohu)

Обновлено вчера в 17:45
Происшествия

Миллиардера арестовали за торговлю детьми

Американского миллиардера Джеффри Эпштейн арестовали за торговлю несовершеннолетними.
Обновлено вчера в 22:42
Политика

Украину упрекнули в закупке импортного угля вместо отечественного

Власти Украины продолжают покупать импортный уголь вместо развития отрасли внутри страны.
Обновлено вчера в 22:31
Здоровье

В Минздраве назвали опасную дозу употребления молочных продуктов

В среднем в сутки взрослым людям стоит употреблять 200 граммов молочных продуктов.
Обновлено вчера в 22:01
Происшествия

Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве

Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
Обновлено 05 июля в 07:23
Финансы

Как прогнозируемое снижение ставки ЦБ отразится на жизни россиян

Игорь Галактионов, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Завидная устойчивость российской валюты, поддерживаемая стабильностью финансовой системы и перспективами снижения процентных ставок, в июне привела котировки валютных пар USD / RUB и EUR / RUB к минимумам с августа прошлого года.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников

Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 05:57
Происшествия

30 жителей Иркутской области, пропавшие в зоне паводка, найдены живыми

Правоохранители нашли 30 человек, которые считались пропавшими без вести в зоне паводка в Иркутской области.
Обновлено вчера в 22:43
Авто

Составили рейтинг лучших автомобилей в гараже Джереми Кларксона

BMW M3 CSL Баварская "зажигалка" тоже нашла свое место в гараже Кларксона.
Обновлено вчера в 01:43
Здоровье

На какие болезни указывает ухудшение зрения, рассказали врачи

Нейроофтальмологи рассказали, что ухудшение зрения нередко может сигнализировать на другие опасные заболевания.
Обновлено вчера в 23:42
Игры

Новую пасхалку нашли в игре Half-Life Decay

Обновлено вчера в 09:37
Политика

Посол Британии в секретных письмах называл Трампа «некомпетентным»

Британский посол в США Ким Даррок отправлял в Форин-офис (внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства) секретные телеграммы, в которых называл американского президента Дональда Трампа «неумелым», «некомпетентным» и «небезопасным».
Обновлено вчера в 22:54
Космос

В Кисловодске известный узбекский астроном рассказал о зарождении вселенной

Шухрат Абдуманнапович рассказал о строении звезд, структуре галактик, возникновении химических элементов.
Обновлено вчера в 07:25
Космос

Экипажу российской «Федерации» предрекли гибель в океане

Экипаж космического корабля «Федерация» в случае аварии ракеты-носителя после запуска с космодрома Восточный может погибнуть после приводнения в Тихом океане.
Обновлено вчера в 09:46
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