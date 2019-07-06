Политика

Киев получил первую партию нефти из СШАРИА Новости 12:12

В Одесском порту приступили к разгрузке первой в истории Украины партии нефти из США. Танкер Wisdom Venture под флагом Гонконга доставил из США 75 тысяч тонн нефти. По информации пресс-службы порта, разгрузка в береговые резервуары займет около 36 часов.
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Названа цена первой партии нефти из США, которую получила Украина

Газета.Ru16:19

На Украину доставлена первая в истории страны партия нефти из США

Эхо Москвы13:02

Первую партию американской нефти доставили на Украину

Вести.Ru12:17

На Украину впервые доставлена партия нефти из США

RT на русском12:43

Украина получила первую в истории партию нефти из США

ТАСС12:33

Украина получила первую в истории партию нефти из США

РБК12:56

Киев получил первую партию нефти из США

РИА Новости12:12
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Политика

ОБСЕ поддержала антироссийскую резолюцию по Крыму

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ одобрил резолюцию о непризнании Крыма частью России, сообщил член украинской делегации Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.
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Собчак высмеяли за 8 ошибок в 7 предложениях

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CNN (США): крещение младенца Арчи в кругу семьи обернулось неожиданной бурей (CNN)

В последнее время чету все чаще критикуют за стремление уберечь своего младенца Арчи от внимания общественности.
Обновлено в 05:15
Происшествия

В Мексике задержали семь россиян

Семеро россиян были задержаны в аэропорту мексиканского города Канкун.
Обновлено в 13:39
Политика

Иран планирует объявить о дальнейшей приостановке обязательств по СВПД

Тегеран в воскресенье планирует объявить о дальнейшей приостановке выполнения части взятых на себя обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию иранской ядерной программы (СВПД).
Обновлено в 17:28
Футбол

Аргентина обыграла Чили в матче за третье место Кубка Америки

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Врачи спасли одну руку избитой ингушской девочки

Обновлено в 10:55
Происшествия

Во Флориде не менее 15 человек пострадали при взрыве в торговом центре

Обновлено в 15:28
Политика

Россия ответила на критику США о запрете рейсов в Грузию

Министерство иностранных дел России ответило на критику американского дипломата Элизабет Руд о запрете авиасообщения России с Грузией.
Обновлено в 15:39
Игры

Разработчики Wasteland 3 рассказали, как работает мультиплеер в игре

Обновлено в 07:27
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В Москве на акции в поддержку сестер Хачатурян прошли задержания

Обновлено в 10:45
Футбол

ФК «Локомотив» выиграл Суперкубок России

Обновлено в 14:35
Общество

Сбежавшую с миллионами жену шейха обвинили в романе с охранником

Жену эмира Дубая принцессу Хайю, сбежавшую от супруга с огромной суммой денег, подозревают в романе на стороне, сообщает The Times.
Обновлено в 09:27
Происшествия

Пропавшую с миллионами кассиршу Луизу Хайруллину из Башкирии задержали

Напомним, что 35-летняя сотрудница банка из башкирского города Салавата Луиза Хайруллина вынесла оттуда огромную сумму – в общей сложности около 23 миллионов рублей.
Обновлено 04 июля в 23:09
Футбол

Нигерия вышла в четвертьфинал Кубка африканских наций, обыграв Камерун

В матче 1/8 финала Кубка африканских наций сборная Нигерии на поле стадиона "Александрия" в Египте одержала волевую победу над командой Камеруна – 3:2. У победителей встречи дубль оформил Одион Игало (19-я, 63-я минуты) и единожды отличился Алекс Ивоби (66), а у камерунцев мячи забили Стефан Баокен (41) и Клинтон Н'жье (44).
Обновлено в 15:29
Шоу-бизнес

Звезды «ДОМа-2» Татьяна Мусульбес и Виктор Литвинов расстались

Обновлено в 16:00
Транспорт

В России изменились правила перевозки детей в авто

В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено вчера в 09:26
Происшествия

На борту перевернувшегося в Черном море судна находились 55 человек

Обновлено в 01:46
Космос

В Китае разработали новую технологию производства ракетных двигателей

В китайской академии технологий создали метод, при котором экономится расход топлива и уменьшается орбитальный период полета.
Обновлено в 04:57
Армия и оружие

На похоронах моряков с «Лошарика» сообщили, что они предотвратили «катастрофу планетарного масштаба»

На похоронах моряков, погибших на подводной лодке «Лошарик» в Баренцевом море, высокопоставленный военный заявил, что они предотвратили катастрофу.
Обновлено в 11:03
Политика

Зеленский призвал руководителей четырёх украинских таможен уволиться

Президент Украины Владимир Зеленский призвал руководителей Волынской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской таможен написать заявления на увольнение.
Обновлено в 17:42
Происшествия

Новое мощное землетрясение зафиксировано в Калифорнии

В Калифорнии произошло очередное землетрясение магнитудой 7,1. Подземные толчки ощущались на юге штата.
Обновлено в 00:49
Политика

Онищенко считает, что Грузия должна поставить ему памятник

Депутат Госдумы и бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что в Грузии должны поставить ему памятник за то, что он спас культуру виноделия.
Обновлено в 14:02
Футбол

Лофтус-Чик продлил контракт с «Челси»

"Челси" подписал новый контракт с полузащитником Рубеном Лофтус-Чиком, сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 09:56
Авто

Первые «ГАЗель Next» с новым мотором Volkswagen отправились к дилерам

Как сообщили в «Луидоре», цены на новую версию «ГАЗель Next» с 2,0-литровым турбодизелем Volkswagen начинаются от 1 145 000 рублей.
Обновлено вчера в 23:15
Культура

Умер режиссер Владимир Двинский

Российский режиссер-документалист Владимир Двинский умер вечером 5 июля.
Обновлено в 06:32
Футбол

Футболист «Локомотива» Ротенберг отметил тренерское искусство Семина

Московский "Локомотив" обыграл санкт-петербургский "Зенит" в матче за Суперкубок России благодаря тренерскому искусству Юрия Семина.
Обновлено в 15:50
Музыка

«Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала более 3 млн просмотров за сутки

В подписи к видео отмечается, что в детстве любимыми сказками Пирожкова были «Дюймовочка», «Русалочка» и «Снегурочка».
Обновлено в 06:57
Политика

Американского журналиста затравили за статью о Крыме

Журналист Джефф Опдайк, написавший для Los Angeles Times статью с хвалебными отзывами о крымском полуострове, рассказал, что подвергся политической травле после выхода материала, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:01
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