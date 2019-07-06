Политика
Украина получила первую партию нефти из СШАLenta.ru 13:47
На Украину поступила первая в истории страны партия нефти из США. Об этом в субботу, 6 июля, сообщается на сайте Одесского порта, куда была осуществлена поставка.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 19:17, Вашингтон
Шоу-бизнес
Садальский прокомментировал пластику Маши Распутиной
Обновлено в 14:32
Политика
СМИ узнали о поездках третьего «отравителя» Скрипалей в Швейцарию
Третий "отравитель" Скрипалей в 2016 и 2017 году несколько раз бывал в Швейцарии.
Обновлено в 18:32
Происшествия
В Москве в госпитале Бурденко произошел пожар
Обновлено в 15:44
Происшествия
В Москве столкнулись четыре автомобиля
Четыре легковых автомобиля столкнулись на Большой Тульской улице в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Обновлено в 17:38
Политика
Отказ Европы от антироссийских санкций предрёк постпред Украины
Киев может больше не ждать принятия Европой новых антироссийских санкций.
Обновлено в 18:52
Армия и оружие
Украинские СМИ прокололись с фейк-признанием, превратив матерное слово в «Бук»
На Украине СМИ выудили видео с похищенным ополченцем и переврали его слова.
Обновлено в 16:21
Кино
В «Человек-Паук: Вдали от дома» полно отсылок к Marvel’s Spider-Man
В фильме «Человек-Паук: Вдали от дома» главный герой полностью повторяет движение во время полетов на паутине.
Обновлено в 18:23
Футбол
Аргентина – Чили. Месси получил красную карточку за стычку с Меделем
Форвард Лионель Месси сцепился с чилийским защитником Гари Меделем, в итоге оба футболиста получили красные карточки и отправили досматривать игру в подтрибунное помещение.
Обновлено в 16:05
Политика
В уральском полпредстве прокомментировали арест Воробьева
В представительстве президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) прокомментировали арест помощника полпреда Александра Воробьева.
Обновлено в 05:57
Музыка
В Бразилии умер основатель музыкального стиля босса-нова
В Бразилии скончался один из основоположников музыкального стиля босса-нова Жуан Жилберту.
Обновлено в 18:45
Происшествия
В США минимум 20 человек пострадали от взрыва газа в торговом центре
Как сообщает NBC News в субботу, 6 июля, в результате инцидента пострадало множество человек, однако точное количество не называется.
Обновлено в 13:55
Политика
Зеленский озадачил украинцев странными гримасами
Президент Украины Владимир Зеленский сильно озадачил сограждан странными гримасами во время совещания на Закарпатской таможне.
Обновлено в 17:58
Авто
В продажу выходит премиум-внедорожник на базе Toyota Crown
Китайская марка FAW выводит на рынок премиальный внедорожник Hongqi HS7.
Обновлено в 11:44
Политика
Россия ответила на критику США о запрете рейсов в Грузию
Ранее временная поверенная в делах США в Грузии назвала российские меры "несправедливыми, ненужными и непропорциональными".
Обновлено в 13:56
Происшествия
Баллон с фреоном взорвался в центре Ростова
Обновлено в 18:32
Космос
Ученые нашли новое объяснение миганиям «звезды пришельцев»
Необычные потускнения загадочной звезды KIC 8462852 в созвездии Лебедя могут объясняться не существованием "мегаструктуры пришельцев" на ее орбите, а тем, что она украла и испарила несколько лун у одной из съеденных ей планет.
Обновлено вчера в 09:30
Космос
Экипажу российской «Федерации» предрекли гибель в океане
Экипаж космического корабля «Федерация» в случае аварии ракеты-носителя после запуска с космодрома Восточный может погибнуть после приводнения в Тихом океане.
Обновлено в 09:46
Политика
В Совфеде оценили получение Киевом первой партии нефти из США
Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич прокомментировал получение Украиной первой партии нефти из США.
Обновлено в 17:51
Армия и оружие
На похоронах моряков с «Лошарика» сообщили, что они предотвратили «катастрофу планетарного масштаба»
На похоронах моряков, погибших на подводной лодке «Лошарик» в Баренцевом море, высокопоставленный военный заявил, что они предотвратили катастрофу.
Обновлено в 11:03
Армия и оружие
В Донбассе рядовой ВСУ расстрелял из автомата боевиков нацбатальона
5 июля в ходе конфликта между военнослужащими 30-й бригады ВСУ и националистического подразделения, выполняющих задачи в районе Новолуганского, военнослужащий второго батальона 30-й бригады рядовой Елистратов открыл огонь из автомата по националистам, - говорится в заявлении.
Обновлено в 12:54
Происшествия
Новое мощное землетрясение зафиксировано в Калифорнии
В Калифорнии произошло очередное землетрясение магнитудой 7,1. Подземные толчки ощущались на юге штата.
Обновлено в 00:49
Происшествия
Один человек погиб и пятеро пострадали из-за ЧП на шахтах Польши
Ранее сообщалось, что в китайской провинции Цзилинь в результате обвала на шахте погибли по меньшей мере девять человек, ещё десять пострадали.
Обновлено в 17:30
Футбол
«Локомотив» выиграл Олимп-Суперкубок России
Обновлено в 14:05
Шоу-бизнес
Пельш назвал неожиданную причину расставания Аршавина и Барановской
В какой-то момент Пельш озвучил свою версию, почему рухнул брак Барановской и футболиста Аршавина.
Обновлено в 00:55
Музыка
Амстердам отказался проводить Евровидение-2020
Мэр Амстердама Фемке Халсема сообщила, что столица Нидерландов не будет принимать Евровидение в 2020 году.
Обновлено вчера в 06:37
Авто
Калифорнийцам запретили чинить собственные машины
Якобы химические вещества, применяемые в ремонте автомобилей, могут загрязнять почву и воду, тем самым пагубно влияя на здоровье калифорнийцев.
Обновлено в 05:00
Авто
Арабский шейх собрал коллекцию гигантских автомобилей
Арабский шейх Хамад бин Хамдан Аль Нахьян собрал коллекцию дорогих автомобилей. Некоторые из них поражают и ценой, и габаритами.
Обновлено в 10:22