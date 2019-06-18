Киев подготовил «Газпрому» альтернативный вариант контракта на транзитРБК вчера в 10:42

с чего всё началось

О запасном варианте, предусматривающем заключение контракта с «Газпромом» не на транзит, а на своп газа, рассказал во вторник глава «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

Происшествия В Москве произошла массовая драка В марте сообщалось, что в Москве на территории бизнес-центра в Академическом районе произошла массовая драка с использованием травматических пистолетов.

Общество Проблему, озвученную на прямой линии с Путиным в 2017 году, не решили Старшеклассник из Нефтеюганска (ХМАО) Данила Прилепа, задавший вопрос президенту Владимиру Путину во время прямой линии 2017 года, сообщил РИА Новости, что до сих пор не решена поднятая им проблема – медленное продвижение очереди сотрудников МВД на жилищные субсидии.

Наука Ученые назвали продукт, препятствующий раку кишечника у мужчин Ученые зафиксировали, что употреблявшие йогурты мужчины имели на 26% более низкий риск развития злокачественных опухолей по сравнению с теми, кто не ел молочный продукт.

Спорт Платини освободили из-под стражи Ранее экс-президента УЕФА доставили в полицейский участок в Нантерре под Парижем.

Шоу-бизнес Алибасов дал первое интервью после отравления Музыкальный продюсер Бари Алибасов впервые после отравления дал интервью, фрагмент которого был показан в конце программы «Прямой эфир» на канале «Россия 1». Он рассказал о пережитом во время медикаментозного сна.

Здоровье Роскачество дало советы по выбору напитков в жару Роскачество оценило то, насколько различные виды напитков эффективны для утоления жажды в летнюю жару.

Армия и оружие WP: Помпео направил Ирану личное предупреждение Государственный секретарь США Майк Помпео направил иранскому руководству личное предупреждение о том, что Вашингтон ответит военными действиями, если в результате атаки Ирана или их союзников погибнет американский военный.

Происшествия В Испании задержали судно с украинцами и 10 т гашиша В Испании задержали торговое судно ELG под молдавским флагом, на его борту обнаружили 10 т гашиша в 350 тюках, сообщает налоговая служба страны во вторник, 18 июня.

Политика США и Китай проведут очередной раунд торговых переговоров Представители США и Китая сегодня, 19 июня, начнут очередной раунд переговоров по урегулированию конфликта в торговой сфере.

Экономика МТС вернется в салоны «Связного» Сим-карты «Мегафона» и «Вымпелкома» ритейлеры начал распространять в 2015 г. после двухлетнего перерыва, вызванного как раз заключенным между МТС и «Связным» крупным контрактом.

Общество 25 российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов планеты В рейтинге лучших университетов мира, который подготовила британская компания Quacquarelli Symonds (QS), в этом году оказались 25 российских вузов.

Культура Британский телеканал ITV запретил мужчинам создавать комедийные шоу В Британии популярный телеканал ITV запретил сотрудникам-мужчинам создавать комедийные шоу без участия минимум двух женщин.

Технологии Пассажиры смогут ставить свою музыку в «Яндекс.Такси» «Совсем скоро в "Яндекс.Такси" вы сможете включать любимые треки на "Яндекс.Музыке" во время поездки и слушать их через аудио-систему автомобиля», — написал Шулейко.

Происшествия В Пермском крае в ДТП погиб подросток, управлявший автомобилем Подросток в Пермском крае спровоцировал ДТП на автодороге Оса-Чернушка и погиб за рулем, шесть пассажиров его автомобиля пострадали, сообщается пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Энергетика Правительство разъяснило рост цен на бензин В сообщении правительства отмечается, что несмотря на рост оптовых цен, биржевая стоимость топлива падает.

Происшествия Суд оштрафовал жительницу Северной Осетии, стрелявшую из автомата Как сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД по Чеченской Республике, мировой суд в Гудермесе постановил оштрафовать на 40 тысяч рублей жительницу Северной Осетии, которая разместила в соцсетях видеоролик, где она стреляет из автомата, одевшись в форму сотрудника полиции.

Общество Промсвязьбанк заявил о пропаже арестованных картин из музея Ананьева Судебные приставы провели проверку арестованного имущества, принадлежащего экс-совладельцу Промсвязьбанка Алексею Ананьеву музея Института русского реалистического искусства.

Экономика Медведев предложил увеличить «обидное» пособие на детей Увеличить размер пособия на детей от полутора до трех лет до прожиточного минимума предлагает российское правительство.

Происшествия Сопровождавший Уильяма и Кейт полицейский наехал на старушку В Британии полицейский, который сопровождал герцога и герцогиню Кембриджских Уильяма и Кейт в Виндзорский замок на церемонию вручения ордена Подвязки, сбил пожилую женщину.

Экономика Российский рис начал заканчиваться «Среднемесячный темп снижения остатков риса в объеме 60 тысяч тонн позволяет прогнозировать, что в текущем сезоне запасы отечественного риса будут истощены уже к началу августа», — заявили в организации.