с чего всё началось

МВД Украины подготовило порядка 800 полицейских, которые будут задействованы в операции по возвращению Донбасса под контроль Киева, сообщает пресс-служба Национальной полиции страны в пятницу, 9 августа. Как пояснили в ведомстве, силовиков подготовили по специально разработанной учебной программе.

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