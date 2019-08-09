Политика
Киев подготовил 800 полицейских для возвращения ДонбассаИзвестия 11:34
МВД Украины подготовило порядка 800 полицейских, которые будут задействованы в операции по возвращению Донбасса под контроль Киева, сообщает пресс-служба Национальной полиции страны в пятницу, 9 августа. Как пояснили в ведомстве, силовиков подготовили по специально разработанной учебной программе.
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с чего всё началось
МВД Украины подготовило порядка 800 полицейских, которые будут задействованы в операции по возвращению Донбасса под контроль Киева, сообщает пресс-служба Национальной полиции страны в пятницу, 9 августа.Известия11:34
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 12:01, Вашингтон
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