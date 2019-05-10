Политика
Киев ответил на неявку России в трибунал по делу украинских моряковРБК 08:33
Отсутствие России на публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву (ITLOS) по делу украинских моряков 10 мая не освобождает Москву от выполнения обязательного решения суда. Об этом сообщила в своем Twitter пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.
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Происшествия
Сергей Доренко умер от разрыва аорты
Обновлено в 04:18
Футбол
Гаджиев обеспокоен тем, что «Анжи» может прекратить существование
Бывший главный тренер махачкалинского "Анжи" Гаджи Гаджиев считает, что клуб может прекратить свое существование, и обеспокоен за его будущее.
Обновлено в 12:19
Экономика
Торги акциями Uber открылись ниже цены IPO
Дебютные торги акциями Uber Technologies Inc. на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) открылись на уровне $42 - ниже цены IPO.
Обновлено в 12:13
Наука
Созданы невероятно эффективные нейросети: машинное обучение
Единственная разница заключается в том, что наш мозг регулярно удаляет старые связи, но большинство нейронных сетей делают это лишь в самом конце обучения.
Обновлено 08 мая в 17:15
Кино
Сестры Вачовски планируют перезапустить «Матрицу»
Обновлено в 16:05
Общество
В Ингушетии умер самый пожилой мужчина России
Самый пожилой мужчина России - 123-летний житель Ингушетии Аппаз Илиев - умер в пятницу в Ингушской республиканской клинической больнице (ИРКБ), сообщила ТАСС замглавврача больницы Тамара Касиева.
Обновлено в 15:40
Общество
В США посадили в тюрьму дочь российского дальнобойщика
В США вынесли приговор уроженке России и гражданке Германии Анне Сорокиной за хищение более 200 тысяч долларов.
Обновлено в 07:39
Футбол
Клопп раскритиковал решение УЕФА провести финал ЛЕ в Баку
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил недоумение тем фактом, что финал Лиги Европы-2019 состоится в азербайджанском Баку.
Обновлено в 09:31
Общество
В Москве предложили увековечить память Доренко
Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил, что журналист Сергей Доренко достоин того, чтобы увековечить его имя в столице, передает агентство городских новостей "Москва".
Обновлено вчера в 17:56
Футбол
Подберезкин: «Надеемся, что стыковых матчей для „Рубина“ не случится»
Надеемся, такого не случится, настраиваемся на победу в оставшихся матчах.
Обновлено в 14:43
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов впервые вышли в свет как пара
Совсем недавно скандально известная телеведущая Ксения Собчак в очередной раз удивила своих поклонников официальным выходом в свет вместе со своим новым возлюбленным Константином Богомоловым.
Обновлено в 13:21
Армия и оружие
Военную авиацию бросили на тушение огня в Зауралье
Обновлено в 01:30
Политика
Зеленский сравнил Порошенко с туристом, ворующим тапочки из отеля
Избранный президент Украины Владимир Зеленский сравнил Петра Порошенко с туристом, который ворует тапочки и полотенца из египетского отеля перед отъездом.
Обновлено в 12:44
Политика
Правительство Греции получило вотум доверия в парламенте
Правительство Греции во главе с премьером Алексисом Ципрасом получило в пятницу вотум доверия в парламенте, обеспечив поддержку 153 депутатов в 300-местном однопалатном высшем законодательном органе.
Обновлено в 15:41
Происшествия
В Петербурге по каналу Грибоедова проплыл гроб с гранатами
"Жуткое послание кому-то плывет по Каналу Грибоедова", - такой подписью сопроводили видео, на котором заметно гроб с непонятным содержимым.
Обновлено в 11:21
Политика
Пентагон выделит более 1,5 млрд долларов на строительство стены на границе с Мексикой
Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан одобрил выделение $1,5 млрд для возведения участка стены протяженностью более 128 км на границе с Мексикой.
Обновлено в 14:34
Кино
Умерла народная артистка России Нелли Корниенко
Народная артистка России Нелли Корниенко умерла в возрасте 80 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщается на сайте Малого театра.
Обновлено в 13:12
Общество
Перекрывавшая МКАД певица отметила День Победы танцем на шесте
Певица Оксана Яковлева, которая в прошлом году ради съемок видеоклипа перекрывала МКАД, поздравила подписчиков с Днем Победы, опубликовав видео с танцем на шесте.
Обновлено в 11:59
Политика
В бундестаге предложили новый план урегулирования ситуации в Донбассе
Напомним, что ранее Рената Альт уже предлагала план урегулирования ситуации в Донбассе.
Обновлено в 07:52
Политика
Следователи допрашивают Порошенко по делу о Евромайдане
Следователи допрашивают президента Украины Петра Порошенко по делу о гибели мирных граждан в ходе Евромайдана в 2014 году, сообщил начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.
Обновлено в 14:04
Политика
Зеленский обратился к Раде с требованием по вопросу инаугурации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский «от имени народа потребовал» от Верховной рады провести церемонию инаугурации 19 мая.
Обновлено в 12:15
Экономика
В Австралии выпустили 400 млн банкнот с орфографической ошибкой
Резервный банк Австралии (RBA) напечатал около 400 млн купюр номиналом 50 австралийских долларов с ошибкой, сообщает портал News.com.
Обновлено вчера в 21:58
Гаджеты
Названы iPhone и iPad, которые останутся без новой ОС Apple
Установить iOS 13 смогут владельцы смартфонов iPhone 2019 года, iPhone XS Max iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, планшетов iPad Pro 12.9 2016 и 2017 годов, iPad Pro 10.5 и iPad Pro 9.7. iPad Pro 11 2018, iPad Air 2, iPad Air 3, iPad 5, iPad 6, iPad Mini 4 т iPad Mini 3, а такде медиаплеера iPod touch 6‑го поколения.
Обновлено в 12:17
Политика
Волкер призвал Россию вернуть Донбасс под контроль Киева
Ранее News.ru писал, что Волкер предостерёг новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского от смены политики Киева в отношении Донбасса.
Обновлено в 11:08
Шоу-бизнес
«Соня всегда отстегивала с барского плеча больше всех денег»: однокурсники о прошлом жены Константина Эрнста
Многие отметили талант жены Константина Львовича, прекрасную актерскую игру, работу над ролью.
Обновлено в 16:00
Происшествия
Дочь Сергея Доренко попросила полицию проверить причины смерти отца
РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Москве. Ранее об обращении дочери Доренко в полицию сообщил Telegram-канал Baza.
Обновлено в 11:32
Здоровье
Волгоградский врач развеял 5 распространенных мифов о гастрите
Гастрит возникает от употребления вредной еды Как рассказывает "Вечернему Волгограду" гастроэнтеролог Илья Обломов, вкусовые предпочтения на развитие заболевания практически не влияют.
Обновлено вчера в 22:47