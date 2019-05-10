Политика

Киев ответил на неявку России в трибунал по делу украинских моряковРБК 08:33

Отсутствие России на публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву (ITLOS) по делу украинских моряков 10 мая не освобождает Москву от выполнения обязательного решения суда. Об этом сообщила в своем Twitter пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.
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В МИД Украины заявили о неявке России на трибунал по делу моряков

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ТАСС07:40

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РИА Новости05:01

Международный трибунал по морскому праву провел слушания по делу задержанных в Керченском проливе украинских моряков

Эхо Москвы11:00
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Минфин США планирует расширить список стран, подозреваемых в манипулировании своей валютой для получения выгоды, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
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Борис Анзов, журналист болгарского сетевого издания «Медиа-Мост Болгария», подарил крымскому дворнику Татьяне Пантелеевой и ее подруге путевку в столицу России.
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Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 04:18
Экономика

Лондонский суд заморозил активы Антипинского НПЗ на €225 млн

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Происшествия

Ингушского оппозиционера депортируют из Белоруссии в Россию

Юрист полагает, что в России Нальгиева ждет уголовное преследование из-за мартовских событий в Ингушетии.
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Появились фото последствий применения «ниндзя-бомбы» США

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Сергей Пугачев рассказал, как Путин просил взять Доренко на «Третий канал» после увольнения с ОРТ из-за репортажа про «Курск»

Бывший сенатор и бывший работодатель Сергея Доренко в 2001 году на телеканале «Московия» («Третий канал») Сергей Пугачев рассказал о роли Владимира Путина в карьере Сергея Доренко после увольнения с ОРТ.
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В США посадили в тюрьму дочь российского дальнобойщика

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Путин забил 10 шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги

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Хореограф Медведевой: Евгения хочет быть более сексуальной

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Журналисты узнали детали биографий пилотов сгоревшего SSJ 100

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США ввели новые санкции против Венесуэлы

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Сборная Финляндии победила Канаду на ЧМ-2019 по хоккею

Сборная Финляндии одержала победу над национальной командой Канады в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
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Новую дату инаугурации Зеленского предложили в партии Порошенко

Депутат Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Александр Сугоняко предложил новую дату инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.
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