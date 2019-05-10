Киев ответил на неявку России в трибунал по делу украинских моряковРБК 08:33

Отсутствие России на публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву (ITLOS) по делу украинских моряков 10 мая не освобождает Москву от выполнения обязательного решения суда. Об этом сообщила в своем Twitter пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.

Киев ответил на неявку России в трибунал по делу украинских моряков

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