Политика
Киев ответил на неявку России в трибунал по делу украинских моряковРБК 08:33
Отсутствие России на публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву (ITLOS) по делу украинских моряков 10 мая не освобождает Москву от выполнения обязательного решения суда. Об этом сообщила в своем Twitter пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.
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Хоккей
Сборная России обыграла Норвегию на ЧМ-2019
Обновлено в 12:29
Гаджеты
Xiaomi снизила стоимость смартфона Xiaomi Mi Mix 2S
Китайская компания Xiaomi снизила стоимость своего смартфона Mi Mix 2S, представленного в 2018 году, до 293 долларов.
Обновлено в 04:53
Футбол
«Арсенал» отправил «Анжи» в ФНЛ
Обновлено в 11:34
Происшествия
В США раскрыли убийство голливудского телережиссёра 30-летней давности
Американские правоохранительные органы раскрыли убийство голливудского телережиссёра Барри Крейна, который более 30 лет назад был найден задушенным в своём доме в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 01:59
Общество
Шереметьево включили в десятку лучших аэропортов мира
Аэропорт Шереметьево вошел в десятку лучших в мире по версии датской компании AirHelp, заняв шестое место.
Обновлено в 06:28
Общество
Познер о смерти Доренко: «Думаю, что Сергей в аду»
На своем сайте Познер заметил, что Доренко позволял себе самые "неслыханные высказывания", поэтому, по мнению Владимира Владимировича, его коллега "попал в ад", где "дает жару самому сатане".
Обновлено в 08:20
Происшествия
Дочь Сергея Доренко попросила полицию проверить причины смерти отца
РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Москве. Ранее об обращении дочери Доренко в полицию сообщил Telegram-канал Baza.
Обновлено в 11:32
Политика
Япония пригласила Путина на интронизацию нового императора
Японское посольство в России сообщило о приглашении для президента Владимира Путина посетить церемонию интронизации нового императора Нарухито, которая состоится в 22 октября.
Обновлено в 11:50
Политика
США могут включить Россию в список манипулирующих валютой стран
Минфин США планирует расширить список стран, подозреваемых в манипулировании своей валютой для получения выгоды, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 23:25
Общество
Журналист подарил дворнику отдых в московской пятизвездочной гостинице
Борис Анзов, журналист болгарского сетевого издания «Медиа-Мост Болгария», подарил крымскому дворнику Татьяне Пантелеевой и ее подруге путевку в столицу России.
Обновлено в 05:38
Происшествия
Сергей Доренко умер от разрыва аорты
Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 04:18
Экономика
Лондонский суд заморозил активы Антипинского НПЗ на €225 млн
Коммерческий суд Высокого суда Лондона 30 апреля выпустил предписание о замораживании по всему миру активов Антипинского НПЗ группы «Новый поток» (New Stream) на сумму €225 млн по иску VTB Commodities Trading, сообщает Reuters со ссылкой на документ суда.
Обновлено в 12:47
Происшествия
Ингушского оппозиционера депортируют из Белоруссии в Россию
Юрист полагает, что в России Нальгиева ждет уголовное преследование из-за мартовских событий в Ингушетии.
Обновлено в 11:30
Происшествия
Названа причина задержания сотрудника Mash
Ранее сообщалось, что в Mash сообщили о задержании сотрудника. Накануне главный редактор Mash Максим Иксанов заявил об обысках в редакции.
Обновлено в 06:41
Политика
Сергей Пугачев рассказал, как Путин просил взять Доренко на «Третий канал» после увольнения с ОРТ из-за репортажа про «Курск»
Бывший сенатор и бывший работодатель Сергея Доренко в 2001 году на телеканале «Московия» («Третий канал») Сергей Пугачев рассказал о роли Владимира Путина в карьере Сергея Доренко после увольнения с ОРТ.
Обновлено в 12:43
Политика
Зеленский обратился к Раде с требованием по вопросу инаугурации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский «от имени народа потребовал» от Верховной рады провести церемонию инаугурации 19 мая.
Обновлено в 12:15
Происшествия
Норвежская туристка умерла после укуса щенка на Филиппинах
Вернувшаяся с Филиппин норвежская туристка Биргитта Каллестад умерла после укуса щенка, пишет The Mirror.
Обновлено в 10:07
Общество
В США посадили в тюрьму дочь российского дальнобойщика
В США вынесли приговор уроженке России и гражданке Германии Анне Сорокиной за хищение более 200 тысяч долларов.
Обновлено в 07:39
Хоккей
Путин забил 10 шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги
Обновлено в 12:40
Музыка
Хореограф Медведевой: Евгения хочет быть более сексуальной
Обновлено в 11:22
Происшествия
Угроза взрыва в кинотеатре в ТЦ «Бум» в Москве оказалась ложной
Вечером в пятницу в оперативные службы поступило сообщение об угрозе взрыва в кинотеатре в торговом центре "Бум" на улице Перерва.
Обновлено в 12:07
Политика
США ввели новые санкции против Венесуэлы
Ранее США ввели санкции против главы МИД Венесуэлы.
Обновлено в 12:28
Хоккей
Сборная Финляндии победила Канаду на ЧМ-2019 по хоккею
Сборная Финляндии одержала победу над национальной командой Канады в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено в 12:29
Политика
Новую дату инаугурации Зеленского предложили в партии Порошенко
Депутат Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Александр Сугоняко предложил новую дату инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 10:37
Общество
Перекрывавшая МКАД певица отметила День Победы танцем на шесте
Певица Оксана Яковлева, которая в прошлом году ради съемок видеоклипа перекрывала МКАД, поздравила подписчиков с Днем Победы, опубликовав видео с танцем на шесте.
Обновлено в 11:59
Кино
Умерла народная артистка России Нелли Корниенко
Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.
Обновлено в 11:21
Политика
Трамп заявил, что США «не нужно торопиться» в переговорах с КНР
«Переговоры с Китаем продолжаются в очень благоприятной манере, и торопиться совершенно не нужно, поскольку сейчас Китай выплачивает пошлины Соединённым Штатам в размере 25% на продукцию и товары стоимостью $250 млрд», — заявил американский лидер.
Обновлено в 08:25