Политика
Киев ответил на неявку России в трибунал по делу украинских моряковРБК 08:33
Отсутствие России на публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву (ITLOS) по делу украинских моряков 10 мая не освобождает Москву от выполнения обязательного решения суда. Об этом сообщила в своем Twitter пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.
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Футбол
«Локомотив» разгромил «Рубин» в матче чемпионата России по футболу
Московский "Локомотив" одержал победу над казанским "Рубином" со счетом 4:0 в домашнем матче 28-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 14:02
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:21
Кино
Умерла народная артистка России Нелли Корниенко
Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.
Обновлено в 11:21
Происшествия
Первые семьи жертв авиакатастрофы в Шереметьево получили выплаты
Средства перечислены первым 10 семьям из Мурманской области, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Обновлено в 13:20
Происшествия
Доренко умер в результате разрыва аорты
«Аневризма грудной части аорты разорванная», — указано в заключении. Журналист Сергей Доренко умер в Москве 9 мая в возрасте 59 лет.
Обновлено в 04:20
Происшествия
Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отца
Дочери журналиста Сергея Доренко попросили правоохранительные органы расследовать обстоятельства смерти отца, сообщил РИА Новости продюсер Андрей Разин, общавшийся с дочерьми Доренко.
Обновлено в 13:46
Шоу-бизнес
Призвавшему отменить День Победы Виторгану напомнили о холокосте
Телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на призыв актера Максима Виторгана отказаться от широкого празднования Дня Победы.
Обновлено в 09:06
Футбол
Тренер заявил, что «Анжи» может прекратить своё существование
Главный тренер махачкалинского «Анжи» Магомед Адиев заявил, что клуб может прекратить своё существование в связи с финансовой ситуацией.
Обновлено в 14:29
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева откровенно рассказала о грудном вскармливании
Модель сразу решила, что будет кормить ребенка сама. 35-летняя модель Виктория Лопырева в феврале этого года впервые стала мамой.
Обновлено в 10:19
Общество
Перекрывавшая МКАД певица отметила День Победы танцем на шесте
Певица Оксана Яковлева, которая в прошлом году ради съемок видеоклипа перекрывала МКАД, поздравила подписчиков с Днем Победы, опубликовав видео с танцем на шесте.
Обновлено в 11:59
Общество
Шереметьево включили в десятку лучших аэропортов мира
Аэропорт Шереметьево вошел в десятку лучших в мире по версии датской компании AirHelp, заняв шестое место.
Обновлено в 06:28
Политика
Зеленский сравнил Порошенко с ворующим тапочки из отеля туристом
Избранный президент Украины Владимир Зеленский сравнил действующего главу государства Петра Порошенко с туристом, который перед отъездом ворует имущество отеля.
Обновлено в 12:24
Происшествия
В Москве эвакуировали два ТЦ после сообщений о минировании
Свыше 2,2 тысячи человек эвакуировали из торговых центров "Клен" и "Тройка" в Москве после анонимных сообщений с угрозами "минирования", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 14:15
Авто
Top Gear назвал пятерку самых крутых автомобилей всех времен
Получивший в свое время множество различный версий миниатюрный Fiat 500, как говорят в Top Gear, не могли не внести в рейтинг самых крутых и запоминающихся.
Обновлено вчера в 09:06
Шоу-бизнес
Мать Собчак поддержала Виторгана после его критики Дня Победы
Члена Совета Федерации Людмила Нарусова прокомментировала слова бывшего мужа своей дочери Ксении Собчак - Максима Виторгана - о праздновании Дня Победы в России.
Обновлено в 12:59
Политика
В бундестаге предложили новый план урегулирования ситуации в Донбассе
Напомним, что ранее Рената Альт уже предлагала план урегулирования ситуации в Донбассе.
Обновлено в 07:52
Культура
Первый канал покажет документальный фильм «Памяти Сергея Доренко»
Первый канал в субботу, 11 мая, покажет документальный фильм "Памяти Сергея Доренко", об этом в пятницу сообщила на своей странице в Facebook пресс-служба телеканала.
Обновлено в 10:23
Общество
В России разрабатывают уникальный катер на водных лыжах
Назначение судна может быть самым разным.
Обновлено в 06:20
Происшествия
Самый пожилой житель России попал в больницу в критическом состоянии
Житель Ингушетии Аппаз Илиев, которому исполнилось 123 года, находится в больнице в критическом состоянии, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе главы региона.
Обновлено в 12:44
Общество
В Нижнем Тагиле на параде Победы провезли фашиста в клетке с собаками
В образе пленного немца выступил артист нижнетагильского цирка. Вместе с ним в клетке по городу проехали собаки.
Обновлено вчера в 11:21
Политика
Захарова ответила главе МИД Японии про «резкие высказывания» Лаврова
Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на слова министра иностранных дел Японии Таро Коно, который заявил, что дискуссия с его российским коллегой Сергеем Лавровым "доходила до резких высказываний".
Обновлено в 11:48
Политика
Bild: Турция может отказаться от приобретения у России С-400
Власти Турции, по всей видимости, намерены пересмотреть свое решение о приобретении у России зенитных ракетных систем С-400.
Обновлено в 14:34
Теннис
Тим обыграл Федерера и вышел в полуфинал турнира в Мадриде
Австриец Доминик Тим вышел в полуфинал турнира в Мадриде.
Обновлено в 13:25
Здоровье
4 мифа о хлебе, которым не стоит верить
Миф № 1: от хлеба можно растолстеть Миф № 2: хлеб без глютена полезнее Миф № 3: черный хлеб полезнее белого Миф № 4: из-за хлеба появляется газообразование Миф № 1: от хлеба можно растолстеть На самом деле, вопреки устоявшемуся мнению о хлебе как о продукте, ведущем к набору веса, это не так.
Обновлено в 05:35
Музыка
Хореограф Медведевой: Евгения хочет быть более сексуальной
Обновлено в 11:22
Здоровье
Названы основные симптомы разрыва аорты
В случае появления первых симптомов врачи рекомендуют рентген с контрастом, где просматриваются все участки аорты.
Обновлено в 10:48