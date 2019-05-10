Политика

Киев ответил на неявку России в трибунал по делу украинских моряковРБК 08:33

Отсутствие России на публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву (ITLOS) по делу украинских моряков 10 мая не освобождает Москву от выполнения обязательного решения суда. Об этом сообщила в своем Twitter пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.
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Международный трибунал по делу задержанных в РФ украинских моряков огласит решение 25 мая

ТАСС07:40

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RT на русском10:03

Киев ответил на неявку России в трибунал по делу украинских моряков

РБК08:33

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Газета.Ru10:16

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Коммерсантъ09:10

В МИД Украины сообщили о неявке России на трибунал по делу моряков

РИА Новости05:01

Международный трибунал по морскому праву провел слушания по делу задержанных в Керченском проливе украинских моряков

Эхо Москвы11:00
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Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отца

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Аэропорт Шереметьево вошел в десятку лучших в мире по версии датской компании AirHelp, заняв шестое место.
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Зеленский сравнил Порошенко с ворующим тапочки из отеля туристом

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Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на слова министра иностранных дел Японии Таро Коно, который заявил, что дискуссия с его российским коллегой Сергеем Лавровым "доходила до резких высказываний".
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