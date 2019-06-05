Энергетика
Киев обязал «Нафтогаз» установить рыночную цену на газ для населенияРИА Новости 05:30
Кабинет министров Украины обязал НАК "Нафтогаз Украины" установить рыночную цену на газ для населения, но ниже, чем компания продает газ сегодня, заявил в среду премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседания правительства.
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Экономика
Ледокол «Обь» уйдёт на ходовые испытания 16 августа
Обновлено в 08:29
Происшествия
Назван точный диагноз Бари Алибасова
Как отметил Горожанкин, минувшая ночь была решающей в состоянии Алибасова, врачи дают оптимистические прогнозы.
Обновлено в 03:46
Происшествия
Взрыв прогремел в аэропорту штата Нью-Мексико в США
Взрыв прогремел в среду, 5 июня, в международном аэропорту американского города Розуэлл (штат Нью-Мексико).
Обновлено в 16:48
Футбол
Финал африканской Лиги чемпионов переиграют
Финал африканской Лиги чемпионов между тунисским "Эсперансом" и марокканским "Видадом" будет переигран на нейтральном поле.
Обновлено в 15:44
Наука
Ученые назвали самый «здоровый» тип фигуры
Обновлено в 03:48
Происшествия
Польская комиссия осмотрела детали Ту-154 Качиньского
На аэродроме Смоленск-Северный завершился очередной осмотр фрагментов разбившегося в 2010 году самолета Ту-154М, на борту которого находился президент Польши Лех Качиньский.
Обновлено в 16:16
Культура
Канделаки предложила BadComedian помощь своих юристов
Глава «Матч ТВ» Тина Канделаки сообщила, что Евгений Баженов отказался продать ей канал BadComedian, чтобы справиться с исками от кинокомпании Kinodanz, и предложила блогеру помощь юристов.
Обновлено вчера в 10:54
Религия
Православные верующие отметят праздник Вознесения Господня
Православные верующие отметят один из 12 великих церковных праздников – Вознесение Господне – в четверг, 6 июня.
Обновлено в 07:08
Транспорт
В аэропорту Шереметьево объяснили задержки с багажом
Задержки с выдачей багажа пассажирам в аэропорту Шереметьево связаны с изменением технологических процессов в обслуживании и обработке багажа, а не нехваткой грузчиков.
Обновлено в 06:09
Наука
Падающий снег научились превращать в электричество
Обновлено 03 июня в 18:03
Политика
Депутат Рады заявил о сговоре Ющенко и Януковича
Депутат Верховной рады Украины Сергей Лещенко заявил, что экс-президента Украины Виктора Ющенко подозревают незаконном владении резиденцией "Межигорье".
Обновлено в 17:42
Общество
Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи
Больная жительница Башкирии заявила об обмане после съемок в передаче "Жить здорово!" на Первом канале, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 14:19
Наука
Ученые вырастили «правильные» мини-мозги в биореакторе
Как показал масштабный анализ экспрессии генов в отдельных клетках мини-мозгов, в течение шести месяцев в составе таких органоидов воспроизводимо формируется клеточное разнообразие коры головного мозга человека.
Обновлено в 13:05
Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Общество
В Забайкалье школьниц перед ЕГЭ обыскали под юбками
Обновлено в 13:03
Происшествия
Начальнику центра ЦНИИмаша предъявили обвинение в госизмене
Начальнику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Роману Ковалеву предъявили обвинение в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Москвы Ксению Первовласенко.
Обновлено в 11:17
Политика
Новые правила правописания потребовали отменить на Украине
Иск с требованием признать незаконным решение кабмина Украины о введении новых правил правописания поступило в Окружной административный суд Киева.
Обновлено в 16:08
Общество
Тверские школьники написали ЕГЭ по физике и иностранным языкам
Сегодня, 5 июня, выпускники сдают ЕГЭ по физике, а также письменную часть по пяти иностранным языкам. Впервые в этом году - китайский.
Обновлено в 08:05
Происшествия
Пожар на складе на юге Москвы потушен
Обновлено в 16:52
Политика
В Воронеже установили «надгробие Путину»
В Воронеже установили "надгробие" Путину На эпитафии написано: "Путин В. В. сказочный вор и лжец, политический труп 1952-2019" # надгробиеПутину pic.twitter.com / f3NZd3Cbb4 — Агит Россия (@ agit_ru) 5 июня 2019 г. Ранее "надгробия Путина" появлялись в Екатеринбурге и Петербурге.
Обновлено в 09:36
Экономика
После отмены роуминга в России выросли цены на сотовую связь
Как считают эксперты, на стоимость мобильной связи повлияли отмена внутрисетевого роуминга, повышение НДС, прекращение ценовых войн операторов в регионах, а также необходимость операторов компенсировать влияние тарифов с безлимитным интернетом, снизивших выручку от высокодоходных клиентов.
Обновлено в 08:44
Музыка
«Ленинград» выпустил новый клип
Группировка «Ленинград» выпустила новый клип на песню «i_$uss».
Обновлено в 03:02
Футбол
Хет-трик Роналду вывел Португалию в финал Лиги наций
Обновлено в 16:58
Общество
Ученые предсказали гибель цивилизации к 2050 году
Эксперты аналитического центра Breakthrough — National Centre for Climate Restoration в Австралии пришли к выводу, что из-за изменений климата цивилизация может погибнуть к 2050 году.
Обновлено в 17:34
Армия и оружие
Су-35 перехватил американский самолет над Средиземным морем
По заявлению пресс-службы Шестого флота США, американский самолет P-8A Poseidon, летевший над Средиземным морем, был перехвачен российским Су-35 трижды за три часа .
Обновлено вчера в 23:06
Гаджеты
Смартфон Huawei Nova 5i наделят четверной камерой
Обновлено в 12:38
Авто
Audi представила универсал Audi A6 Allroad нового поколения
Компания Audi представила «внедорожный» универсал Audi A6 Allroad нового поколения.
Обновлено вчера в 22:36