Энергетика
Киев обязал «Нафтогаз» установить рыночную цену на газ для населенияРИА Новости 05:30
Кабинет министров Украины обязал НАК "Нафтогаз Украины" установить рыночную цену на газ для населения, но ниже, чем компания продает газ сегодня, заявил в среду премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседания правительства.
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Политика
Кучма заявил, что переговоры по Донбассу впервые прошли конструктивно
Переговоры делегаций в рамках заседания Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе впервые прошли конструктивно.
Обновлено в 14:38
Космос
У космического спутника «Ямал-601» возникли проблемы с двигателем
Компания "Газпром космические системы" сообщила о проблемах с двигателем космического аппарата "Ямал-601".
Обновлено вчера в 08:47
Политика
Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму
Крым стал частью России по итогам референдума, проведенного на полуострове в марте 2014 года (более 96% жителей полуострова проголосовали за присоединение к России).
Обновлено в 17:00
Гаджеты
Европейской Комиссии представили первый дизайн RISC-V
На днях сообщество разработчиков EPI представило Европейской Комиссии первый архитектурный дизайн RISC-V процессора для панъевропейских суперкомпьютеров.
Обновлено в 17:36
Политика
ООН эвакуирует часть персонала из Судана
В среду Великобритания объявила о решении отозвать часть персонала своего посольства в Хартуме и призвали находящихся в стране британских подданных к бдительности в связи с обострением обстановки в суданской столице.
Обновлено в 17:03
Происшествия
РБК: трое солдат подали иск к Минобороны за огонь по ним из танков
Трое бывших военнослужащих подали иски против Минобороны с требованием выплатить им 6 млн руб. в качестве компенсации морального вреда за огонь по ним из танка, сообщает РБК со ссылкой на их адвоката Дмитрия Герасимова.
Обновлено в 18:39
Шоу-бизнес
Племянница Софии Ротару сломала обе руки
Девушка записывает песни и выступает с концертами в Украине. На днях с Соней случилось несчастье: она неудачно упала и сломала обе руки.
Обновлено в 17:20
Кино
Вышел трейлер фильма «К звёздам» с Брэдом Питтом
Обновлено в 03:51
Общество
Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи
Больная жительница Башкирии заявила об обмане после съемок в передаче "Жить здорово!" на Первом канале, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 14:19
Авто
Haval назвал цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки
Обновлено в 10:46
Происшествия
По всей России произошел сбой в базе ГИБДД
Источник в правоохранительных структурах проинформировал о том, что на территории всей РФ произошел сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД – невозможно зарегистрировать транспортные средства, а также снять их с учета.
Обновлено в 03:05
Происшествия
Представитель опроверг смерть Бари Алибасова
Обновлено в 16:42
Шоу-бизнес
Экс-возлюбленная Андрея Губина рассказала о жизни с певцом
Экс-возлюбленная Андрея Губина, которая пожелала оставить свое имя в секрете, рассказала о своей жизни со знаменитым певцом.
Обновлено в 15:04
Политика
Россию пригласили на торжества в Нормандии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле не получали приглашения Владимиру Путину принять участие в торжествах, посвященных 75-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии.
Обновлено 03 июня в 11:14
Происшествия
На Украине уволили причастных к гибели ребёнка полицейских
В городе Переяславе-Хмельницком Киевской области Украины уволили двух сотрудников полиции, причастных к гибели пятилетнего ребёнка.
Обновлено в 16:34
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова подтвердила беременность от Тимати
Анастасия Решетова официально подтвердила, что ждет ребенка от репера Тимати.
Обновлено в 09:36
Шоу-бизнес
Певица Нюша впервые показала дочь
Российская исполнительница Нюша впервые показала свою дочь. Девушка выложила в Instagram снимок с совместной прогулки с певицей Ханной.
Обновлено в 19:47
Общество
17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах
Обновлено вчера в 14:24
Политика
Зеленский рассказал о смерти российского «имперского проекта»
Президент Украины Владимир Зеленский назвал вступление страны в ЕС смертью "российского имперского проекта".
Обновлено в 11:07
Политика
Лавров: Порошенко решил «по полной» навредить Зеленскому
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК прокомментировал ряд принятых на Украине законов.
Обновлено в 17:17
Политика
Депутат ВР сообщил, что Ющенко заподозрили в сговоре с Януковичем
Депутат Верховной рады Сергей Лещенко сообщил, что в отношении бывшего президента Украины Виктора Ющенко начато уголовное расследование по подозрению в преступлениях, предусмотренных статьей о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.
Обновлено в 19:50
Здоровье
За неделю в Ленобласти от клещей пострадали 829 человек
За неделю в Ленобласти от клещей пострадали 829 человек, в том числе 145 детей, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Ленобласти.
Обновлено в 13:46
Происшествия
ФСБ задержала начальника колонии в Копейске
Сотрудники УФСБ по Челябинской области 5 июня задержали начальника исправительной колонии №15 (ИК-15) в Копейске Владимира Ульянова по подозрению в получении взяток от заключенных.
Обновлено в 13:35
Армия и оружие
«Новая газета»: в день катастрофы MH17 у границы с Украиной находились 170 военнослужащих ПВО
В день крушения «Боинга» над Донецкой областью вблизи российско-украинской границы в Ростовской области находились более 170 военнослужащих подразделений ПВО.
Обновлено в 16:17
Шоу-бизнес
Экс-жена Меладзе рассказала, что их дочери не общаются с Джанабаевой
Первая жена Валерия Меладзе Ирина в студии программы «Судьба человека», которая выходит на канале «Россия-1», рассказала, как тяжело ей дался развод с мужем.
Обновлено в 13:03
Общество
YouTube запретил шовинистические видео
Видеосервис YouTube объявил об усилении борьбы с шовинистическими материалами на своей площадке.
Обновлено в 12:58