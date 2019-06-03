Энергетика

Киев обязал «Нафтогаз» установить рыночную цену на газ для населенияРИА Новости 05:30

Кабинет министров Украины обязал НАК "Нафтогаз Украины" установить рыночную цену на газ для населения, но ниже, чем компания продает газ сегодня, заявил в среду премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседания правительства.
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«Нафтогаз» заявил, что уже снизил цену на газ для населения

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