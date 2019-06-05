Энергетика
Киев обязал «Нафтогаз» установить рыночную цену на газ для населенияРИА Новости 05:30
Кабинет министров Украины обязал НАК "Нафтогаз Украины" установить рыночную цену на газ для населения, но ниже, чем компания продает газ сегодня, заявил в среду премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседания правительства.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 18:53, Ашберн
Общество
Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи
Больная жительница Башкирии заявила об обмане после съемок в передаче "Жить здорово!" на Первом канале, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 14:19
Происшествия
В центре Москвы человек погиб под колесами поезда
Обновлено в 18:18
Политика
Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму
В апреле 2014 года госсекретарь США Джон Керри сказал российскому министру, что в ходе референдума в Крыму «все произошло так, как хотел крымский народ», однако необходимо провести еще одно голосование — в соответствии с международным правом.
Обновлено в 17:00
Армия и оружие
Шойгу заявил, что обстановка на границах СНГ напряженная
Военно-политическая обстановка на границах Содружества Независимых Государств крайне напряженная, заявил министр обороны России Сергей Шойгу во время заседания Совета министров обороны (СМО) государств-участников СНГ в Анапе.
Обновлено в 03:59
Футбол
Хет-трик Криштиану Роналду вывел сборную Португалии в финал Лиги наций
Футболисты сборной Португалии со счетом 3:1 обыграли команду Швейцарии в полуфинале Лиги наций и вышли в финал турнира.
Обновлено в 16:41
Происшествия
Суд арестовал предполагаемого убийцу бывшего спецназовца ГРУ
Красногорский городской суд арестовал предполагаемого убийцу экс-спецназовца Никиты Белянкина, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 13:15
Авто
Great Wall открыла в Тульской области новый автозавод Haval
Сегодня, 5 мая, китайская компания Great Wall открыла в Тульской области на территории Индустриального парка «Узловая» новый автозавод по производству машин марки Haval.
Обновлено в 11:00
Общество
Дрон меж крон
Поиск ногами С утра автобус привозит нас в живописную загородную местность: дорога, река, непременная церковь на том берегу, деревянные домики базы отдыха "Иволга" с одной стороны, с другой — лес и поле с одиноким, никак не поддающимся весне сугробом.
Обновлено в 11:33
Политика
Порошенко потребовал от Зеленского объяснений
Бывший лидер Украины Петр Порошенко потребовал от украинского президента Владимира Зеленского объяснений о возможном снятии блокады Донбасса.
Обновлено в 16:04
Общество
BadComedian предложили мировое соглашение
Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.
Обновлено в 17:43
Происшествия
Музыкант Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии
Ранее сообщалось, что музыкант отравился неизвестным веществом, - предположительно, жидкостью для прочистки труб, которую он употребил по ошибке.
Обновлено в 04:32
Экономика
Всемирный банк рассказал о росте экономики РФ
В 2019 году Всемирный банк ожидает, что экономика РФ вырастет всего на 1,2%.
Обновлено в 03:41
Баскетбол
ЦСКА обыграл «Химки» и повел в финальной серии
ЦСКА выиграл у "Химок" (106:85) в стартовом матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Счет в серии: 1-0 в пользу московских армейцев.
Обновлено в 14:26
Происшествия
ФСБ задержала начальника колонии в Копейске
Сотрудники УФСБ по Челябинской области 5 июня задержали начальника исправительной колонии №15 (ИК-15) в Копейске Владимира Ульянова по подозрению в получении взяток от заключенных.
Обновлено в 13:35
Политика
Российский сухогруз из-за шторма вошел в территориальные воды Украины
Сухогруз MELITA под российским флагом вошел в территориальные воды Украины из-за шторма, сообщается на странице ВМС Украины в Facebook.
Обновлено в 14:35
Футбол
ПСЖ объявил об уходе Джанлуиджи Буффона
Джанлуиджи Буффон покидает ПСЖ, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 12:36
Футбол
УЕФА оштрафовал модель, выбежавшую на поле в финале ЛЧ
Американская модель Кинси Волански, выбежавшая на поле во время финального матча Лиги чемпионов, получила от УЕФА суммарный штраф в размере 15 тысяч евро.
Обновлено в 05:01
Политика
Депутат Рады заявил о сговоре Ющенко и Януковича
Депутат Верховной рады Украины Сергей Лещенко заявил, что экс-президента Украины Виктора Ющенко подозревают незаконном владении резиденцией "Межигорье".
Обновлено в 17:42
Футбол
Шаронов может возглавить «Рубин»
Сегодня «Рубин» объявил об уходе главного тренера Курбана Бердыева. По информации «Бизнес Online», команду может возглавить Роман Шаронов.
Обновлено в 14:16
Политика
Аваков отказался уйти в отставку из-за убийства ребенка полицейскими
Глава украинского МВД Арсен Аваков не будет подавать заявление об отставке после смерти пятилетнего мальчика Кирилла Тлявова, в гибели которого подозревают двух полицейских.
Обновлено в 08:52
Шоу-бизнес
«План Б»: Ольгу Бузову застрахуют на 5 миллионов рублей
Шоу "Замуж за Бузову" прошлой осенью побило все рейтинги, несмотря на то, что главная задача проекта так и не была выполнена.
Обновлено в 13:50
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал «дачное хозяйство»
Обновлено в 09:42
Футбол
Финал африканской Лиги чемпионов переиграют
Финал африканской Лиги чемпионов между тунисским "Эсперансом" и марокканским "Видадом" будет переигран на нейтральном поле.
Обновлено в 15:44
Общество
ФСИН: Калви приедет на ПМЭФ, если разрешат следователи
Федеральная служба исполнения наказания без проблем организует поездку инвестора Майкла Калви на Петербургский международный экономический форум, но только если поступит соответствующая просьба от Следственного комитета.
Обновлено в 08:22
Общество
Школьники напишут ЕГЭ по иностранным языкам и физике
Единый государственный экзамен по физике и письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам сдают выпускники российских школ в среду.
Обновлено в 02:04
Происшествия
РБК: трое солдат подали иск к Минобороны за огонь по ним из танков
Трое бывших военнослужащих подали иски против Минобороны с требованием выплатить им 6 млн руб. в качестве компенсации морального вреда за огонь по ним из танка, сообщает РБК со ссылкой на их адвоката Дмитрия Герасимова.
Обновлено в 18:39
Политика
Лавров объяснил, как санкции США вредят американской экономике
Москва продолжит отвечать на санкции США и ряда стран Запада, но так, чтобы «не навредить себе», заявил Лавров.
Обновлено в 18:13
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова подтвердила беременность от Тимати
Анастасия Решетова официально подтвердила, что ждет ребенка от репера Тимати.
Обновлено в 09:36