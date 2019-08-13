Политика

Киев объявил российского дипломата персоной нон гратаРИА Новости 07:53

Российского дипломата объявили персоной нон грата на Украине, сообщила Служба безопасности страны. По данным ведомства, сотрудник генконсульства во Львове получал некие данные от местного жителя, которого якобы завербовали российские спецслужбы в 2014 году.
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Украина объявила персоной нон грата сотрудника генконсульства России во Львове

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«По итогам служебного расследования за предательство интересов киргизской милиции и утери доверия внесено предложение об освобождении от занимаемой должности заместителя министра внутренних дел Киргизской Республики Курсана Асанова», — приводит ТАСС сообщение сообщении пресс-службы МВД Киргизии.
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«Ахмат» отреагировал на видео с президентом клуба и судьёй

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Из Нёноксы, где был взрыв на военном полигоне, эвакуируют жителей

Жителей села Нёнокса, расположенного недалеко от военного полигона ВМФ России, (в 40 км от Северодвинска), где 8 августа произошел взрыв в ходе проведения испытательной стрельбы крылатой ракеты, эвакуируют утром 14 августа.
Обновлено в 09:16
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Под Нижним Новгородом загорелся теплоход «Святая Русь»

В акватории Сибирского затона на Волге недалеко от Борского моста произошел пожар на трехпалубном теплоходе "Святая Русь".
Обновлено в 06:00
Политика

Суд на Украине отказался арестовать судно «Мрия»

Херсонский городской суд отказал в аресте танкера "Мрия", который подозревают в контрабандной перевозке нефтепродуктов в Крым, сообщила в Telegram так называемая прокуратура Автономной Республики Крым, которая входит в состав Генпрокуратуры Украины.
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Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма

Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
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«Король Лев» стал самым кассовым анимационным фильмом в истории кино

Фильм Джона Фавро "Король Лев" стал самой кассовой анимационной лентой в истории кинематографа.
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В Гренландии обнаружили акулу, которой более 500 лет

В водах Северной Атлантики найдена 500-летняя акула. Старейшая акула - представитель вида гренландской акулы.
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Песков прокомментировал заявление Трампа о ракетных разработках США

Слова президента США Дональда Трампа о ракетных разработках Вашингтона не стали новостью для Кремля, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.
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ОБСЕ подтвердила вывоз тела погибшего боевика Нацгвардии на Украину

Представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали вывоз тела погибшего военнослужащего национальной гвардии Украины на подконтрольную Киеву территорию.
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В распоряжении Киева есть «план Б» на случай, если контракт с Россией на транзит газа не будет продлен после 1 января 2020 года, утверждает секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк.
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В настоящее время мобильные услуги литовским пользователем предоставляются с помощью SIM-карт.
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Истребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к борту министра обороны РФ Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, однако его отогнали российские Су-27, передает корреспондент ТАСС, находившийся в самолете главы ведомства.
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Фигурант дела о беспорядках Васильев снова госпитализирован

Обвиняемый по делу о массовых беспорядках на несанкционированной акции 27 июля в Москве режиссер Дмитрий Васильев снова доставлен в больницу.
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