Политика
Киев объявил российского дипломата персоной нон гратаРИА Новости 07:53
Российского дипломата объявили персоной нон грата на Украине, сообщила Служба безопасности страны. По данным ведомства, сотрудник генконсульства во Львове получал некие данные от местного жителя, которого якобы завербовали российские спецслужбы в 2014 году.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 09:21, Ашберн
Политика
Зеленский отстранил Бессмертного от минского процесса
Романа Бессмертного, представителя Украины в подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы (ТКГ), исключили из переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 09:11
Экономика
В Госдуме поддержали переход на четырехдневную рабочую неделю
В августе Федерация независимых профсоюзов России поддержала идею о сокращении рабочей недели для оптимизации времени труда и отдыха при обязательном сохранении зарплат.
Обновлено в 08:28
Происшествия
Начальника полиции Омска уволили после драки в московском метро
Ранее сообщалось, что начальник полиции по Омску Алексей Меркушов подрался 10 июля поздно вечером на станции московского метро "Каширская" с машинистом.
Обновлено в 07:31
Происшествия
Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве
Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинения в особо тяжких преступлениях, в том числе убийстве, сообщил начальник управления Генпрокуратуры по надзору за оперативно-разыскной деятельностью и следствием Замир Бейшекеев.
Обновлено в 02:35
Политика
Кремль рассказал о реакции Путина на митинги в Москве
Обновлено в 06:05
Политика
Замглавы МВД Киргизии уволен за предательство интересов милиции
«По итогам служебного расследования за предательство интересов киргизской милиции и утери доверия внесено предложение об освобождении от занимаемой должности заместителя министра внутренних дел Киргизской Республики Курсана Асанова», — приводит ТАСС сообщение сообщении пресс-службы МВД Киргизии.
Обновлено в 07:51
Происшествия
В День ВДВ один мурманский десантник убил другого
Обновлено в 04:44
Футбол
Дзюба и Слуцкий потролили друг друга в инстаграме
Обновлено в 09:09
Футбол
«Ахмат» отреагировал на видео с президентом клуба и судьёй
Обновлено в 08:36
Происшествия
Из Нёноксы, где был взрыв на военном полигоне, эвакуируют жителей
Жителей села Нёнокса, расположенного недалеко от военного полигона ВМФ России, (в 40 км от Северодвинска), где 8 августа произошел взрыв в ходе проведения испытательной стрельбы крылатой ракеты, эвакуируют утром 14 августа.
Обновлено в 09:16
Происшествия
Под Нижним Новгородом загорелся теплоход «Святая Русь»
В акватории Сибирского затона на Волге недалеко от Борского моста произошел пожар на трехпалубном теплоходе "Святая Русь".
Обновлено в 06:00
Политика
Суд на Украине отказался арестовать судно «Мрия»
Херсонский городской суд отказал в аресте танкера "Мрия", который подозревают в контрабандной перевозке нефтепродуктов в Крым, сообщила в Telegram так называемая прокуратура Автономной Республики Крым, которая входит в состав Генпрокуратуры Украины.
Обновлено в 08:41
Шоу-бизнес
Бузову раскритиковали за слова о блокаде
На видео в ответ на смех снимающего уроженка Санкт-Петербурга Бузова заявляет, что она - блокадница.
Обновлено в 08:00
Футбол
Месси попросил Неймара не переходить в «Реал»
Обновлено в 00:39
Гаджеты
Xiaomi представила новую версию смартфона Mi 9
Обновлено в 08:13
Политика
Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма
Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено в 05:24
Кино
«Король Лев» стал самым кассовым анимационным фильмом в истории кино
Фильм Джона Фавро "Король Лев" стал самой кассовой анимационной лентой в истории кинематографа.
Обновлено в 05:02
Наука
В Гренландии обнаружили акулу, которой более 500 лет
В водах Северной Атлантики найдена 500-летняя акула. Старейшая акула - представитель вида гренландской акулы.
Обновлено в 08:31
Армия и оружие
ВСУ обстреляли Ясиноватую из танков — СЦКК
Обновлено в 09:04
Происшествия
Игумена отстранили от служения за жесткое крещение ребенка
Игумен храма Покрова Пресвятой Богородицы в Гатчине Фотий (Василий Нечепоренко) отстранен от службы на год.
Обновлено вчера в 03:45
Армия и оружие
Песков прокомментировал заявление Трампа о ракетных разработках США
Слова президента США Дональда Трампа о ракетных разработках Вашингтона не стали новостью для Кремля, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:50
Армия и оружие
ОБСЕ подтвердила вывоз тела погибшего боевика Нацгвардии на Украину
Представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали вывоз тела погибшего военнослужащего национальной гвардии Украины на подконтрольную Киеву территорию.
Обновлено в 07:09
Политика
В Киеве заявили о «плане Б» на случай прекращения транзита газа
В распоряжении Киева есть «план Б» на случай, если контракт с Россией на транзит газа не будет продлен после 1 января 2020 года, утверждает секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк.
Обновлено в 05:24
Технологии
В Литве хотят отказаться от обычных SIM-карт
В настоящее время мобильные услуги литовским пользователем предоставляются с помощью SIM-карт.
Обновлено в 07:15
Армия и оружие
Российские Су-27 отогнали истребитель НАТО от самолета Сергея Шойгу
Истребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к борту министра обороны РФ Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, однако его отогнали российские Су-27, передает корреспондент ТАСС, находившийся в самолете главы ведомства.
Обновлено в 09:14
Происшествия
Фигурант дела о беспорядках Васильев снова госпитализирован
Обвиняемый по делу о массовых беспорядках на несанкционированной акции 27 июля в Москве режиссер Дмитрий Васильев снова доставлен в больницу.
Обновлено в 07:58
Политика
В Киеве Порошенко забросали яйцами после допроса
Обновлено вчера в 07:10