Российского дипломата объявили персоной нон грата на Украине, сообщила Служба безопасности страны. По данным ведомства, сотрудник генконсульства во Львове получал некие данные от местного жителя, которого якобы завербовали российские спецслужбы в 2014 году.

Политика Зеленский отстранил Бессмертного от минского процесса Романа Бессмертного, представителя Украины в подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы (ТКГ), исключили из переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.

Экономика В Госдуме поддержали переход на четырехдневную рабочую неделю В августе Федерация независимых профсоюзов России поддержала идею о сокращении рабочей недели для оптимизации времени труда и отдыха при обязательном сохранении зарплат.

Происшествия Начальника полиции Омска уволили после драки в московском метро Ранее сообщалось, что начальник полиции по Омску Алексей Меркушов подрался 10 июля поздно вечером на станции московского метро "Каширская" с машинистом.

Происшествия Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинения в особо тяжких преступлениях, в том числе убийстве, сообщил начальник управления Генпрокуратуры по надзору за оперативно-разыскной деятельностью и следствием Замир Бейшекеев.

Политика Замглавы МВД Киргизии уволен за предательство интересов милиции «По итогам служебного расследования за предательство интересов киргизской милиции и утери доверия внесено предложение об освобождении от занимаемой должности заместителя министра внутренних дел Киргизской Республики Курсана Асанова», — приводит ТАСС сообщение сообщении пресс-службы МВД Киргизии.

Происшествия Из Нёноксы, где был взрыв на военном полигоне, эвакуируют жителей Жителей села Нёнокса, расположенного недалеко от военного полигона ВМФ России, (в 40 км от Северодвинска), где 8 августа произошел взрыв в ходе проведения испытательной стрельбы крылатой ракеты, эвакуируют утром 14 августа.

Происшествия Под Нижним Новгородом загорелся теплоход «Святая Русь» В акватории Сибирского затона на Волге недалеко от Борского моста произошел пожар на трехпалубном теплоходе "Святая Русь".

Политика Суд на Украине отказался арестовать судно «Мрия» Херсонский городской суд отказал в аресте танкера "Мрия", который подозревают в контрабандной перевозке нефтепродуктов в Крым, сообщила в Telegram так называемая прокуратура Автономной Республики Крым, которая входит в состав Генпрокуратуры Украины.

Шоу-бизнес Бузову раскритиковали за слова о блокаде На видео в ответ на смех снимающего уроженка Санкт-Петербурга Бузова заявляет, что она - блокадница.

Политика Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.

Наука В Гренландии обнаружили акулу, которой более 500 лет В водах Северной Атлантики найдена 500-летняя акула. Старейшая акула - представитель вида гренландской акулы.

Происшествия Игумена отстранили от служения за жесткое крещение ребенка Игумен храма Покрова Пресвятой Богородицы в Гатчине Фотий (Василий Нечепоренко) отстранен от службы на год.

Армия и оружие Песков прокомментировал заявление Трампа о ракетных разработках США Слова президента США Дональда Трампа о ракетных разработках Вашингтона не стали новостью для Кремля, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

Армия и оружие ОБСЕ подтвердила вывоз тела погибшего боевика Нацгвардии на Украину Представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали вывоз тела погибшего военнослужащего национальной гвардии Украины на подконтрольную Киеву территорию.

Политика В Киеве заявили о «плане Б» на случай прекращения транзита газа В распоряжении Киева есть «план Б» на случай, если контракт с Россией на транзит газа не будет продлен после 1 января 2020 года, утверждает секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк.

Технологии В Литве хотят отказаться от обычных SIM-карт В настоящее время мобильные услуги литовским пользователем предоставляются с помощью SIM-карт.

Армия и оружие Российские Су-27 отогнали истребитель НАТО от самолета Сергея Шойгу Истребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к борту министра обороны РФ Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, однако его отогнали российские Су-27, передает корреспондент ТАСС, находившийся в самолете главы ведомства.