Армия и оружие
Киев объяснил отказ отправлять авиацию на помощь захваченным кораблям
Киев объяснил отказ отправлять авиацию на помощь захваченным кораблямLenta.ru10:09
В воскресенье, 25 ноября, ФСБ России сообщила, что три военно-морских корабля Украины нарушили государственную границу и движутся к Керченскому проливу, совершая опасные маневры. Киев заявил, что суда «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу» идут из Одессы в Мариуполь.
Lenta.ru10:09
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Командующий ВМС Украины объяснил, почему Киев испугался посылать авиацию к Керченскому проливу
Политическая Россия09:07
Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 10:39, Ашберн
Армия и оружие
Американский беспилотник провел разведку у Керченского пролива
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Армия и оружие
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Армия и оружие
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Армия и оружие
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Специалисты, составляющие основу боевых расчетов систем противовоздушной обороны в Крыму, полностью освоили боевое применение комплексов С-400, «Тор-М2» и «Тунгуска», сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).
Обновлено в 09:32
Армия и оружие
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Минобороны опубликовало видео пуска крылатой ракеты "Уран" с корвета "Громкий", который проходит государственные испытания в акватории Японского моря.
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Армия и оружие
В Ираке ликвидировали высокопоставленного лидера ИГ
Коалиция под руководством США распространила сообщение о том, что силы безопасности Ирака ликвидировали высокопоставленного лидера террористической организации "ИГ" (запрещена в РФ), известного как "Каткут".
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Армия и оружие
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Армия и оружие
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