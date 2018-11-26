В воскресенье, 25 ноября, ФСБ России сообщила, что три военно-морских корабля Украины нарушили государственную границу и движутся к Керченскому проливу, совершая опасные маневры. Киев заявил, что суда «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу» идут из Одессы в Мариуполь.

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