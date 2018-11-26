Армия и оружие

Киев объяснил отказ отправлять авиацию на помощь захваченным кораблям
Lenta.ru
10:09

В воскресенье, 25 ноября, ФСБ России сообщила, что три военно-морских корабля Украины нарушили государственную границу и движутся к Керченскому проливу, совершая опасные маневры. Киев заявил, что суда «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу» идут из Одессы в Мариуполь.
Lenta.ru10:09

Подробнее о событии

Киев объяснил отказ отправлять авиацию на помощь захваченным кораблям

Lenta.ru10:09

Выяснилось, что напугало Украину применять авиацию для поддержки своих кораблей

Взгляд.ру09:46

Украина собиралась бомбить корабли ФСБ

Утро.ru09:41

Командующий ВМС Украины объяснил, почему Киев испугался посылать авиацию к Керченскому проливу

Политическая Россия09:07

Украина могла применить боевые самолеты во время инцидента в Керченском проливе

NewInform08:43

Командующий ВМС Украины: Киев испугался применить авиацию над Керченским проливом

ИА Новороссия08:08
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Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 10:39, Ашберн
Армия и оружие

Американский беспилотник провел разведку у Керченского пролива

Обновлено в 10:21
Армия и оружие

МИД России осудил химатаку террористов в Алеппо

Министерство иностранных дел России осудило обстрел террористами «Джабхат ан-Нусры»* жилых кварталов Алеппо снарядами, начинёнными отравляющими веществами.
Обновлено в 09:58
Армия и оружие

Минздрав Крыма уточнил данные о ранениях украинских военных

Минздрав Крыма уточнил данные о ранениях украинских военных, пострадавших при задержании после нарушения границы РФ.
Обновлено в 10:10
Армия и оружие

Порошенко поручил Генштабу готовиться к частичной мобилизации

Президент Украины Пётр Порошенко поручил Генштабу организовать частичную мобилизацию после того, как в стране будет введено военное положение.
Обновлено в 10:26
Армия и оружие

СБУ завела дело об агрессивных действиях России в Керченском проливе

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело против России по статье о развязывании и ведении агрессивной войны, сообщает агентство «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено в 09:06
Армия и оружие

Черноморский флот с начала года провел 200 различных учений

Обновлено в 09:42
Армия и оружие

National Interest назвал уникальной противолодочную систему «Пакет»

На пяти корветах проекта «Стерегущий» Военно-морского флота России установлены уникальные противолодочные и противоторпедные системы «Пакет», у которых нет аналогов в мире.
Обновлено в 09:19
Армия и оружие

Россия закончила поставки истребителей Су-35 в Китай

Россия завершила поставки многофункциональных истребителей Су-35 в Китай в рамках контракта, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 08:22
Армия и оружие

Российские военные проведут инспекцию в армии Эстонии

Эстонские инспекторы совершат наблюдательный полет над Россией >> По словам начальника российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова, проверка проводится для определения масштабов деятельности эстонской армии в пределах указанного района или подтверждения отсутствия военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению.
Обновлено в 09:45
Армия и оружие

В Туве создано отдельное подразделение беспилотной авиации

Обновлено в 08:49
Армия и оружие

Расчеты ПВО в Крыму полностью освоили боевое применение С-400

Специалисты, составляющие основу боевых расчетов систем противовоздушной обороны в Крыму, полностью освоили боевое применение комплексов С-400, «Тор-М2» и «Тунгуска», сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).
Обновлено в 09:32
Армия и оружие

Пуск крылатой ракеты с корвета «Громкий» показали на видео

Минобороны опубликовало видео пуска крылатой ракеты "Уран" с корвета "Громкий", который проходит государственные испытания в акватории Японского моря.
Обновлено в 10:01
Армия и оружие

В Ираке ликвидировали высокопоставленного лидера ИГ

Коалиция под руководством США распространила сообщение о том, что силы безопасности Ирака ликвидировали высокопоставленного лидера террористической организации "ИГ" (запрещена в РФ), известного как "Каткут".
Обновлено в 10:00
Армия и оружие

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Оружейные энтузиасты из проекта WarGonzo решили проверить реальную прочность бронированной по пятому классу «ГАЗели».
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Армия и оружие

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Мишени в виде российских танков Т-80 и боевых машин пехоты БМП-3 заметили в Австралии.
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Украинский военачальник, командующий Военно-морскими силами Украины с 2 июля 2016 года, вице-адмирал.
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Керченский пролив
Пролив
Пролив, принадлежащий акватории Азовского моря и соединяющий его с Чёрным морем. Западным берегом пролива является Керченский полуостров Крыма, восточным - Таманский полуостров. Ширина пролива - от 4,5 до 15 км. Наибольшая глубина - 18 метров. Важнейший порт - город Керчь.
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