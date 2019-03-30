Киев обвинил Россию в попытке сорвать выборы на УкраинеРБК 13:09

Накануне президентских выборов на Украине боевая обстановка в зоне конфликта в Донбассе обострилась, заявил глава Минобороны страны Степан Полторак. По его словам, это связано с попытками российских войск сорвать голосование, передает «Интерфакс-Украина».

Киев обвинил Россию в попытке сорвать выборы на Украине

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