Армия и оружие
Киев обвинил Россию в попытке сорвать выборы на УкраинеРБК 13:09
Накануне президентских выборов на Украине боевая обстановка в зоне конфликта в Донбассе обострилась, заявил глава Минобороны страны Степан Полторак. По его словам, это связано с попытками российских войск сорвать голосование, передает «Интерфакс-Украина».
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