Политика

Киев обвинил Россию в блокаде украинских портов в Азовском море
РБК
15:45

«По состоянию на вечер 28 ноября 2018 украинские порты Азовского моря Мариуполь и Бердянск фактически заблокированы Российской Федерацией для захода и выхода судов», — пишет украинский министр.
РБК15:45

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На Украине обвинили Россию в блокировании украинских портов в Азовском море

Народные новости17:03

Киев обвинил Россию в блокаде украинских портов в Азовском море

РБК15:45

Министр инфраструктуры Украины обвинил РФ в блокировании украинских портов в Азовском море

ТАСС15:12
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Владимир Омелян
Украинский дипломат
Украинский дипломат и политик, министр инфраструктуры Украины с 15 апреля 2016 года.
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Полузамкнутое море Атлантического океана на востоке Европы, омывающее побережье Украины и России. Самое мелкое море в мире: глубина не превышает 13,5 метров, средняя глубина около 7,4 м. Азовское море соединяется с Атлантическим океаном длинной цепочкой проливов и морей.
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