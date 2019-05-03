Политика

Киев обвинил РФ в подготовке новой газовой войныГазета.Ru 09:43

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, Россия намерена развязать новую газовую войну с Украиной. Об этом он заявил в интервью украинскому бюро "Голоса Америки". По его словам, Россия намерена создать газовый кризис на Украине в начале 2020 года.
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Глава «Нафтогаза» обвинил Россию в подготовке газовой войны

Известия11:56

Глава «Нафтогаза»: Киев и Вашингтон близки к заключению договора о поставках газа из Штатов

РЕН ТВ06:30

Киев обвинил РФ в подготовке новой газовой войны

Газета.Ru09:43

«Нафтогаз Украины» близок к подписанию договора о поставках газа из США

Коммерсантъ06:55

Глава «Нафтогаза» рассказал об интересе к американскому газу

Телеканал 360°09:51

Глава «Нафтогаза» не исключил скорую поставку американского газа

Московский Комсомолец06:23

Глава «Нафтогаза»: Киев и Вашингтон близки к заключению договора о поставках газа из США

ТАСС04:25
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В Индии число эвакуированных из-за циклона «Фани» достигло 1 млн

Обновлено в 00:17
Общество

Лукашенко открыл новую взлетную полосу в минском аэропорту

Высшая эксплуатационная категория 4F присвоена второй взлетно-посадочной полосе в Национальном аэропорту белорусской столицы, на открытии которой 3 мая присутствовал Александр Лукашенко, сообщает его пресс-служба.
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Напомним, 4 мая состоится матч тульского «Арсенала» с «Локомотивом». Игра пройдет в рамках 27-тура Чемпионата России по футболу.
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Стало известно о переписке Микеллы Абрамовой с Ержаном Максимом

Обновлено в 10:00
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Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор.
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Появилось видео с места приземления воздушного шара с ребенком в Крыму

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Основатель LinguaLeo признался в убийстве сестры

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Чемезов заявил о готовности России поставить Турции Су-57

Россия рассматривает возможность начать поставки экспортной модификации новейших истребителей Су-57 в Турцию.
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Обновлено в 11:54
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Исследование компании Nielsen о динамике рынка товаров повседневного спроса показало, что в минувшем году более 50% россиян сократили свои расходы на развлечения и покупку одежды.
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Происшествия

Полицейские пострадали во время беспорядков на фестивале в «Лужниках»

Давкой и массовыми беспорядками закончился фестиваль Hip-Hop Mayday в "Лужниках".
Обновлено в 07:44
Политика

Коломойский высказал Зеленскому первый упрек

Украинский олигарх Игорь Коломойский упрекнул избранного президента Украины Владмира Зеленского в том, что тот хочет встретиться с большим бизнесом "как с колхозом".
Обновлено в 04:47
Технологии

Facebook хочет платить пользователям за просмотр рекламы

Руководство Facebook хочет платить своим пользователям за просмотр рекламы. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Обновлено в 10:36
Происшествия

Пять человек погибли в результате «огненного» ДТП в Краснодарском крае

Пять человек погибли в результате столкновения двух автомобилей в Краснодарском крае.
Обновлено в 12:04
Политика

В Донецке начали принимать документы на получение паспорта РФ

Накануне в пресс-службе Министерства внутренних дел ДНР сообщили, что со вторника, 7 мая, все 33 территориальных подразделения миграционной службы республики начнут принимать документы на оформление российского гражданства и проводить консультации граждан по этому вопросу.
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Обновлено в 03:54
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Туристка из Китая утонула во время фотосессии в Петербурге

Обновлено в 08:38
Общество

Нижегородские власти оценили продажу георгиевских лент со свастикой

Полиция Нижегородской области проводит проверку информации о продаже в столице региона георгиевских лент со свастикой.
Обновлено в 04:51
Общество

Глава Татарстана в 2018 году заработал 8,5 млн рублей

Обновлено в 05:54
Политика

В Раду внесли законопроект с датой инаугурации Зеленского

Внефракционный депутат Сергей Мищенко внес в Верховную раду Украины законопроект о проведении торжественного заседания парламента в честь инаугурации нового президента страны.
Обновлено в 11:25
Политика

Порошенко обсудил с Лагард ситуацию вокруг «ПриватБанка»

Президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что обсудил ситуацию вокруг «ПриватБанка» с главой Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард.
Обновлено в 10:56
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Икера Касильяса выпишут из больницы в субботу

Появилась новая информация о состоянии голкипера «Порту» Икера Касильяса. Три дня назад испанский вратарь перенес инфаркт на тренировке.
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Общество

Гроза ожидается в Москве в воскресенье

Ветер с порывами до 15 м/с и гроза ожидаются в Москве в воскресенье, 5 мая, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Обновлено в 06:02
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УЕФА подтвердил законность игры футболиста Мораеса за сборную Украины

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил правомерность выступления нападающего Жуниора Мораеса за сборную Украины.
Обновлено в 04:36
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Елизавета Боярская спустилась в метро без макияжа и укладки волос

Не исключено, что именно по этой причине другие пассажиры не узнали Елизавету Боярскую, и супруги смогли добраться до места назначения без излишнего внимания со стороны публики.
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Трасса в Баку возместит «Уильямсу» ущерб от аварии Расселла

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Столтенберг напомнил новому главкому сил НАТО о сдерживании СССР

«Как главнокомандующий объединенными силами в Европе, вы теперь будете командовать силами всего нашего альянса, обеспечивая сохранность и безопасность 29 стран НАТО; противостоять текущим вызовам, а также новым развивающимся угрозам», — обратился Столтенберг к Уолтерсу.
Обновлено в 08:31
Политика

Трибунал по делу украинских моряков пройдет 10 мая

Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков назначен на 10 мая в Гамбурге.
Обновлено в 07:23
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Полторак назвал способ отказа РФ от паспортизации Донбасса

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Обновлено в 11:53
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В Китае обнаружили череп человека среднего плейстоцена

Обновлено 01 мая в 04:51
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