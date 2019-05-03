Политика

Киев обвинил РФ в подготовке новой газовой войныГазета.Ru 09:43

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, Россия намерена развязать новую газовую войну с Украиной. Об этом он заявил в интервью украинскому бюро "Голоса Америки". По его словам, Россия намерена создать газовый кризис на Украине в начале 2020 года.
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Москва стремится развязать новую газовую войну с Киевом, — считают в украинском Нафтогазе

Эхо Москвы13:30

Глава «Нафтогаза»: Киев и Вашингтон близки к заключению договора о поставках газа из Штатов

РЕН ТВ06:30

Глава «Нафтогаза» рассказал об интересе к американскому газу

Телеканал 360°09:51

Киев обвинил РФ в подготовке новой газовой войны

Газета.Ru09:43

«Нафтогаз Украины» близок к подписанию договора о поставках газа из США

Коммерсантъ06:55

Глава «Нафтогаза» обвинил Россию в подготовке газовой войны

Известия11:56

Глава «Нафтогаза»: Киев и Вашингтон близки к заключению договора о поставках газа из США

ТАСС04:25
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Космос

Шесть астероидов пролетят мимо Земли в течение двух лет

Обновлено 01 мая в 06:36
Игры

Следующую часть Call of Duty анонсируют до конца июня

Activision сообщила инвесторам, что новую часть серии Call of Duty анонсируют до 30 июня.
Обновлено в 12:36
Происшествия

Участница конкурса «Мисс Вселенная» найдена мертвой в Мехико

Позже выяснилось, что погибшая - это 31-летняя Фатимих Давила Соса, которая представляла Уругвай на международных конкурсах красоты: в 2006 году она участвовала в "Мисс Вселенная", а в 2008-м - в "Мисс Мира".
Обновлено в 13:52
Происшествия

Основатель LinguaLeo признался в убийстве сестры

Обновлено в 11:08
Политика

Путин и Трамп провели телефонный разговор

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор.
Обновлено в 13:04
Общество

Британские СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл

Британские журналисты заподозрили, что герцогиня Сассекская Меган тайно родила девочку.
Обновлено в 09:08
Футбол

Александра Ляказетта назвали лучшим игроком недели в ЛЕ

В символическую сборную недели в Лиге Европы попали пятеро игроков «Арсенала»: Колашинац, Обамеянг, Ляказетт, Джака и Мэйтленд-Найлз.
Обновлено в 13:15
Технологии

Гендиректор РКЦ «Прогресс» собирается уволить более 180 сотрудников

Самарский Ракетно-космический центр (РКЦ) планирует в скором времени уволить 189 сотрудников, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 02:23
Общество

Гроза ожидается в Москве в воскресенье

Ветер с порывами до 15 м/с и гроза ожидаются в Москве в воскресенье, 5 мая, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Обновлено в 06:02
Шоу-бизнес

Максим Виторган интимно прижался к груди Глюкозы

Максим Виторган обнародовал в аккаунте в соцсети Instagram провокационный снимок, на котором он вместе с Ростиславом Хайтом изображают из себя младенцев, тянущихся к груди звезды.
Обновлено в 01:31
Футбол

УЕФА подтвердил законность игры футболиста Мораеса за сборную Украины

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил правомерность выступления нападающего Жуниора Мораеса за сборную Украины.
Обновлено в 04:36
Хоккей

Воробьев: сборная России по хоккею будет ждать еще одного игрока из НХЛ

Чемпионат мира пройдет в Словакии с 10 по 26 мая. На данный момент в составе россиян выступает 14 игроков из клубов НХЛ.
Обновлено в 12:25
Происшествия

Ребенка в детском саду Краснодара заставили целовать землю

Заведующая детским садом №74 в Краснодаре поставила ребенка на колени, а после заставила поцеловать землю.
Обновлено 01 мая в 19:27
Технологии

Pornhub заинтересовался покупкой Tumblr

Компания Pornhub, владеющая крупнейшим порносайтом, заинтересовалась покупкой сервиса блогов Tumblr.
Обновлено в 05:01
Общество

Лукашенко открыл новую взлетную полосу в минском аэропорту

Высшая эксплуатационная категория 4F присвоена второй взлетно-посадочной полосе в Национальном аэропорту белорусской столицы, на открытии которой 3 мая присутствовал Александр Лукашенко, сообщает его пресс-служба.
Обновлено в 07:45
Шоу-бизнес

Бывший муж Ани Лорак потерял бизнес после развода

В конце зимы Лорак официально развелась с мужем, а спустя несколько месяцев Налчаджиоглу закрыл караоке-бар.
Обновлено в 07:00
Происшествия

На Кубани пять человек погибли в ДТП

ДТП с участием двух легковушек произошло на Кубани, после столкновения автомобили загорелись, пять человек погибли, сообщил в пятницу РИА Новости представитель Госавтоинспекции МВД России.
Обновлено в 12:49
Авто

Внедорожник Renault Duster получил тюнинг от Delta 4x4

Среди прочих обновлений, которые превносит пакет от Delta 4x4, можно отметить дополнительные передние фонари PIAA, багажник на крышу, светодиодную панель и выбор различных дисков.
Обновлено вчера в 07:49
Общество

В Индии будут эвакуированы около миллиона человек из-за циклона «Фани»

Всего планируется эвакуировать около миллиона человек. Жителей размещают в специально оборудованных временных лагерях.
Обновлено вчера в 18:16
Здоровье

Медики развенчали самые популярные мифы о клещах

Популярное в народе поливание клеща маслом не даст нужного эффекта, так как он умирает, но успевает заразить жертву.
Обновлено в 08:34
Происшествия

В Сухуме начали проверку после пожара в русской школе

Обновлено в 09:36
Происшествия

Полицейские пострадали во время беспорядков на фестивале в «Лужниках»

Давкой и массовыми беспорядками закончился фестиваль Hip-Hop Mayday в "Лужниках".
Обновлено в 07:44
Гаджеты

Asus показала на тизерах смартфон ZenFone 6

Компания Asus представила тизер-изображение производительного смартфона ZenFone 6, официальная премьера которого должна состояться 16 мая текущего года.
Обновлено в 02:56
Политика

Курц заверил Зеленского в поддержке Украины

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что провёл телефонный разговор с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 12:57
Происшествия

Туристка из Китая утонула во время фотосессии в Петербурге

Обновлено в 08:38
Общество

Петербуржцы призвали Барецкого разоблачить наркомана Резника

Что касается шоумена Стаса Барецкого, в беседе с корреспондентом издания iReactor он заявил, что лично употреблял с депутатом запрещенные вещества, однако сам потом завязал с наркотиками, а Резник не смог.
Обновлено в 12:46
Армия и оружие

Россия выступила против договора о запрете ядерного оружия

Обновлено в 10:33
Общество

Издатели отказались от мемуаров обвиненного в педофилии Вуди Аллена

По данным издания, агент Аллена предлагал издателям рукопись мемуаров в прошлом году, однако все они отказались работать с текстом режиссера.
Обновлено вчера в 21:45
Происшествия

Австралийским пенсионерам по ошибке привезли 20 кг метамфетамина

В Австралии пожилой паре доставили 20 килограммов метамфетамина, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:11
Наука

В Якутии найдены остатки организмов, живших более 500 млн лет назад

Остатки существ, которые жили более чем полмиллиарда лет назад, были обнаружены российскими учеными на территории Якутии.
Обновлено в 03:44
Как работают Яндекс.Новости?
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