В настоящее время Первомайск частично обесточен. По информации источника РИА Новости, обстрел начался в 19:00 по московскому времени и до сих пор не прекращается. С полуночи 21 июля в Донбассе должно вступить в силу очередное перемирие, согласованное контактной группой на встрече в Минске.

ВСУ обстреляли Донбасс за несколько часов до перемирия

Общество Участница конкурса «Мисс Англия» удивила жюри необычным купальником Мусульманка Айша Хан попала в финал конкурса «Мисс Англия», несмотря на то, что приложила фото в гидрокостюме вместо снимка в бикини.

Шоу-бизнес Сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко госпитализировали с тренировки Сын бизнесвумен Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Саша получил травму во время занятий фигурным катанием.

Происшествия Поезд «Ласточка» насмерть сбил пешехода под Выборгом В Выборгском районе Ленинградской области под колёса электропоезда «Ласточка» сообщением «Петербург – Выборг» попал пешеход.

Армия и оружие Украина собирается купить списанные корабли советской постройки Превратив вследствие провальной политики и тотальной коррупции основную часть своего военно-морского флота в ржавые лохани, частично продав, частично порезав на металл, командование ВМСУ теперь рассматривает возможность приобретения кораблей советской постройки.

Гаджеты Apple готовит аналог новой операционной системы Huawei Китайская ОС способна работать в устройствах IoT и по данным экспертов «яблочная» компания тоже готовит ОС, которая носит название SiriOS.

Политика Посол Украины заявил о подрыве в Киеве доверия к Германии Доверие многих украинцев к Германии подорвано в связи с восстановлением полномочий делегатов из России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в интервью немецкой газете Die Welt.

Политика Опубликовано видео задержания Ираном британского танкера Агентство Ruptly опубликовало видео задержания британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе.

Происшествия Появилась новая версия гибели туристов на перевале Дятлова Новую версию гибели группы Игоря Дятлова выдвинул житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин, ссылаясь на опыт друзей-альпинистов.

Общество British Airways на неделю приостановила рейсы в Каир Авиакомпания British Airways в субботу, 20 июля, на семь дней приостановила рейсы из Лондона в Каир.

Происшествия В Польше нашли тело пропавшего пятилетнего россиянина Останки пятилетнего россиянина, пропавшего в Польше десять дней назад, найдены на трассе между Варшавой и городом Гродзиск-Мазовецкий.

Политика Партия Зеленского выбрала спикера Верховной Рады Приоритетным кандидатом на пост спикера Верховной Рады нового созыва является глава партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

Единоборства Ломаченко и Кэмпбелл разыграют четыре чемпионских пояса Чемпион мира по версиям WBA Super и WBO в лёгком весе украинский боксёр Василий Ломаченко и официальный претендент Люк Кэмпбелл разыграют не три, а четыре титула в поединке, сообщает World Boxing News.

Футбол Карпин: «„Ростов“ должен был обыгрывать „Спартак“, но не смог» Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин считает, что его команда должна была обыгрывать «Спартак» в домашнем матче второго тура чемпионата России.

Авто Новый Kia KX1 обошёл в продажах Kia Sportage Напомним, модель Kia KX1 появилась на рынке летом прошлого года. Паркетник создан на той же платформе, что и российский Kia Rio.

Кино HBO показала официальный трейлер «Хранителей» На мероприятие Comic-Con 2019 канал HBO привёз новый трейлер будущего сериала «Хранители».

Происшествия В Петербурге мужчина изрезал ножом глухих пассажиров метро В метро Санкт-Петербурга мужчина изрезал двух глухонемых людей ножом после того, как они не ответили ему на вопрос.