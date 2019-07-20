Происшествия

ВСУ обстреляли Донбасс за несколько часов до перемирияРИА Новости 14:08

В настоящее время Первомайск частично обесточен. По информации источника РИА Новости, обстрел начался в 19:00 по московскому времени и до сих пор не прекращается. С полуночи 21 июля в Донбассе должно вступить в силу очередное перемирие, согласованное контактной группой на встрече в Минске.
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