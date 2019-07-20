Происшествия
ВСУ обстреляли Донбасс за несколько часов до перемирияРИА Новости 14:08
В настоящее время Первомайск частично обесточен. По информации источника РИА Новости, обстрел начался в 19:00 по московскому времени и до сих пор не прекращается. С полуночи 21 июля в Донбассе должно вступить в силу очередное перемирие, согласованное контактной группой на встрече в Минске.
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Футбол
«Ростов» и «Спартак» сыграли вничью
Обновлено в 16:56
Общество
Участница конкурса «Мисс Англия» удивила жюри необычным купальником
Мусульманка Айша Хан попала в финал конкурса «Мисс Англия», несмотря на то, что приложила фото в гидрокостюме вместо снимка в бикини.
Обновлено в 11:04
Шоу-бизнес
Сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко госпитализировали с тренировки
Сын бизнесвумен Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Саша получил травму во время занятий фигурным катанием.
Обновлено в 13:44
Происшествия
Поезд «Ласточка» насмерть сбил пешехода под Выборгом
В Выборгском районе Ленинградской области под колёса электропоезда «Ласточка» сообщением «Петербург – Выборг» попал пешеход.
Обновлено в 14:53
Армия и оружие
Украина собирается купить списанные корабли советской постройки
Превратив вследствие провальной политики и тотальной коррупции основную часть своего военно-морского флота в ржавые лохани, частично продав, частично порезав на металл, командование ВМСУ теперь рассматривает возможность приобретения кораблей советской постройки.
Обновлено в 12:50
Гаджеты
Apple готовит аналог новой операционной системы Huawei
Китайская ОС способна работать в устройствах IoT и по данным экспертов «яблочная» компания тоже готовит ОС, которая носит название SiriOS.
Обновлено в 14:04
Футбол
Фелиш получил травму в дебютном матче за «Атлетико»
Обновлено в 16:02
Политика
Польша не пригласила Путина на годовщину начала Второй мировой войны
Обновлено вчера в 03:54
Политика
Посол Украины заявил о подрыве в Киеве доверия к Германии
Доверие многих украинцев к Германии подорвано в связи с восстановлением полномочий делегатов из России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в интервью немецкой газете Die Welt.
Обновлено в 15:07
Политика
Опубликовано видео задержания Ираном британского танкера
Агентство Ruptly опубликовало видео задержания британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе.
Обновлено в 15:55
Происшествия
Появилась новая версия гибели туристов на перевале Дятлова
Новую версию гибели группы Игоря Дятлова выдвинул житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин, ссылаясь на опыт друзей-альпинистов.
Обновлено в 05:51
Кино
Netflix опубликовал первый трейлер сериала «Ведьмак»
Обновлено в 03:36
Общество
British Airways на неделю приостановила рейсы в Каир
Авиакомпания British Airways в субботу, 20 июля, на семь дней приостановила рейсы из Лондона в Каир.
Обновлено в 13:56
Происшествия
В Польше нашли тело пропавшего пятилетнего россиянина
Останки пятилетнего россиянина, пропавшего в Польше десять дней назад, найдены на трассе между Варшавой и городом Гродзиск-Мазовецкий.
Обновлено в 14:29
Музыка
Эд Ширан выступил в Москве в футболке с гербом РФ
Обновлено вчера в 16:58
Политика
Партия Зеленского выбрала спикера Верховной Рады
Приоритетным кандидатом на пост спикера Верховной Рады нового созыва является глава партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
Обновлено в 10:12
Происшествия
Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне
Обновлено в 08:16
Единоборства
Ломаченко и Кэмпбелл разыграют четыре чемпионских пояса
Чемпион мира по версиям WBA Super и WBO в лёгком весе украинский боксёр Василий Ломаченко и официальный претендент Люк Кэмпбелл разыграют не три, а четыре титула в поединке, сообщает World Boxing News.
Обновлено в 08:36
Футбол
Карпин: «„Ростов“ должен был обыгрывать „Спартак“, но не смог»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин считает, что его команда должна была обыгрывать «Спартак» в домашнем матче второго тура чемпионата России.
Обновлено в 17:04
Авто
Новый Kia KX1 обошёл в продажах Kia Sportage
Напомним, модель Kia KX1 появилась на рынке летом прошлого года. Паркетник создан на той же платформе, что и российский Kia Rio.
Обновлено вчера в 21:48
Кино
HBO показала официальный трейлер «Хранителей»
На мероприятие Comic-Con 2019 канал HBO привёз новый трейлер будущего сериала «Хранители».
Обновлено в 16:00
Происшествия
В Петербурге мужчина изрезал ножом глухих пассажиров метро
В метро Санкт-Петербурга мужчина изрезал двух глухонемых людей ножом после того, как они не ответили ему на вопрос.
Обновлено в 12:14
Баскетбол
Харден не сыграет на чемпионате мира
Обновлено вчера в 15:06
Футбол
«Зенит» и «Локомотив» добились побед в молодежном первенстве
Обновлено в 11:57
Политика
Путин раскритиковал иркутские власти после наводнения в регионе
Обновлено вчера в 15:49
Технологии
Приложение для «раздевания» девушек DeepNude выставили на продажу
Авторы программы сообщили о намерении продать свое приложение по «раздеванию» людей DeepNude.
Обновлено в 09:13