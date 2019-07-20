Происшествия

Киев обстрелял Донбасс за несколько часов до перемирияLenta.ru 14:45

Украинские военные обстреляли жилые дома в Первомайске на территории самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) за несколько часов до наступления бессрочного перемирия.
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