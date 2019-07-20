Происшествия
Киев обстрелял Донбасс за несколько часов до перемирияLenta.ru 14:45
Украинские военные обстреляли жилые дома в Первомайске на территории самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) за несколько часов до наступления бессрочного перемирия.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 15:40, Вашингтон
Политика
Путин назвал причину отказа от президентства
Стоун спросил президента, устал ли он, на что Путин ответил отрицательно.
Обновлено в 02:08
Футбол
Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева
Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено в 13:32
Футбол
СМИ анонсировали переход нападающего «Марселя» в «Спартак»
Нападающий «Марселя» Клинтон Н’Жие в ближайшее время подпишет контракт с московским «Спартаком», сообщает Total Football.
Обновлено в 11:19
Космос
Корабль «Союз МС-13» запустили с Байконура к МКС
Ракета "Союз-ФГ" с космическим кораблем "Союз МС-13" стартовала с Байконура к Международной космической станции (МКС), передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 12:30
Энергетика
Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд
Цены на бензин в Грузии достигли исторического максимума, сообщает в субботу, 20 июля, ТАСС.
Обновлено в 12:52
Кино
Netflix опубликовал первый трейлер сериала «Ведьмак»
Обновлено в 03:36
Футбол
Месси извинился за слова о коррупции
Обновлено в 14:38
Космос
«Роскосмос» и РАН намерены создать новые луноходы
Заведующий лабораторией геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии РАН Евгений Слюта заявил, что корпорация "Роскосмос" и РАН намерены разработать новые российские луноходы.
Обновлено в 12:34
Политика
В ArcelorMittal на Украине после критики Зеленского пришли с обыском
Сотрудники Службы безопасности Украину (СБУ) 20 июля пришли с обысками в «АрселорМиттал Кривой Рог» (украинская структура ArcelorMittal).
Обновлено в 13:23
Спорт
На ЧР по пляжному регби произошла массовая драка
В центре пляжных видов спорта «Динамо», где проходил матч чемпионата России по пляжному регби, произошла массовая драка.
Обновлено в 15:15
Футбол
ЦСКА — Оренбург 2:1
Обновлено в 13:53
Общество
Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем
Как полагают в Минпромторге, регулировать розничные продажи пива и пивоваренной продукции стоит отдельно от алкогольной продукции, в том числе в сфере общественного питания.
Обновлено в 04:14
Происшествия
Во Владивостоке приземлился самолёт с треснувшим стеклом
Пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Якутия» приземлился в аэропорту Владивостока с треснувшим стеклом.
Обновлено в 12:49
Шоу-бизнес
Михалкова из «Уральских пельменей» разделась ради «острых заголовков»
Артистка шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова объяснила поклонникам, зачем выкладывает откровенные фотографии в соцсети.
Обновлено в 13:15
Наука
Физики повысили скорость работы квантового компьютера в 200 раз
Обновлено 18 июля в 08:45
Политика
Консультации с Нидерландами по MH17 идут, сообщили в МИД РФ
Консультации с Нидерландами по вопросам трагедии MH17 продолжаются, сообщил замглавы МИД России Александр Грушко.
Обновлено вчера в 08:19
Общество
Американская журналистка рассказала, какое место восхитило ее в России
Корреспондентка Business Insider Кэти Уоррен рассказала, что во время визита в Москву ее покорил ГУМ, разительно отличающийся от крупных торговых центров на Западе.
Обновлено в 13:51
Шоу-бизнес
Алексей Панин показал свою 10-летнюю дочь с сигаретой
Актер Алексей Панин шокировал поклонников, опубликовав видео, где его десятилетняя дочь держит в руках сигарету.
Обновлено в 00:53
Политика
Посол Украины заявил о подрыве в Киеве доверия к Германии
Доверие многих украинцев к Германии подорвано в связи с восстановлением полномочий делегатов из России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в интервью немецкой газете Die Welt.
Обновлено в 15:07
Недвижимость
Квартиры наполнились арендаторами
Заместитель директора департамента аренды квартир «Инком-недвижимость» Оксана Полякова поясняет, что в Москве средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры сейчас 37 тыс. руб. в месяц.
Обновлено в 12:44
Происшествия
Роспотребнадзор проверит молочное производство в Нижегородской области
Роспотребнадзор проверит производство молочной продукции в Воротынском районе Нижегородской области.
Обновлено в 08:58
Здоровье
Медики рассказали о вреде твердого сыра
По мнению российских специалистов, твердые сорта сыра содержат большое количество соли и жира, из-за чего без вреда для здоровья его можно съедать только до 50 грамм в день.
Обновлено в 08:07
Спорт
Великая уступила Харлан в финале чемпионата мира
Обновлено в 14:15
Политика
Российское посольство показало карту с украинским Крымом
Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
Обновлено вчера в 23:29
Кино
Актеры «Игры престолов» раскрыли все секреты сериала
Артисты сериала в жанре «Игры престолов» побывали на фестивале Comic-Con в Сан-Диего.
Обновлено в 13:15
Политика
В России могут ввести степень PhD
Министерство науки и высшего образования РФ рассматривает возможность введения ученой степени Doctor of Philosophy (PhD) в качестве дополнения к уже действующей системе степеней.
Обновлено в 11:46
Интернет
Петербуржец заработал миллион долларов на приложении FaceApp
Обновлено в 07:05
Шоу-бизнес
Дочь Василисы Володиной выросла ее копией
Виктория действительно скоро станет студенткой. Недавно телезвезда похвасталась, что дочь окончила школу с золотой медалью.
Обновлено вчера в 23:00