Политика
Киев обеспокоен ситуацией в МолдавииКомсомольская правда вчера в 22:52
Министерство иностранных дел Украины выступило с заявлением в связи с политическим кризисом в соседней Молдавии. В Киеве подчеркнули заинтересованность в «стабильной, демократической и европейской» Молдавии, предложив в урегулировании возникших проблем.
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Украина призывает не допустить «российского сценария федерализации» в Молдавии
Московский Комсомолецвчера в 17:31
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 04:52, Ашберн
Экономика
Расходы россиян на 13 трлн рублей превысили официальные доходы
Россияне в 2017 году потратили на 13,3 трлн рублей больше, чем заработали, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью «Известиям».
Обновлено в 03:16
Кино
Призу «Кинотавра» лучшему актеру присвоили имя Олега Янковского
Президент фестиваля «Кинотавр» Александр Роднянский объявил, что приз за лучшую мужскую роль будет носить имя актера Олега Янковского.
Обновлено в 01:39
Экономика
Всемирный банк назвал риски российской экономики
Согласно докладу Всемирного банка (ВБ), российской экономике угрожает пять факторов. Об этом в понедельник, 10 июня, сообщается на сайте ВБ.
Обновлено в 01:35
Политика
Глава правительства Астраханской области подал в отставку
Президент РФ Владимир Путин 5 июня принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, назначив в тот же день временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Бабушкина.
Обновлено в 04:06
Происшествия
Фура протаранила колонну МЧС на тульской трассе
Пять спасателей пострадали в ДТП с участием фуры, водитель которой не совладал с управлением и протаранил колонну МЧС в Тульской области.
Обновлено в 04:22
Политика
В Кремле утвердили дату прямой линии с Владимиром Путиным
Прямая линия с Владимиром Путиным состоится 20 июня. Как сообщает пресс-служба Кремля, начался прием вопросов.
Обновлено вчера в 01:33
Происшествия
В Ялте произошло смертельное ДТП с тремя погибшими
Сегодня утром, 10 июня, в районе Ялты случилась дорожная авария, унесшая жизни водителя и пассажира мотоцикла, а также пешехода.
Обновлено в 04:11
Происшествия
Более 1 млн человек вышли на протесты в Гонконге
Более 1 млн человек вышли протестовать в специальном административном районе Китая Гонконг против введения поправки к законопроекту об экстрадиции подозреваемых лиц, скрывающихся от правосудия.
Обновлено вчера в 11:00
Энергетика
В России с 1 июля цена на газ вырастет на 1,4%
Компания Газпром с 1 июля 2019 года повысит цену на газ для жителей России на 1,4%, сообщает 10 июня «Интерфакс» со ссылкой на приказ Федеральной антимонопольной службы.
Обновлено в 02:07
Происшествия
«Коммерсантъ»: личные данные 900 тысяч россиян попали в сеть
Личная информация почти миллиона клиентов банков ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе в сети, сообщают российские СМИ.
Обновлено в 01:50
Транспорт
Названа дата запуска поездов на Крымском мосту
Движение поездов по Крымскому мосту начнется ориентировочно 9-10 декабря, старт продаж запланирован на октябрь — за 45 суток до запуска пассажирских поездов.
Обновлено в 04:44
Происшествия
Рыбаки выловили в море тело бывшего российского мэра
На Сахалине рыбаки обнаружили в море тело бывшего мэра города Шахтерска Владимира Хапалова.
Обновлено в 03:05
Шоу-бизнес
Богомолова заставили публично извиняться за громкий скандал на «Кинотавре»
Режиссер Константин Богомолов извинился перед Оксаной Лаврентьевой и Александром Цыпкиным за фильм, снятый в честь юбилея журнала Tatler.
Обновлено в 02:54
Армия и оружие
Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США
Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.
Обновлено 08 июня в 15:28
Политика
Армия Молдавии не станет вмешиваться в политический кризис в стране
«Национальная армия Молдавии продолжит работу в обычном режиме, не будет вмешиваться в кризис и останется в стороне от политических игр», — указывается в сообщении.
Обновлено в 04:20
Финансы
Рубль подорожал к доллару и евро благодаря росту нефти
Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль дорожает к бивалютной корзине благодаря улучшению настроений инвесторов на глобальном рынке и позитивной динамике цен на нефть.
Обновлено в 03:28
Общество
ВЦИОМ: 49% россиян удовлетворены уровнем жизни
Почти половина (49%) опрошенных заявили, что жизнь их в целом устраивает. Еще 28% сказали, что довольны уровнем жизни отчасти.
Обновлено в 01:59
Экономика
Парламент Ирана ратифицировал временное соглашение о ЗСТ с ЕАЭС
Парламент Ирана в понедельник ратифицировал временное соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).
Обновлено в 02:40
Общество
Стартовал второй конкурс президентских грантов
Напомним, что первый конкурс президентских грантов 2019 года завершился 31 мая.
Обновлено в 04:33
Общество
Госдуме предлагают увеличить выплаты по уходу за инвалидами
Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, который предлагает повысить выплаты по уходу за инвалидами первой группы с 1,2 тыс. рублей до 10 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия
В анализах Голунова не нашли следов наркотиков
Тест на наркотики корреспондента "Медузы" Ивана Голунова показал отрицательный результат, сообщил РИА Новости главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.
Обновлено в 04:13
Общество
После отравления Алибасова «Крот» проверит Роспотребнадзор
Ранее PR-директор продюсера и музыканта Бари Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин проинформировал о том, что упаковка средства для прочистки труб "Крот" от ООО "АМС Медиа" не соответствует нормам и требованиям российского законодательства.
Обновлено вчера в 14:02
Происшествия
Девять шахтеров погибли в результате землетрясения в Китае
По меньшей мере девять шахтеров стали жертвами землетрясения на северо-востоке Китая.
Обновлено вчера в 21:28
Происшествия
Появилось видео с места аварии туристических автобусов в Сочи
В Сочи в районе Олимпийского парка произошло ДТП с участием двух туристических автобусов, в котором пострадали 26 человек, в том числе - трое детей.
Обновлено вчера в 07:34
Происшествия
Три российские газеты вышли с совместным заявлением по делу Голунова
Бумажные версии российских деловых газет РБК, «Коммерсантъ» и «Ведомости» вышли с единой первой полосой, посвящённой делу корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 02:36
Хоккей
«Сент-Луис» и «Бостон» начали шестой матч финала Кубка Стэнли
Пятый матч в Бостоне завершился победой гостей со счетом 2:1. Если «Сент-Луис Блюз» выиграет и текущий матч, то команда станет обладателем Кубка Стэнли в рамках розыгрыша текущего сезона.
Обновлено вчера в 20:00
Армия и оружие
Континентальные перелеты с преодолением воздушных ям: стартовали учения авиации ЗВО
Обновлено в 00:58
Общество
Ветераны конфликта на Даманском потребовали выплаты ко Дню Победы
Участники советско-китайского пограничного конфликта на острове Даманский потребовали от властей выплат ко Дню Победы и компенсаций морального ущерба.
Обновлено в 04:38