Политика

Денисова: «На Украине могут освободить всех заключенных россиян»Аргументы недели вчера в 14:41

Уполномоченный Рады по правам человека Людмила Денисова на встрече с российским омбудсменом Татьяной Москальковой заявила о возможности освобождения всех арестованных и осужденных на Украине россиян.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Омбудсмены России и Украины обсудили возможность освобождения осужденных

Коммерсантъвчера в 14:14

Омбудсмены Украины и России обсудят условия освобождения заключенных

РБКвчера в 14:10

Киев предложил Москве обсудить освобождение осужденных украинцев и россиян

Известиявчера в 12:50

Омбудсмен Украины рассказала Москальковой о «доброй воле» Зеленского

Вести.Ruвчера в 13:03

На Украине могут освободить всех заключенных россиян, заявила Денисова

РИА Новостивчера в 12:44

Украинский омбудсмен Людмила Денисова призывает свою российскую коллегу обсудить освобождение всех заключенных

Эхо Москвывчера в 12:32

Омбудсмены Украины и РФ договорились о создании рабочей группы по освобождению заключенных

ТАССвчера в 14:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 01:19, Ашберн
Политика

На Украине обвинили Зеленского в невыполнении обещаний

Президент Украины Владимир Зеленский не выполнил ни одного своего обещания, данного экс-шоуменом в ходе президентской предвыборной кампании, и это несмотря на огромную поддержку жителей страны.
Обновлено вчера в 13:44
Политика

Кадыров прокомментировал ситуацию на границе с Дагестаном

Обновлено вчера в 18:21
Авто

В сети показали пикап на базе Volkswagen Beetle

Впервые о проекте пикапа из Volkswagen Beetle стало известно несколько месяцев назад.
Обновлено вчера в 13:39
Происшествия

Боец из Чечни арестован в Польше

Обновлено вчера в 21:22
Футбол

Сборная Украины по футболу впервые в истории вышла в финал молодежного ЧМ

Обновлено вчера в 14:18
Общество

Опубликовано видео с пришедшим в себя Бари Алибасовым

Обновлено вчера в 18:11
Общество

Сергей Цивилёв отреагировал на просьбу киселевчан об убежище в Канаде

Обновлено 10 июня в 22:49
Экономика

В России начнут выплачивать пенсии мигрантам из ЕАЭС

Сегодня трудовые мигранты из ЕАЭС (Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия) совершают отчисления в пенсионный фонд, при этом саму пенсию не получают.
Обновлено вчера в 05:00
Армия и оружие

Литва передала Украине снятые с вооружения боеприпасы на 256 тыс. евро

Обновлено вчера в 12:03
Происшествия

Уголовное дело Ивана Голунова прекращено

Уголовное дело в отношении журналиста Ивана Голунова о незаконном обороте наркотиков прекращено «в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления».
Обновлено вчера в 11:59
Происшествия

Солист Rammstein сломал челюсть фанату

Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть своему фанату.
Обновлено вчера в 18:17
Армия и оружие

NI назвал российский ПЛ-15 «квантовым скачком»

Журнал The National Interest оценил новый российский пистолет ПЛ-15.
Обновлено в 00:40
Наука

Физиками предложен альтернативный кандидат на звание темной материи

Физики-теоретики из Калифорнийского университета (США) выдвинули новую альтернативную теорию темной материи и способы её обнаружения.
Обновлено вчера в 17:09
Игры

Журналисты рассказали детали о предстоящей Cyberpunk 2077

Обновлено в 00:11
Технологии

Uber запустит воздушное такси в Мельбурне

Американская компания Uber запускает воздушное такси в австралийском Мельбурне, а также в американских городах Даллас (штат Техас) и Лос-Анджелес (штат Калифорния).
Обновлено в 00:36
Финансы

ЦБ намерен ограничить банки во взимании долгов с заемщиков

Центральный банк России (ЦБ) намерен ограничить банки во взимании долгов с заемщиков, чей показатель долговой нагрузки превысит определенный лимит, говорится в сообщении регулятора.
Обновлено вчера в 11:11
Политика

Зеленский отменил указы Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы своего предшественника Петра Порошенко о назначении членами Высшего совета правосудия (ВСП) Андрея Василенко и Михаила Исакова.
Обновлено вчера в 06:05
Политика

Путин присвоил генеральские звания 18 офицерам МВД

Обновлено вчера в 11:13
Политика

В Раде признали, что за телефонным терроризмом в России стоят украинцы

Украинцы нередко оставляют ложные сообщения о минировании объектов в России, однако делают это в ответ на якобы такие же действия в адрес Украины со стороны россиян, заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 23:12
Шоу-бизнес

«Запил, ушел в депрессию»: бывший Ивлеевой тяжело переживал ее успех

Обновлено вчера в 13:46
Армия и оружие

Военные Индии и Пакистана применили миномёты и артиллерию на границе двух стран

Обновлено в 00:11
Политика

Макрон сообщил о планах провести переговоры с Путиным

Французский лидер Эммануэль Макрон в интервью телеканалу RTS сообщил о планах провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 17:08
Игры

Opera выпустила браузер для геймеров

Opera выложила в общий доступ браузер для геймеров под названием GX.
Обновлено вчера в 20:19
Общество

Петербургские выпускники поразили результатами ЕГЭ

Обновлено вчера в 05:25
Происшествия

У убитой любовница экс-главы Раменского района был ВИЧ, узнали СМИ

Убитая любовница экс-главы Раменского района Андреяы Кулакова Евгения Исаенкова была ВИЧ-инфицирована, сообщает РЕН со ссылкой на данные результатов судебно-медицинской экспертизы.
Обновлено вчера в 12:25
Авто

Представлен новый Bentley Flying Spur

Компания Bentley рассекретила седан Flying Spur следующего поколения.
Обновлено вчера в 07:06
Политика

Быков: Прямая линия Путина окажется либо сенсационной, либо последней

Быков: Прямая линия Путина окажется либо сенсационной, либо последней По наблюдениям писателя, данное мероприятие прежде всегда "повышало президенту рейтинг, настроение и жизненный тонус".
Обновлено вчера в 08:41
Шоу-бизнес

Леди Гага впервые прокомментировала разрыв Ирины Шейк и Брэдли Купера

Поклонники Ирины и Брэдли склоняются к тому, что причиной их разрыва могла стать Леди Гага, которая сыграла в фильме Купера «Звезда родилась».
Обновлено вчера в 03:28
Политика

В Казахстане началась инаугурация Касым-Жомарта Токаева

Церемония официального вступления в должность президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, победившего на внеочередных выборах главы государства 9 июня, началась в среду во Дворце независимости в Нур-Султане.
Обновлено в 00:49
Происшествия

В Польше обнаружили тоннель, который может привести к Янтарной комнате

По мнению экспертов, тоннель может привести к Янтарной комнате.
Обновлено вчера в 08:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Москалькова Татьяна Николаевна
Российский политик
Российский политик, юрист. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации с 22 апреля 2016 года. Депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации V и VI созывов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Людмила Леонтьевна Денисова
Украинский политик
Украинский политик, государственный деятель и народный депутат Украины V-VIII созывов. С 15 марта 2018 года избрана омбудсменом.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное