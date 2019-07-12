Политика

Киев не пустил российских наблюдателей от ОБСЕ на выборы в РадуРБК 13:59

Выборы в парламент Украины пройдут 21 июля. Они были объявлены в связи с тем, что Владимир Зеленский, вступив в должность главы Украины, первым же своим решением постановил распустить Раду. Это уже не первый раз, когда Киев отказывает российским наблюдателям в праве работать на выборах.
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Российских наблюдателей от ОБСЕ не пустили на выборы в Раду

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РБК13:59
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Московское «Динамо» и тульский «Арсенал» разошлись миром в матче открытия нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
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