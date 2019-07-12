Политика
Киев не пустил российских наблюдателей от ОБСЕ на выборы в РадуРБК 13:59
Выборы в парламент Украины пройдут 21 июля. Они были объявлены в связи с тем, что Владимир Зеленский, вступив в должность главы Украины, первым же своим решением постановил распустить Раду. Это уже не первый раз, когда Киев отказывает российским наблюдателям в праве работать на выборах.
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Политика
На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку
В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
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Обновлено в 15:58
Политика
Сенаторы призвали Трампа ввести санкции против Турции за С-400
Несколько американских сенаторов в пятницу призвали президента США Дональда Трампа ввести санкции против Турции из-за поставок российских ЗРК С-400, а также исключить республику из программы истребителей пятого поколения F-35.
Обновлено в 17:10
Экономика
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца на 572 млн долларов
Высокий суд Лондона одобрил приказ, который запрещает бизнесмену Борису Минцу и его троим сыновьям отчуждать имущество свыше 572 миллионов долларов по всему миру.
Обновлено в 01:39
Экономика
Мадуро распорядился обеспечить экспорт продукции автопрома Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро 12 июля распорядился обеспечить поставки части продукции автопрома страны за криптовалюту петро по всему миру.
Обновлено в 19:43
Авто
Продажи российских авто с пробегом падают сильнее рынка
За 5 месяцев 2019 года в России было продано 562 тысячи подержанных легковых автомобилей отечественных марок, что на 4,3% меньше, чем годом ранее.
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Общество
Беглов объявил выговор трем вице-губернаторам
Обновлено в 10:49
Политика
Трамп намерен уволить главу нацразведки
Президент США Дональд Трамп хочет отправить в отставку главу Национальной разведки страны Дэниела Коутса, передает Axios со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 18:17
Наука
Женская прокрастинация связана с уровнем дофамина
Обновлено в 15:43
Политика
На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину
Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено в 13:20
Происшествия
СК возбудил уголовное дело об убийстве девушки в отеле в ТиНАО
Обновлено 10 июля в 07:04
Гаджеты
Xiaomi Mi 6 получил финальную версию MIUI 10 на базе Android 9.0 Pie
Обновлено вчера в 15:22
Происшествия
Женщина разделась в московском метро, чтобы ей уступили место
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором пассажирка оголилась в московском метро. Женщина задрала юбку и сняла трусы.
Обновлено в 14:31
Футбол
Попеску: «Предложение „Спартака“ по Хаджи было ошеломляющим»
Обновлено в 18:50
Политика
«Всемирный конгресс украинцев» признали нежелательной организацией
Генпрокуратура РФ признала канадскую неправительственную организацию Ukranian World Congress ("Всемирный конгресс украинцев") нежелательной в России.
Обновлено в 05:17
Футбол
«Динамо» сыграло вничью с «Арсеналом» в первом матче нового сезона РПЛ
Московское «Динамо» и тульский «Арсенал» разошлись миром в матче открытия нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:55
Политика
Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России
Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено в 14:45
Общество
Россельхознадзор рассказал о причинах массовой гибели пчел
Россельхознадзор связал массовую гибель пчел в ряде регионов с бесконтрольным применением пестицидов.
Обновлено в 15:24
Политика
Скотленд-Ярд начал расследование после утечки переписки посла Британии
Британская полиция начала расследование обстоятельств утечки дипломатической переписки посла Британии в США Кима Дэррока.
Обновлено в 15:54
Политика
Трамп заявил о смерти Шварценеггера
Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
Обновлено в 09:08
Происшествия
Девушка пропала после падения в канализационный люк в Москве
Обновлено вчера в 23:12
Политика
В Кремле раскрыли детали первого разговора Путина и Зеленского
Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским был ознакомительным и длился около 20 минут.
Обновлено в 09:15
Общество
Пост охраны появился на «новосибирских Мальдивах»
Круглосуточный пост охраны на золотоовале ТЭЦ-5 появился 12 июля, также территорию включили в маршрут патрулирования полиции.
Обновлено в 06:13
Общество
Полиция вытеснила мигрантов из парижского Пантеона
Обновлено в 12:45
Происшествия
Владельцем похищенных «бандой ФСБ» 136 млн рублей оказался безработный
В мае этого года бывший московский предприниматель приехал в московский банк «Металлург», чтобы обменять на доллары 136,5 млн рублей.
Обновлено в 09:48
Происшествия
При падении УАЗа в реку в Туве погибли семеро детей
В ГИБДД сообщили, что в машине, пытавшейся пересечь реку в Туве, было 12 человек, погибли девять, из них семеро детей.
Обновлено в 05:49
Политика
Депутат Толстой вывел из себя журналистку «Рустави 2»
Журналистка грузинского телеканала "Рустави 2" вступила в спор с главой российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петром Толстым.
Обновлено вчера в 07:08
Политика
Виноделы Грузии устроили митинг из-за слов гендиректора «Рустави 2»
Ранее Гварамия в резкой форме отреагировал на слова президента России Владимира Путина, выступившего против ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.
Обновлено в 12:14