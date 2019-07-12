Политика
Киев не пустил российских наблюдателей от ОБСЕ на выборы в РадуРБК 13:59
Выборы в парламент Украины пройдут 21 июля. Они были объявлены в связи с тем, что Владимир Зеленский, вступив в должность главы Украины, первым же своим решением постановил распустить Раду. Это уже не первый раз, когда Киев отказывает российским наблюдателям в праве работать на выборах.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 21:30, Вашингтон
Политика
На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину
Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено в 13:20
Политика
Fitch понизило долгосрочный рейтинг Турции из-за С-400
Риски, в свою очередь, связаны с повышением вероятности американских санкций в отношении Анкары из-за покупки Турцией С-400.
Обновлено в 21:08
Происшествия
Массовое отравление детей произошло в лагере во Владивостоке
Отмечается, что инцидент произошел в пригороде Владивостока в детском оздоровительном лагере "Юнга".
Обновлено в 19:24
Шоу-бизнес
Рита Дакота после липосакции украсила обложку мужского журнала
Рита Дакота оказалась честна с подписчиками в Instagram, поэтому весной призналась, что сделала липосакцию.
Обновлено в 12:50
Происшествия
Врачи избитой девочки из Ингушетии рассказали о ее состоянии
Врачи семилетней девочки Аиши из Ингушетии, которую избивала тетя, считают, что смогут избежать ампутации и сохранить руку ребенка.
Обновлено в 19:59
Футбол
Футбольный агент назвал своих клиентов из Африки «загорелыми»
Футбольный агент Дмитрий Селюк обратился к болельщикам «Зенита» перед матчем против «Тамбова» с просьбой не проявлять расизм.
Обновлено в 19:57
Политика
На телеканале «Россия 1» состоялся телемост между Москвой и Киевом
На телеканале "Россия 1" состоялся первый за несколько лет телемост между Россией и Украиной "Надо поговорить".
Обновлено в 13:32
Политика
Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России
Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено в 14:45
Политика
Филатов объяснил пари с Зеленским, решившим проехать по мосту на «КамАЗе»
Мэр Днепра (бывший Днепропетровск) Борис Филатов рассказал о пари с президентом Украины Владимиром Зеленским, заключенным из-за сдачи в эксплуатацию после ремонта моста через реку Днепр.
Обновлено в 20:36
Экономика
Минтруд предложил повысить прожиточный минимум
"Проектом приказа предусматривается установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения — 12 130 рублей, пенсионеров — 9236 рублей, детей — 11 004 рубля", — говорится в документе.
Обновлено вчера в 12:57
Футбол
Синиша Михайлович покинет «Болонью» из-за проблем со здоровьем
Известному в прошлом футболисту, ныне главному тренеру "Болоньи" Синише Михайловичу, возможно, придётся покинуть свой пост из-за серьёзных проблем со здоровьем.
Обновлено в 19:56
Шоу-бизнес
Леди Гага переехала к актеру Брэдли Куперу
Ранее Леди Гагу заподозрили в беременности. Как утверждали западные СМИ, отцом ребенка является актер Купер.
Обновлено в 11:51
Политика
На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку
В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 16:20
Армия и оружие
Учения российских десантников в Крыму ужаснули украинского генерала
Экс-глава СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко заявил, что учения десантников России в Крыму показали незащищенность Украины в случае высадки российских военных на территории страны.
Обновлено в 17:17
Гаджеты
Один эпизод сериала «Увидеть» с Джейсоном Момоа обходится Apple в $15 миллионов
Как сообщили источники WSJ, один эпизод сериала «Увидеть» с Джейсоном Момоа и Элфри Вудард обходится компании в $15 миллионов.
Обновлено в 06:10
Экономика
ЦБ предложил отложить реформу накопительной пенсии
ИПК призван модернизировать замороженную с 2014 года накопительную пенсию и обеспечить россиянам дополнительные выплаты к государственной страховой пенсии по старости.
Обновлено в 00:30
Политика
Рейтинг «Единой России» упал до минимума за последние 13 лет
Рейтинг партии "Единая Россия" упал до исторического минимума, следует из данных опроса, проведенных ВЦИОМ .
Обновлено в 13:59
Экономика
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца на 572 млн долларов
Высокий суд Лондона одобрил приказ, который запрещает бизнесмену Борису Минцу и его троим сыновьям отчуждать имущество свыше 572 миллионов долларов по всему миру.
Обновлено в 01:39
Происшествия
Десять человек погибли при падении УАЗа в тувинскую горную реку
Десять человек погибли при аварии внедорожника на переправе через реку в труднодоступном горном районе республики Тува.
Обновлено в 03:25
Армия и оружие
В Санкт-Петербурге представлено цифровизованное рабочее место штурмана
Цифровизованное рабочее место штурмана позволяет совместить в единой системе сразу несколько элементов, необходимых для штурманской работы на борту корабля.
Обновлено в 18:46
Происшествия
Владельцем похищенных «бандой ФСБ» 136 млн рублей оказался безработный
В мае этого года бывший московский предприниматель приехал в московский банк «Металлург», чтобы обменять на доллары 136,5 млн рублей.
Обновлено в 09:48
Общество
Новосибирские «Мальдивы» возьмут под усиленную охрану
Обновлено в 06:38
Политика
Правительство Греции признало Гуайдо временным главой Венесуэлы
Министерство иностранных дел Греции сообщило в пятницу, 12 июля, о намерении нового правительства страны следовать линии Европейского союза и признать лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо временным главой государства.
Обновлено в 09:41
Общество
Россельхознадзор обвинил Минэкономразвития в массовой гибели пчел
Россельхознадзор пришел к выводу, что массовая гибель пчел в регионах РФ в последнее время связана с бесконтрольным использованием пестицидов при обработках полей.
Обновлено в 12:00
Транспорт
ГИБДД лишили приоритета в знаках
ГИБДД сочла это нарушением ГОСТ 52289 и 52290 (требования к знакам и правила установки).
Обновлено в 18:18
Происшествия
Оператора одного из телеканалов Петербурга нашли мертвым
Тело оператора Петра Микова, сотрудничавшего с петербургским телеканалом 78 и работавшего в политическом ток-шоу "Открытая студия", обнаружили в пятницу.
Обновлено в 15:39
Общество
Россияне не экономят на мороженом при падении доходов
Россияне не отказываются от покупки мороженого даже в случае падения своих доходов.
Обновлено в 21:17
Авто
Авторынок Казахстана в июне вырос на 13%
Замкнул пятерку лидеров авторынка Казахстана в июне французский бренд Renault (217 шт.).
Обновлено в 08:13