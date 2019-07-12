Политика

Киев не пустил российских наблюдателей от ОБСЕ на выборы в РадуРБК 13:59

Выборы в парламент Украины пройдут 21 июля. Они были объявлены в связи с тем, что Владимир Зеленский, вступив в должность главы Украины, первым же своим решением постановил распустить Раду. Это уже не первый раз, когда Киев отказывает российским наблюдателям в праве работать на выборах.
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Украина отказала в регистрации российским наблюдателям от ОБСЕ на выборах в Раду

Интерфакс14:51

Киев не пустил российских наблюдателей от ОБСЕ на выборы в Раду

РБК13:59

ЦИК Украины отказал 17 наблюдателям из России

Газета.Ru12:44

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РИА Новости13:09

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Эхо Москвы13:00

ЦИК Украины отказалась регистрировать 17 российских наблюдателей

RT на русском12:46

В ЦИК РФ сожалеют о решении Украины не пускать российских наблюдателей на выборы в Раду

ТАСС14:56
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 21:30, Вашингтон
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На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину

Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
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На телеканале "Россия 1" состоялся первый за несколько лет телемост между Россией и Украиной "Надо поговорить".
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Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
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Мэр Днепра (бывший Днепропетровск) Борис Филатов рассказал о пари с президентом Украины Владимиром Зеленским, заключенным из-за сдачи в эксплуатацию после ремонта моста через реку Днепр.
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"Проектом приказа предусматривается установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения — 12 130 рублей, пенсионеров — 9236 рублей, детей — 11 004 рубля", — говорится в документе.
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Футбол

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Известному в прошлом футболисту, ныне главному тренеру "Болоньи" Синише Михайловичу, возможно, придётся покинуть свой пост из-за серьёзных проблем со здоровьем.
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Ранее Леди Гагу заподозрили в беременности. Как утверждали западные СМИ, отцом ребенка является актер Купер.
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На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку

В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
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Учения российских десантников в Крыму ужаснули украинского генерала

Экс-глава СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко заявил, что учения десантников России в Крыму показали незащищенность Украины в случае высадки российских военных на территории страны.
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Один эпизод сериала «Увидеть» с Джейсоном Момоа обходится Apple в $15 миллионов

Как сообщили источники WSJ, один эпизод сериала «Увидеть» с Джейсоном Момоа и Элфри Вудард обходится компании в $15 миллионов.
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ЦБ предложил отложить реформу накопительной пенсии

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Рейтинг партии "Единая Россия" упал до исторического минимума, следует из данных опроса, проведенных ВЦИОМ .
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Суд в Лондоне заблокировал активы Минца на 572 млн долларов

Высокий суд Лондона одобрил приказ, который запрещает бизнесмену Борису Минцу и его троим сыновьям отчуждать имущество свыше 572 миллионов долларов по всему миру.
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Десять человек погибли при аварии внедорожника на переправе через реку в труднодоступном горном районе республики Тува.
Обновлено в 03:25
Армия и оружие

В Санкт-Петербурге представлено цифровизованное рабочее место штурмана

Цифровизованное рабочее место штурмана позволяет совместить в единой системе сразу несколько элементов, необходимых для штурманской работы на борту корабля.
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Владельцем похищенных «бандой ФСБ» 136 млн рублей оказался безработный

В мае этого года бывший московский предприниматель приехал в московский банк «Металлург», чтобы обменять на доллары 136,5 млн рублей.
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Правительство Греции признало Гуайдо временным главой Венесуэлы

Министерство иностранных дел Греции сообщило в пятницу, 12 июля, о намерении нового правительства страны следовать линии Европейского союза и признать лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо временным главой государства.
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Россельхознадзор пришел к выводу, что массовая гибель пчел в регионах РФ в последнее время связана с бесконтрольным использованием пестицидов при обработках полей.
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ГИБДД лишили приоритета в знаках

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Тело оператора Петра Микова, сотрудничавшего с петербургским телеканалом 78 и работавшего в политическом ток-шоу "Открытая студия", обнаружили в пятницу.
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Россияне не отказываются от покупки мороженого даже в случае падения своих доходов.
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Замкнул пятерку лидеров авторынка Казахстана в июне французский бренд Renault (217 шт.).
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