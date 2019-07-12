Политика

Киев не пустил российских наблюдателей от ОБСЕ на выборы в РадуРБК 13:59

Выборы в парламент Украины пройдут 21 июля. Они были объявлены в связи с тем, что Владимир Зеленский, вступив в должность главы Украины, первым же своим решением постановил распустить Раду. Это уже не первый раз, когда Киев отказывает российским наблюдателям в праве работать на выборах.
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Российских наблюдателей от ОБСЕ не пустили на выборы в Раду

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Газета.Ru12:44

Киев не пустил российских наблюдателей от ОБСЕ на выборы в Раду

РБК13:59
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 16:51, Вашингтон
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Поправка к проекту оборонного бюджета США на 2020-й финансовый год, предусматривающая введение санкций в отношении российского суверенного долга, одобрена Палатой представителей американского Конгресса.
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Вскрытие показало, что 42,4% умерших от внезапной остановки сердца имели рубцы на сердце, которые свидетельствовали о перенесенном тихом инфаркте.
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