Политика
Киев не пустил российских наблюдателей от ОБСЕ на выборы в РадуРБК 13:59
Выборы в парламент Украины пройдут 21 июля. Они были объявлены в связи с тем, что Владимир Зеленский, вступив в должность главы Украины, первым же своим решением постановил распустить Раду. Это уже не первый раз, когда Киев отказывает российским наблюдателям в праве работать на выборах.
Читать в источнике
Оценить11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 16:51, Вашингтон
Армия и оружие
Боевики атаковали российскую базу в Сирии
Обновлено в 16:00
Недвижимость
Эксперты согласились с прогнозом ЦБ о спаде цен на жилье через 7-9 лет
В опубликованной на сайте Банка России в пятницу аналитической записке "Проблемы и риски кредитного финансирования жилищного строительства", эксперты предположили, что цены на жилье в России могут упасть в случае реализации нацпроекта "Жилье и городская среда", но произойдет это не раньше, чем через 7-9 лет.
Обновлено в 11:10
Спорт
Голландка Хассан побила мировой рекорд Мастерковой 23-летней давности
Голландка Сифан Хассан выиграла этап "Бриллиантовой лиги" в Монако и побила мировой рекорд в беге на одну милю (1609 метров).
Обновлено в 16:04
Происшествия
В парке на Смоленке нашли петербуржца с простреленной головой
В Василеостровском районе Петербурга сегодня, 12 июля, нашли тело мужчины с простреленной головой.
Обновлено в 14:53
Экономика
В Петербурге начали выпускать тракторы «Кировец» нового поколения
"Петербургский тракторный завод", который входит группу "Кировский завод", запустил в пятницу в серийное производство новое поколение сельскохозяйственных тракторов "Кировец К-7".
Обновлено в 08:28
Политика
На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину
Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено в 13:20
Политика
В Конгрессе США одобрили введение санкций против госдолга РФ
Поправка к проекту оборонного бюджета США на 2020-й финансовый год, предусматривающая введение санкций в отношении российского суверенного долга, одобрена Палатой представителей американского Конгресса.
Обновлено в 01:01
Происшествия
Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан
Обновлено в 15:05
Происшествия
Москвичка на прогулке упала в парке в водосток и исчезла
В Москве 26-летняя женщина во время прогулки с друзьями в дендропарке 30 июня упала в водосток и бесследно пропала.
Обновлено в 07:49
Футбол
Гризманн перешел из «Атлетико» в «Барселону»
Обновлено в 16:13
Автоспорт
На Гран-при Великобритании стартовала вторая свободная практика
В 16:00 по московскому времени стартовала вторая свободная практика.
Обновлено в 09:00
Автоспорт
Квят поделился ожиданиями от квалификации Гран-при Великобритании
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят поделился ожиданиями от квалификации Гран-при Великобритании.
Обновлено в 15:13
Происшествия
Первый заместитель главы АСВ ушел со своей должности
Агентство на триллион: за что и как судится АСВ Мельников также работал в АСВ с 2004 года в должности заместителя генерального директора.
Обновлено вчера в 04:28
Здоровье
Минздрав поручил регионам ликвидировать дефицит медперсонала
Министр подчеркнула, что регионам особенно важно устранить кадровый дефицит, особенно в первичном звене здравоохранения.
Обновлено в 11:12
Общество
Полиция вытеснила мигрантов из парижского Пантеона
Обновлено в 12:45
Авто
Changan CS35 Plus для России оснастили оцинкованным кузовом
Новый кроссовер Changan CS35 Plus, который вот-вот появится на российском авторынке, не будет бояться ржавчины.
Обновлено в 13:49
Армия и оружие
Израильские военные засекли запуск ракеты из сектора Газа
Израильские военные сообщили, что засекли пуск ракеты из сектора Газа. Информации о пострадавших или материальном ущербе не поступало.
Обновлено в 15:28
Здоровье
Тихие инфаркты предшествуют смертям от остановки сердца
Вскрытие показало, что 42,4% умерших от внезапной остановки сердца имели рубцы на сердце, которые свидетельствовали о перенесенном тихом инфаркте.
Обновлено вчера в 06:24
Футбол
Дмитрий Хохлов: «Планируем привлечь к работе психолога»
Обновлено в 15:33
Происшествия
На ТЭЦ в Мытищах восстановили подачу газа
Обновлено в 14:42
Политика
Зеленский прокомментировал разговор с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено в 12:21
Авто
Составлен ТОП-5 автомобилей, которые выйдут в продажу в РФ в этом году
Аналитики портала «Автовзгляд» назвали пятерку наиболее интересных для российских автомобилистов моделей автомобилей, которые должны добраться до нашей страны до конца этого года.
Обновлено в 12:50
Политика
Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России
Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено в 14:45
Гаджеты
Стоимость Samsung Galaxy Note 10 будет начинаться от 999 евро
Стала известна стоимость новых топовых корейских телефонов Galaxy Note 10 и 10 Plus в Европе, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 07:40
Спорт
Ласицкене победила на этапе «Бриллиантовой лиги» в Монако
Обновлено в 15:58
Политика
Патриархия Грузии вступила в полемику с Путиным
В патриархии Грузии заявили, что слова президента РФ Владимира Путина должны стать вызовом для грузинского государства, сообщает "Грузия.Online".
Обновлено в 15:27
Шоу-бизнес
Леди Гага и Брэдли Купер стали жить вместе
Певица Леди Гага и голливудский актер Брэдли Купер стали жить вместе. Гага переехала в шикарный особняк актера в Нью-Йорке, пишет «МК».
Обновлено в 13:40