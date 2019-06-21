Киев не откажется от обстрелов ДонбассаВести.Ru 07:17

Киев не планирует отказываться от обстрелов Донбасса. "На огонь противника отвечали, отвечаем и будем отвечать", — заявил министр обороны Украины Степан Полторак.

Киев не откажется от обстрелов Донбасса

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