Армия и оружие
Киев не откажется от обстрелов ДонбассаВести.Ru 07:17
Киев не планирует отказываться от обстрелов Донбасса. "На огонь противника отвечали, отвечаем и будем отвечать", — заявил министр обороны Украины Степан Полторак.
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Министр обороны Украины: киевские силовики не откажутся от обстрелов в Донбассе
Комсомольская правда08:02
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