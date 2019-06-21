Армия и оружие

Киев не откажется от обстрелов ДонбассаВести.Ru 07:17

Киев не планирует отказываться от обстрелов Донбасса. "На огонь противника отвечали, отвечаем и будем отвечать", — заявил министр обороны Украины Степан Полторак.
Читать в источнике

Подробнее о событии

ВСУ отказались прекращать обстрелы Донбасса

Московский Комсомолец08:28

Министр обороны Украины: киевские силовики не откажутся от обстрелов в Донбассе

Комсомольская правда08:02

Киев не откажется от обстрелов Донбасса

Вести.Ru07:17

Украина наотрез отказалась прекращать обстрелы Донбасса

Газета.Ru08:19

Министр обороны Украины заявил, что ВСУ не откажутся от обстрелов Донбасса

ТАСС06:55

Министр обороны Украины пообещал продолжать открывать ответный огонь в Донбассе

ФАН06:44

Украина отказалась прекращать огонь в Донбассе

Lenta.ru05:58
Показать все источники
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 09:15, Вашингтон
Армия и оружие

Иран пощадил американский военный самолет

Обновлено в 07:59
Энергетика

«Дружбу» в Белоруссии очистят до середины августа

Полная очистка нефтяного трубопровода «Дружба» на белорусской территории ожидается в августе этого года.
Обновлено в 05:05
Происшествия

МВД нашло нарушения в работе задержавших Голунова полицейских

13 июня в связи с делом Голунова были уволены два генерала МВД – начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин.
Обновлено в 08:26
Политика

В Тбилиси проходят многотысячные протесты

Протест, возникший из-за протокольной ошибки в ходе заседания Межпарламентской ассамблеи православия, перерос в массовые антиправительственные демонстрации и столкновения активистов с полицией.
Обновлено вчера в 15:28
Происшествия

Суд арестовал главу Пушкинского района Подмосковья

Обновлено в 08:30
Политика

Путин объяснил разницу в зарплатах чиновников и обычных работников

Президент ответил, что хотел бы, чтобы доходы рядового работника росли.
Обновлено вчера в 09:07
Экономика

Ford продаст заводы в России на торгах

Обновлено в 07:20
Политика

Мэр Харькова утвердил решение Горсовета вернуть проспекту имя Жукова

Мэр Харькова Геннадий Кернес не побоялся мощного противодействия и угроз из Киева и подписал решение депутатов Харьковского горсовета о переименовании проспекта генерала Григоренко и возвращении ему прежнего имени – маршала Георгия Жукова.
Обновлено в 07:15
Происшествия

В Хабаровске госпитализировали семью после лечения личинками паразитов

Обновлено в 01:30
Автоспорт

Сергей Сироткин стал резервным пилотом команды «Формулы-1» McLaren

Резервный пилот команды «Формулы-1» Renault Сергей Сироткин занял аналогичное место в McLaren.
Обновлено в 06:08
Автоспорт

Мекис: У Ferrari есть доказательства невиновности Феттеля

Спортивный директор Лоран Мекис представляет на слушаниях итальянскую команду – по его словам, у Скудерии есть новые доказательства, которые они хотят представить.
Обновлено в 08:39
Шоу-бизнес

Алиментов Собчак от Виторгана не дождется

На алименты Собчак подавать не стала.
Обновлено вчера в 09:29
Происшествия

Защита Захарченко подала десять жалоб в ЕСПЧ

Адвокат Валерия Тунникова, представляющая интересы бывшего замначальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД экс-полковника Дмитрия Захарченко, заявила, что в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) было подано десять жалоб в связи с делом её клиента.
Обновлено в 09:02
Происшествия

Жителя Нижегородской области подозревают в убийстве трех человек

Правоохранители Нижегородской области разыскивают местного жителя, который, по версии следствия, топором убил бывшую жену, ее мать и отца на глазах семилетней дочери, при этом ребенок не пострадал, сообщили в следственном управлении СК РФ по Нижегородской области.
Обновлено в 08:30
Политика

Поддерживающим ДНР ирландцам отказали во въезде в Украину

1 февраля помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил, что с начала года пограничники отказали во въезде в страну более 900 гражданам России.
Обновлено в 08:32
Футбол

«Спартак» объявил о трансфере футболиста «Ромы» Понсе

Московский футбольный клуб «Спартак» подписал контракт с аргентинским нападающим итальянской «Ромы» Эсекьеле Понсе.
Обновлено в 08:11
Происшествия

В Петербурге госпитализировали двух братьев, которых избила мать

В Петербурге два маленьких мальчика оказались в больнице после того, как их избила и искусала собственная мать.
Обновлено в 08:51
Экономика

Медведев спрогнозировал потери мировой экономики от кибератак

Потери мировой экономики от кибератак могут увеличиться в этом году до 2,5 триллиона долларов, заявил в ходе выступления на международном конгрессе по кибербезопасности премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 06:19
Политика

Губернатор Калининградской области поддержал эколога Королеву

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов поддержал руководителя экологической общественной организации «Экозащита» Александру Королеву, уехавшую в Германию и попросившую там политическое убежище.
Обновлено в 08:16
Здоровье

У трети жителей Камбоджи выявили червей-паразитов

В организме трети жителей Камбоджи присутствуют личинки паразитической нематоды Strongyloides stercoralis.
Обновлено в 07:27
Авто

Lada объяснила, почему Xray так продается

Продажи Lada Xray и Xray Cross падают третий месяц подряд, несмотря на то, что сегмент кроссоверов и "паркетников" в настоящее время находится на подъёме.
Обновлено вчера в 16:58
Путешествия

В ФСБ рассказали о росте числа украинских туристов в Крыму

Поток украинских туристов в Крым увеличился в два раза, за сутки через границу проходят 11 тыс. человек, сообщили 21 июня в пресс-службе регионального пограничного управления ФСБ.
Обновлено в 05:06
Шоу-бизнес

Племянник Аллы Пугачевой женился на жительнице Казани

Племянник примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой женился во второй раз. Избранницу Влада Пугачева зовут Гузель .
Обновлено в 08:36
Политика

Тимошенко инициировала дело о банкротстве ГТС Украины

Обновлено в 07:12
Политика

Бурджанадзе обвинила власти Грузии в инциденте в Тбилиси

По словам Бурджанадзе, власти страны не учли, что антироссийские настроения накапливались у населения годами.
Обновлено в 08:26
Экономика

«Ведомости»: «Лента» покупает склад под производство полуфабрикатов

Ритейлер "Лента" приобретает складской комплекс на 70 тыс. кв. м с возможностью расширения до 80 тыс. в Тосненском районе Ленинградской области у ГК "Ориентир", сообщает газета "Ведомости", со ссылкой на представителей сторон и консультанта сделки, компании Cushman & Wakefield.
Обновлено в 01:57
Происшествия

Не менее 10 человек погибли во время взрыва мечети в Багдаде

В столице Ирака Багдаде произошел взрыв. Погибли не менее 10 человек, сообщает портал Baghdad Today.
Обновлено в 08:13
Армия и оружие

В Твери прошел парад выпускников академии ВКО и Суворовского училища

В пятницу, 21 июня в Твери прошел парад выпускников академии ВКО имени Жукова и Тверского Суворовского училища.
Обновлено в 07:23
Происшествия

В Озерске плита от памятника травмировала трехлетнего ребенка

Обновлено в 01:55
Армия и оружие

Россия утилизирует единственную украинскую подводную лодку

Хотя в документах российского министерства и не указывается название украинской субмарины, а лишь её проект — Б-641, но известно, что в России нет лодок этого типа уже очень давно.
Обновлено в 06:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Степан Тимофеевич Полторак
Украинский военный деятель
Украинский военный и государственный деятель. Министр обороны Украины с 14 октября 2014. Генерал армии Украины в отставке.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Кучма Леонид Данилович
Политик
Советский и украинский политический и государственный деятель. Председатель контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе в 2015-2018 гг. и с 2019 года. В 1992-1993 годах - премьер-министр Украины, в 1994-2005 годах - 2-й президент Украины.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное