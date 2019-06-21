Армия и оружие
Киев не откажется от обстрелов ДонбассаВести.Ru 07:17
Киев не планирует отказываться от обстрелов Донбасса. "На огонь противника отвечали, отвечаем и будем отвечать", — заявил министр обороны Украины Степан Полторак.
Читать в источнике
Оценить22
Подробнее о событии
Показать все источники
Министр обороны Украины: киевские силовики не откажутся от обстрелов в Донбассе
Комсомольская правда08:02
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 12:17, Вашингтон
Общество
Роскомнадзор поучаствовал в нецензурном флешмобе в Twitter
Роскомнадзор в своем официальном Twitter использовал завуалированную нецензурную брань, с помощью нее ведомство показало пример маскировки мата.
Обновлено в 12:10
Футбол
«Зенит» огласил состав на товарищеский матч с «Ваккером»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал стартовый состав команды на товарищеский матч с австрийским клубом «Ваккер».
Обновлено в 11:28
Авто
Названы цены на новый Mercedes-Benz GLS 580
Компания Mercedes-Benz опубликовала стоимость нового внедорожника GLS 580.
Обновлено вчера в 08:54
Экономика
Рост ВВП России в мае замедлился до 0,2%
Рост российского ВВП в мае замедлился до 0,2% в годовом выражении после 1,7% в апреле и 0,5% за первый квартал 2019 года.
Обновлено в 10:02
Происшествия
МВД нашло нарушения в работе задержавших Голунова полицейских
13 июня в связи с делом Голунова были уволены два генерала МВД – начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин.
Обновлено в 08:26
Политика
Путин назвал несмешным президентство Зеленского
Обновлено вчера в 08:35
Общество
Жителям нижних этажей придется больше платить за отопление
Названы способы предотвратить взрывы газа в России В результате плата за отопление жителей нижних этажей может существенно увеличиться, пишет «Газета.ру».
Обновлено вчера в 01:57
Автоспорт
Себастьян Феттель женился на давней подруге
Обновлено вчера в 12:44
Политика
В Крыму зафиксировали рост турпотока с Украины
Обновлено в 06:15
Хоккей
Минское «Динамо» подписало форварда «Автомобилиста»
Обновлено в 11:52
Политика
В МИД рекомендовали россиянам в Грузии избегать мест скопления людей
Находящимся в Грузии россиянам следует проявлять бдительность и избегать мест массового скопления людей на фоне акций протеста в Тбилиси.
Обновлено в 09:30
Политика
Зеленский ответил на петицию об отставке Авакова
Президент Украины Владимир Зеленский в официальном ответе на электронную петицию с требованием отставки главы МВД страны Арсена Авакова заявил об отсутствии на то законодательных оснований.
Обновлено в 09:38
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон заподозрили в беременности
Сегодня, 20 июня, ряд западных СМИ сообщил, что 37-летняя герцогиня Кембриджская ждет четвертого ребенка.
Обновлено вчера в 11:44
Происшествия
14-летняя российская велогонщица погибла во время тренировки
14-летняя российская велогонщица Ольга Штанько погибла в ДТП во время тренировки.
Обновлено в 11:37
Политика
Помпео призовет Индию рассмотреть альтернативы покупке С-400
Обновлено в 12:00
Армия и оружие
США запросили заседание Совбеза ООН по Ирану
Обновлено в 11:20
Общество
Педагогам выделили больше всего бюджетных мест в вузах
Тройка лидеров 2019 года по количеству мест, выделенных вузам за счёт госбюджета, выглядит так: "Образование и педагогические науки" - 62 с лишним тысячи мест, "Информатика и вычислительная техника" - почти в два раза меньше, 34,5 тысячи и "Сельское, лесное и рыбное хозяйство" - 27,5 тысячи мест.
Обновлено в 11:33
Технологии
Москвичи смогут исправить ошибки при оплате парковки
Москвичи теперь смогут исправить ошибки, допущенные при оплате парковки, с помощью обновленной версии мобильного приложения, сообщает пресс-служба ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".
Обновлено в 03:02
Политика
Дзюба выругался матом во время прямой линии с Владимиром Путиным
Физиогномист Светлана Филатова расшифровала слова нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы в адрес блогера Амирана Сардарова – во время прямой линии президента России Владимира Путина, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 05:13
Политика
Медведев отметил сближение позиций России и Белоруссии по интеграции
Позиции России и Белоруссии по вопросу углубления интеграции сближаются. Об этом заявил российский премьер Дмитрий Медведев.
Обновлено в 11:24
Политика
Норкин никогда не видел Путина таким, как на Прямой линии
Журналист и телеведущий канала НТВ Андрей Норкин признался, что никогда не видел Владимира Путина таким, каким он предстал во время Прямой линии, рассказывая о стыдном эпизоде в своей президентской карьере.
Обновлено вчера в 23:58
Транспорт
Еще один участок трассы М-4 «Дон» станет платным
На Кубани станет платным проезд по трассе М-4 «Дон» на участке между 1119 и 1195 километрами.
Обновлено в 10:06
Происшествия
Следствие по делу сестер Хачатурян завершено
Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено.
Обновлено в 06:30
Происшествия
В Кунгуре мужчина изрезал беременную и сбросил ее в овощную яму
В Пермском крае тяжелораненая беременная женщина провела в овощной яме двое суток.
Обновлено в 07:06
Общество
Прокуратура проверит трехкопеечный годовой доход амурского депутата
Отмечается, что в 2017 году, согласно декларации депутата, доходы у него отсутствовали.
Обновлено в 05:25
Армия и оружие
Представители украинского МИД и Евросоюза отправились в Донбасс
Военный комитет ЕС уделяет особое внимание ситуации в Донбассе, добавил европейский генерал.
Обновлено в 11:12
Авто
Автопарк сына президента Экваториальной Гвинеи выставили на продажу
Речь идет о нескольких десятках ультрадорогих машин, которые были конфискованы у Теодоро Нгемы Обианга Мангу, первого вице-президента Экваториальной Гвинеи.
Обновлено в 03:57
Здоровье
Медики рассказали, как определить рак легких по ногтям и пальцам
Британские медики рассказали, что пальцы ног и рук могут свидетельствовать о развитии рака легких.
Обновлено вчера в 18:43
Музыка
София Ротару выступит в России после долгого перерыва
Обновлено в 03:01