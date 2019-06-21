Армия и оружие

Киев не откажется от обстрелов ДонбассаВести.Ru 07:17

Киев не планирует отказываться от обстрелов Донбасса. "На огонь противника отвечали, отвечаем и будем отвечать", — заявил министр обороны Украины Степан Полторак.
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В Минобороны Украины не планируют отказываться от обстрелов Донбасса

RT на русском09:18

Министр обороны Украины: киевские силовики не откажутся от обстрелов в Донбассе

Комсомольская правда08:02

Украина наотрез отказалась прекращать обстрелы Донбасса

Газета.Ru08:19

Киев не откажется от обстрелов Донбасса

Вести.Ru07:17

Министр обороны Украины заявил, что ВСУ не откажутся от обстрелов Донбасса

ТАСС06:55

Министр обороны Украины пообещал продолжать открывать ответный огонь в Донбассе

ФАН06:44

Украина отказалась прекращать огонь в Донбассе

Lenta.ru05:58
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 12:17, Вашингтон
Общество

Роскомнадзор поучаствовал в нецензурном флешмобе в Twitter

Роскомнадзор в своем официальном Twitter использовал завуалированную нецензурную брань, с помощью нее ведомство показало пример маскировки мата.
Обновлено в 12:10
Футбол

«Зенит» огласил состав на товарищеский матч с «Ваккером»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал стартовый состав команды на товарищеский матч с австрийским клубом «Ваккер».
Обновлено в 11:28
Авто

Названы цены на новый Mercedes-Benz GLS 580

Компания Mercedes-Benz опубликовала стоимость нового внедорожника GLS 580.
Обновлено вчера в 08:54
Экономика

Рост ВВП России в мае замедлился до 0,2%

Рост российского ВВП в мае замедлился до 0,2% в годовом выражении после 1,7% в апреле и 0,5% за первый квартал 2019 года.
Обновлено в 10:02
Происшествия

МВД нашло нарушения в работе задержавших Голунова полицейских

13 июня в связи с делом Голунова были уволены два генерала МВД – начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин.
Обновлено в 08:26
Политика

Путин назвал несмешным президентство Зеленского

Обновлено вчера в 08:35
Общество

Жителям нижних этажей придется больше платить за отопление

Названы способы предотвратить взрывы газа в России В результате плата за отопление жителей нижних этажей может существенно увеличиться, пишет «Газета.ру».
Обновлено вчера в 01:57
Автоспорт

Себастьян Феттель женился на давней подруге

Обновлено вчера в 12:44
Политика

В Крыму зафиксировали рост турпотока с Украины

Обновлено в 06:15
Хоккей

Минское «Динамо» подписало форварда «Автомобилиста»

Обновлено в 11:52
Политика

В МИД рекомендовали россиянам в Грузии избегать мест скопления людей

Находящимся в Грузии россиянам следует проявлять бдительность и избегать мест массового скопления людей на фоне акций протеста в Тбилиси.
Обновлено в 09:30
Политика

Зеленский ответил на петицию об отставке Авакова

Президент Украины Владимир Зеленский в официальном ответе на электронную петицию с требованием отставки главы МВД страны Арсена Авакова заявил об отсутствии на то законодательных оснований.
Обновлено в 09:38
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон заподозрили в беременности

Сегодня, 20 июня, ряд западных СМИ сообщил, что 37-летняя герцогиня Кембриджская ждет четвертого ребенка.
Обновлено вчера в 11:44
Происшествия

14-летняя российская велогонщица погибла во время тренировки

14-летняя российская велогонщица Ольга Штанько погибла в ДТП во время тренировки.
Обновлено в 11:37
Политика

Помпео призовет Индию рассмотреть альтернативы покупке С-400

Обновлено в 12:00
Армия и оружие

США запросили заседание Совбеза ООН по Ирану

Обновлено в 11:20
Общество

Педагогам выделили больше всего бюджетных мест в вузах

Тройка лидеров 2019 года по количеству мест, выделенных вузам за счёт госбюджета, выглядит так: "Образование и педагогические науки" - 62 с лишним тысячи мест, "Информатика и вычислительная техника" - почти в два раза меньше, 34,5 тысячи и "Сельское, лесное и рыбное хозяйство" - 27,5 тысячи мест.
Обновлено в 11:33
Технологии

Москвичи смогут исправить ошибки при оплате парковки

Москвичи теперь смогут исправить ошибки, допущенные при оплате парковки, с помощью обновленной версии мобильного приложения, сообщает пресс-служба ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".
Обновлено в 03:02
Политика

Дзюба выругался матом во время прямой линии с Владимиром Путиным

Физиогномист Светлана Филатова расшифровала слова нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы в адрес блогера Амирана Сардарова – во время прямой линии президента России Владимира Путина, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 05:13
Политика

Медведев отметил сближение позиций России и Белоруссии по интеграции

Позиции России и Белоруссии по вопросу углубления интеграции сближаются. Об этом заявил российский премьер Дмитрий Медведев.
Обновлено в 11:24
Политика

Норкин никогда не видел Путина таким, как на Прямой линии

Журналист и телеведущий канала НТВ Андрей Норкин признался, что никогда не видел Владимира Путина таким, каким он предстал во время Прямой линии, рассказывая о стыдном эпизоде в своей президентской карьере.
Обновлено вчера в 23:58
Транспорт

Еще один участок трассы М-4 «Дон» станет платным

На Кубани станет платным проезд по трассе М-4 «Дон» на участке между 1119 и 1195 километрами.
Обновлено в 10:06
Происшествия

Адвокаты нашли «настоящего» владельца миллиардов полковника Захарченко

Обновлено в 09:42
Происшествия

Следствие по делу сестер Хачатурян завершено

Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено.
Обновлено в 06:30
Происшествия

В Кунгуре мужчина изрезал беременную и сбросил ее в овощную яму

В Пермском крае тяжелораненая беременная женщина провела в овощной яме двое суток.
Обновлено в 07:06
Общество

Прокуратура проверит трехкопеечный годовой доход амурского депутата

Отмечается, что в 2017 году, согласно декларации депутата, доходы у него отсутствовали.
Обновлено в 05:25
Армия и оружие

Представители украинского МИД и Евросоюза отправились в Донбасс

Военный комитет ЕС уделяет особое внимание ситуации в Донбассе, добавил европейский генерал.
Обновлено в 11:12
Авто

Автопарк сына президента Экваториальной Гвинеи выставили на продажу

Речь идет о нескольких десятках ультрадорогих машин, которые были конфискованы у Теодоро Нгемы Обианга Мангу, первого вице-президента Экваториальной Гвинеи.
Обновлено в 03:57
Здоровье

Медики рассказали, как определить рак легких по ногтям и пальцам

Британские медики рассказали, что пальцы ног и рук могут свидетельствовать о развитии рака легких.
Обновлено вчера в 18:43
Музыка

София Ротару выступит в России после долгого перерыва

Обновлено в 03:01
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Степан Тимофеевич Полторак
Украинский военный деятель
Украинский военный и государственный деятель. Министр обороны Украины с 14 октября 2014. Генерал армии Украины в отставке.
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Кучма Леонид Данилович
Политик
Советский и украинский политический и государственный деятель. Председатель контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе в 2015-2018 гг. и с 2019 года. В 1992-1993 годах - премьер-министр Украины, в 1994-2005 годах - 2-й президент Украины.
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