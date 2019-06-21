Армия и оружие
Киев не откажется от обстрелов ДонбассаВести.Ru 07:17
Киев не планирует отказываться от обстрелов Донбасса. "На огонь противника отвечали, отвечаем и будем отвечать", — заявил министр обороны Украины Степан Полторак.
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Министр обороны Украины: киевские силовики не откажутся от обстрелов в Донбассе
Комсомольская правда08:02
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Политика
В администрации Зеленского ответили на обвинения в давлении на судей
Администрация президента (АП) Украины Владимира Зеленского собирается подать в суд на главу украинского Совета судей Олега Ткачука из-за того, что он обвинил АП в давлении на судебную власть.
Обновлено в 10:26
Происшествия
Следствие по делу сестер Хачатурян завершено
Расследование в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, завершено.
Обновлено в 09:26
Экономика
В крупнейшей трубной компании России сменился гендиректор
Совет директоров Трубной металлургической компании Дмитрия Пумпянского (занимает 46-ю строчку в рейтинге Forbes с состоянием $2,2 млрд), крупнейшего в России производителя труб, на заседании в пятницу избрал нового гендиректора, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес
Бузова вышла к школьникам без штанов в Кремле
«В Кремль без штанов», — посетовал другой. Впрочем, было много и тех, кто выступил в защиту певицы.
Обновлено в 05:20
Происшествия
В Петербурге госпитализировали двух братьев, которых избила мать
В Петербурге два маленьких мальчика оказались в больнице после того, как их избила и искусала собственная мать.
Обновлено в 08:51
Политика
Спикер парламента Грузии подал в отставку
Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе подал в отставку, сообщил местный телеканал «Рустави-2».
Обновлено в 07:36
Политика
Медведев пошутил о родной для африканцев жаре в Москве
Премьер-министр Дмитрий Медведев пошутил, что в Москве установилась жаркая погода, чтобы жители Африки чувствовали себя как дома.
Обновлено в 06:29
Политика
Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам
Обновлено вчера в 16:36
Космос
Ученые NASA оснастили марсоход Mars-2020 колесами с шипами
Ученые NASA в рамках нового проекта решили оснастить готовящийся марсоход Mars-2020 колесами с шипами.
Обновлено в 05:53
Политика
Лукашенко назвал Кадырова братом белорусского народа
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил главе Чечни Рамзану Кадырову орден Дружбы народов, сообщает 21 июня БЕЛТА.
Обновлено в 08:32
Экономика
ЦБ обнаружил нарушения кибербезопасности во всех проверенных банках
Российские банки и другие финансовые организации пока еще не научились управлять киберрисками: у всех проверенных ЦБ в этом году на соответствие требованиям кибербезопасности 75 банков были обнаружены нарушения.
Обновлено в 08:17
Происшествия
Сторонники «Православной церкви Украины» избили верующих женщин
В результате нападения у одной женщины сломан нос, другая получила сотрясение мозга, еще одну госпитализировали с тяжелыми травмами.
Обновлено в 09:13
Армия и оружие
Иран не стал сбивать самолет-разведчик США, летевший за беспилотником
Командующий Воздушно-космическими силами КСИР бригадный генерал Амир Али Хаджизаде сообщил, что вчера вслед за американским беспилотником, который был сбит иранскими военными, летел разведывательный самолет ВВС США Boeing P-8, в котором находились 35 человек.
Обновлено в 08:59
Происшествия
В Ингушетии пытались убить следователя по особо важным делам
Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь своего коллеги, которого пытались убить заложенным у его дома взрывным устройством, сообщил СК РФ на своем сайте.
Обновлено в 09:38
Политика
Россия и Хорватия договорились об облегченном визовом режиме
Россия и Хорватия подписали соглашение о праве на безвизовый въезд для экипажей самолетов и кораблей, спасателей и владельцев служебных паспортов.
Обновлено в 10:13
Армия и оружие
Американские танкисты в Румынии перепутали полигон с посевами фермеров
Американские военные во время учений НАТО в Румынии перепутали полигон с посевами местных фермеров, сообщили в пресс-служба министерства национальной обороны Румынии.
Обновлено в 03:40
Политика
В МИД рекомендовали россиянам в Грузии избегать мест скопления людей
Находящимся в Грузии россиянам следует проявлять бдительность и избегать мест массового скопления людей на фоне акций протеста в Тбилиси.
Обновлено в 09:30
Происшествия
МВД нашло нарушения в работе задержавших Голунова полицейских
13 июня в связи с делом Голунова были уволены два генерала МВД – начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин.
Обновлено в 08:26
Шоу-бизнес
В Москве женился племянник Аллы Пугачевой
Племянник Аллы Пугачевой Влад Пугачев женился на своей возлюбленной Гузель.
Обновлено в 07:18
Экономика
ЦБ рассмотрит замену инвестора «Уралсиба» после смерти Когана
Финансовый регулятор отметил, что в настоящее время наиболее актуальным является вопрос о замене инвестора в процессе финансового оздоровления банка.
Обновлено вчера в 14:47
Наука
Отыскать темную материю физикам могут помочь алмазные детекторы
Все частицы, которые пройдут через структуру детектора темной материи, будут им пойманы.
Обновлено вчера в 06:14
Общество
21 июня наступит самая короткая ночь в году
В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Музыка
Андрей Макаревич: «Мои внуки не знают русского языка»
Музыкант подчеркнул, что внуки любят его творчество, хотя и не понимают смысл текстов из-за незнания русского языка.
Обновлено в 05:00
Экономика
Сбербанк думает над снижением ставок по ипотеке для многодетных семей
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в четверг назвал реальной ошибкой правительства тот факт, что Минфин не предоставил достаточное финансирование банкам на реализацию программы льготной ипотеки в 6% для семей с детьми.
Обновлено в 04:27
Общество
Плату за отопление изменят в зависимости от этажности
С 2020 года в России планируется изменение тарифов на отопление в зависимости от этажности, сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.
Обновлено вчера в 05:19
Армия и оружие
В Твери прошел парад выпускников академии ВКО и Суворовского училища
В пятницу, 21 июня в Твери прошел парад выпускников академии ВКО имени Жукова и Тверского Суворовского училища.
Обновлено в 07:23
Технологии
Walmart использует AI-камеры для обнаружения воров
Обновлено в 07:58
Автоспорт
Хэмилтон выиграл первую практику на Гран-при Франции
В Ле-Кастелле состоялась первая свободная практика Гран-при Франции в классе машин "Формула-1".
Обновлено в 06:47
Происшествия
Нашелся настоящий владелец миллиардов Захарченко
Обновлено в 08:09
Происшествия
В Красноярском крае завуч «сняла отпечатки пальцев» у второклассников
В конце учебного года мать одного из второклассников заявила, что завуч без согласия родителей снимала у детей отпечатки пальцев, якобы для того чтобы установить карманного вора.
Обновлено в 09:16