Киев не хочет расследовать трагедию в Одессе, считают в ООНГазета.Ru 10:20

Глава мониторинговой миссия ООН по правам человека на Украине Фиона Фрейзер заявила, что расследование трагических событий в Одессе со стороны украинских властей является "неэффективным". Об этом сообщает РИА "Новости".

Киев не хочет расследовать трагедию в Одессе, считают в ООН

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