с чего всё началось

Причиной смерти гражданина России в одной из колоний во Львовской области Украины послужил несчастный случай. Об этом заявила 19 декабря уполномоченный по правам человека в Верховной раде Людмила Денисова.

Происшествия Происшествия Подросток напал на полицейского в центре Москвы

Происшествия Происшествия В лондонском аэропорту приостановили полеты из-за двух дронов Лондонский аэропорт Гатвик временно приостановил все полеты после сообщений о двух дронах, замеченных на его территории, сообщается на странице авиаузла в Twitter.

Происшествия Происшествия ФСБ задержала в Крыму участника бандформирования с 12 кг тротила

Происшествия Происшествия Глава хлебозавода «Черкизово» задержан по делу о невыплате зарплаты Глава московского хлебокомбината «Черкизово» Ян Соловьев задержан по уголовному делу о невыплате заработной платы сотрудникам предприятия.

Происшествия Происшествия В московской больнице нашли тела людей, умерших более десяти лет назад

Происшествия Происшествия Химический завод загорелся в Бельгии По данным «РИА Новости», загорелся один из объектов компании Matco, которая занимается производством химикатов.

Происшествия Происшествия Неизвестные распылили слезоточивый газ в лагере мигрантов в Тихуане В лагере для нелегальных мигрантов из Центральной Америки в мексиканской Тихуане, которая расположена на границе с США, неизвестные распылили слезоточивый газ, сообщает Televisa.

Происшествия Происшествия Эксперты не нашли следов убийства информатора по делу Магнитского В Великобритании коронеры, привлеченные к расследованию причин смерти Александра Перепиличного, которого называли информатором по делу Магнитского, не нашли следов насильственной смерти, сообщает BBC.

Происшествия Происшествия Пожилой японец год прожил с трупом жены

Происшествия Происшествия Суд США назначил канадцу 40 лет тюрьмы за подготовку серии терактов Гражданин Канады Абдулрахман Аль Бахназави приговорен к 40 годам тюремного заключения за то, что планировал серию терактов в Нью-Йорке.

Происшествия Происшествия В Подмосковье убили мужчину на кассе в магазине В результате конфликта, возникшего на кассе магазина в подмосковной Ивантеевке, мужчина был забит до смерти, сообщает пресс-служба Следственного комитета Московской области.

Происшествия Происшествия Экстренной посадкой в «Кольцово» заинтересовался следственный комитет Доследственная проверка начата после экстренной посадки самолета рейса Новый Уренгой — Салехард — Екатеринбург в аэропорту «Кольцово», сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Происшествия Происшествия Пассажирский автобус с сотней пассажиров попал в ДТП в Барнауле В Барнауле произошло ДТП с участием автобуса, в котором находились около ста пассажиров. По данным ГИБДД РФ, пострадали 20 человек.

Происшествия Происшествия Мужчина с мачете напал на больницу Лондона Вооруженный мужчина напал на людей в госпитале на улице Святого Стефана в Лондоне.