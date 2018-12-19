Происшествия
Киев назвал причиной смерти заключённого из России несчастный случай
Киев назвал причиной смерти заключённого из России несчастный случайREGNUM12:10
Причиной смерти гражданина России в одной из колоний во Львовской области Украины послужил несчастный случай. Об этом заявила 19 декабря уполномоченный по правам человека в Верховной раде Людмила Денисова.
REGNUM12:10
с чего всё началось
При этом в прокуратуре Дрогобыча украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой рассказали, что Иванов скончался в результате несчастного случая: 9 декабря он решил заменить перегоревшую лампочку в комнате отдыха, залез на складную лестницу и упал на спину, ударившись затылком о мусорное ведро.Новая газета10:29
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Происшествия
Подросток напал на полицейского в центре Москвы
Обновлено в 19:00
Происшествия
В лондонском аэропорту приостановили полеты из-за двух дронов
Лондонский аэропорт Гатвик временно приостановил все полеты после сообщений о двух дронах, замеченных на его территории, сообщается на странице авиаузла в Twitter.
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Происшествия
Глава хлебозавода «Черкизово» задержан по делу о невыплате зарплаты
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Происшествия
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Происшествия
Химический завод загорелся в Бельгии
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Происшествия
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Происшествия
Пожилой японец год прожил с трупом жены
Обновлено в 08:46
Происшествия
Суд США назначил канадцу 40 лет тюрьмы за подготовку серии терактов
Гражданин Канады Абдулрахман Аль Бахназави приговорен к 40 годам тюремного заключения за то, что планировал серию терактов в Нью-Йорке.
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Происшествия
В Подмосковье убили мужчину на кассе в магазине
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Происшествия
Экстренной посадкой в «Кольцово» заинтересовался следственный комитет
Доследственная проверка начата после экстренной посадки самолета рейса Новый Уренгой — Салехард — Екатеринбург в аэропорту «Кольцово», сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета России.
Обновлено в 16:38
Происшествия
Пассажирский автобус с сотней пассажиров попал в ДТП в Барнауле
В Барнауле произошло ДТП с участием автобуса, в котором находились около ста пассажиров. По данным ГИБДД РФ, пострадали 20 человек.
Обновлено в 10:14
Происшествия
Мужчина с мачете напал на больницу Лондона
Вооруженный мужчина напал на людей в госпитале на улице Святого Стефана в Лондоне.
Обновлено в 08:09
Происшествия
Один человек пострадал при столкновении двух машин на севере Москвы
Один человек пострадал при столкновении двух машин на севере столицы.
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