Происшествия

Киев назвал причиной смерти заключённого из России несчастный случай
REGNUM
12:10

Причиной смерти гражданина России в одной из колоний во Львовской области Украины послужил несчастный случай. Об этом заявила 19 декабря уполномоченный по правам человека в Верховной раде Людмила Денисова.
REGNUM12:10
с чего всё началось
При этом в прокуратуре Дрогобыча украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой рассказали
, что Иванов скончался в результате несчастного случая: 9 декабря он решил заменить перегоревшую лампочку в комнате отдыха, залез на складную лестницу и упал на спину, ударившись затылком о мусорное ведро.
Новая газета10:29

Подробнее о событии

«Упал с лестницы»: на Украине озвучили свою версию смерти россиянина в тюрьме

URA.Ru13:14

На Украине объяснили гибель российского добровольца во львовской тюрьме

Взгляд.ру13:04

Украина объяснила гибель россиянина в львовской тюрьме несчастным случаем

РБК11:16

Стали известны подробности смерти россиянина в украинской тюрьме

ТВ Центр10:53

На Украине объяснили смерть россиянина в тюрьме падением с лестницы

RT на русском10:45

В украинской колонии погиб воевавший в ЛНР россиянин. В Луганске говорят о пытках, на Украине — о несчастном случае

Новая газета10:29

В Киеве заявили, что россиянин умер в украинской тюрьме в результате несчастного случая

ТАСС10:04
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 23:12, Ашберн
Происшествия

Несовершеннолетний нарушитель напал на полицейского в Москве

Инспектор по делам несовершеннолетних сделал замечание нарушителю, который курил в неположенном месте, после чего и был атакован подростком.
Обновлено в 17:47
Происшествия

ФСБ задержала в Крыму экстремиста с 12 кг тротила

Обновлено в 12:40
Происшествия

Два ощутимых подземных толчка произошли в Сахалинской области

Обновлено в 22:11
Происшествия

В лондонском аэропорту приостановили полеты из-за двух дронов

Лондонский аэропорт Гатвик временно приостановил все полеты после сообщений о двух дронах, замеченных на его территории, сообщается на странице авиаузла в Twitter.
Обновлено в 19:24
Происшествия

В лагере мигрантов в Мексике распылили слезоточивый газ

Неизвестные распылили слезоточивый газ в лагере для мигрантов из Центральной Америки в мексиканском городе Тихуана на границе с США.
Обновлено в 19:57
Происшествия

Гендиректор хлебокомбината «Черкизово» задержан за невыплату зарплаты

Обновлено в 11:19
Происшествия

Врачи выписали троих пострадавших в аварии с автобусом в Барнауле

Врачи выписали троих пострадавших после аварии пассажирского автобуса в Барнауле, ещё четверо с травмами различной степени тяжести остаются в стационаре, рассказал РИА Новости представитель регионального Минздрава.
Обновлено в 21:57
Происшествия

В московской больнице нашли тела людей, умерших более десяти лет назад

При инвентаризации в одной из московских больниц обнаружили тела людей, умерших более десяти лет назад.
Обновлено в 04:54
Происшествия

Пожилой японец год прожил с трупом жены

Обновлено в 08:46
Происшествия

В Подмосковье убили мужчину на кассе в магазине

В результате конфликта, возникшего на кассе магазина в подмосковной Ивантеевке, мужчина был забит до смерти, сообщает пресс-служба Следственного комитета Московской области.
Обновлено в 18:37
Происшествия

Семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Псковской области

Обновлено в 19:28
Происшествия

Хабаровчанка нашла и принесла в полицию 265 тысяч рублей

Жительница Хабаровска нашла на улице и принесла в полицию 250 тысяч рублей и более 1500 юаней.
Обновлено в 22:43
Происшествия

Летевший из Салехарда в Екатеринбург самолет столкнулся со стаей птиц

Летевший из Салехарда самолет авиакомпании "Ямал" столкнулся со стаей птиц, однако штатно приземлился в аэропорту Екатеринбурга.
Обновлено в 09:28
Происшествия

В Бельгии произошёл пожар на химпредприятии

В бельгийском городе Варегем произошло возгорание на химическом предприятии.
Обновлено в 19:57
Происшествия

Обвиняемый в убийстве пауэрлифтера Андрея Драчёва извинился

Анар Аллахверанов, обвиняемый в убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчёва в Хабаровске, принёс извинения его родителям и попросил для себя справедливого наказания во время последнего слова, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.Напомним, Андрей Драчёв скончался утром 20 августа 2017 года после драки, произошедшей у одного из хабаровских кафе.
Обновлено в 22:39
Главное