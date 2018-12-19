Происшествия

Киев назвал причиной смерти заключённого из России несчастный случай
REGNUM
12:10

Причиной смерти гражданина России в одной из колоний во Львовской области Украины послужил несчастный случай. Об этом заявила 19 декабря уполномоченный по правам человека в Верховной раде Людмила Денисова.
REGNUM12:10
с чего всё началось
При этом в прокуратуре Дрогобыча украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой рассказали
, что Иванов скончался в результате несчастного случая: 9 декабря он решил заменить перегоревшую лампочку в комнате отдыха, залез на складную лестницу и упал на спину, ударившись затылком о мусорное ведро.
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