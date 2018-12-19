с чего всё началось

Причиной смерти гражданина России в одной из колоний во Львовской области Украины послужил несчастный случай. Об этом заявила 19 декабря уполномоченный по правам человека в Верховной раде Людмила Денисова.

Происшествия Происшествия ФСБ заявила о задержании в Крыму боевика с 12 кг тротила

Происшествия Происшествия В московской больнице нашли тела людей, умерших более десяти лет назад При инвентаризации в одной из московских больниц обнаружили тела людей, умерших более десяти лет назад.

Происшествия Происшествия Полицейский сделал замечание курившему подростку и попал в травмпункт Московский полицейский обратился за медицинской помощью после того, как сделал замечание курившему на улице подростку.

Происшествия Происшествия Глава хлебозавода «Черкизово» задержан по делу о невыплате зарплаты Глава московского хлебокомбината «Черкизово» Ян Соловьев задержан по уголовному делу о невыплате заработной платы сотрудникам предприятия.

Происшествия Происшествия Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Греции Очаг залегал на глубине 12 километров. В ноябре у берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 4,8.

Происшествия Происшествия Пожилой японец год прожил с трупом жены

Происшествия Происшествия Коронерское дознание признало смерть Перепиличного ненасильственной Российский бизнесмен Александр Перепиличный скончался по естественным причинам. Об этом заявил британский коронер Николас Хилльяд.

Происшествия Происшествия В Подмосковье мужчину забили насмерть на кассе магазина

Происшествия Происшествия В Барнауле после ДТП с автобусом госпитализировали семь человек После ДТП с автобусом в Барнауле госпитализированы семь человек, двое пострадавших взрослых и двое детей в стационарном лечении не нуждаются, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Алтайского края.

Происшествия Происшествия Самолет приземлился в Екатеринбурге после столкновения с птицами Пассажирский самолет авиакомпании «Ямал», следовавший из Салехарда в Екатеринбург, 19 декабря столкнулся в воздухе со стаей птиц.

Происшествия Происшествия Мужчина с мачете напал на больницу Лондона Вооруженный мужчина напал на людей в госпитале на улице Святого Стефана в Лондоне.

Происшествия Происшествия ФСБ ликвидировала готовивших теракт боевиков в Ставрополе По данным ФСБ, боевики готовили теракт — были возбуждены уголовные дела о покушении на теракт организованной группой (ч. 1 ст. 30 УК РФ), незаконном обороте оружия и боеприпасов (ч. 2 ст. 222 УК РФ), а также об участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205 УК РФ).

Происшествия Происшествия В Иркутске полицейский арестован за изнасилование в участковом пункте В Иркутске суд на два месяца арестовал трех мужчин, подозреваемых в избиении и изнасиловании 44-летней женщины.

Происшествия Происшествия В Петербурге осужден участник смертельного нападения на антифашиста Смольнинский районный суд Петербурга вынес приговор мужчине, который в 2005 году участвовал в убийстве студента-антифашиста Тимура Качаравы.