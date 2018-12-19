Происшествия
Киев назвал причиной смерти заключённого из России несчастный случай
Киев назвал причиной смерти заключённого из России несчастный случайREGNUM12:10
Причиной смерти гражданина России в одной из колоний во Львовской области Украины послужил несчастный случай. Об этом заявила 19 декабря уполномоченный по правам человека в Верховной раде Людмила Денисова.
REGNUM12:10
с чего всё началось
По факту гибели заключенного возбуждено дело по статье об убийстве с пометкой «несчастный случай», сообщили в пресс-службе уполномоченного Верховной рады по правам человека.НТВ11:59
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Происшествия
В лондонском аэропорту приостановили полеты из-за двух дронов
Лондонский аэропорт Гатвик временно приостановил все полеты после сообщений о двух дронах, замеченных на его территории, сообщается на странице авиаузла в Twitter.
Обновлено в 19:24
Происшествия
ФСБ задержала в Крыму участника бандформирования с 12 кг тротила
Обновлено в 12:17
Происшествия
Подросток напал на полицейского в центре Москвы
Подросток брызнул в лицо полицейскому из баллончика в ответ на замечание. Об этом сообщила пресс-служба главка столичной полиции.
Обновлено в 19:00
Происшествия
В лагере мигрантов в Мексике распылили слезоточивый газ
Неизвестные распылили слезоточивый газ в лагере для мигрантов из Центральной Америки в мексиканском городе Тихуана на границе с США.
Обновлено в 19:57
Происшествия
У побережья Греции произошло землетрясение магнитудой 4,9
Землетрясение магнитудой 4,9 произошло у побережья Греции, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Обновлено в 15:57
Происшествия
Глава хлебозавода «Черкизово» задержан по делу о невыплате зарплаты
Глава московского хлебокомбината «Черкизово» Ян Соловьев задержан по уголовному делу о невыплате заработной платы сотрудникам предприятия.
Обновлено в 12:16
Происшествия
В московской больнице нашли тела людей, умерших более десяти лет назад
Обновлено в 04:54
Происшествия
В Бельгии произошёл пожар на химпредприятии
В бельгийском городе Варегем произошло возгорание на химическом предприятии.
Обновлено в 19:57
Происшествия
Пожилой японец год прожил с трупом жены
Обновлено в 08:46
Происшествия
В Иркутске полицейский арестован за изнасилование в участковом пункте
Обновлено в 09:40
Происшествия
Эксперты не нашли следов убийства информатора по делу Магнитского
В Великобритании коронеры, привлеченные к расследованию причин смерти Александра Перепиличного, которого называли информатором по делу Магнитского, не нашли следов насильственной смерти, сообщает BBC.
Обновлено в 19:41
Происшествия
В Подмосковье убили мужчину на кассе в магазине
В результате конфликта, возникшего на кассе магазина в подмосковной Ивантеевке, мужчина был забит до смерти, сообщает пресс-служба Следственного комитета Московской области.
Обновлено в 18:37
Происшествия
Пассажирский автобус с сотней пассажиров попал в ДТП в Барнауле
В Барнауле произошло ДТП с участием автобуса, в котором находились около ста пассажиров. По данным ГИБДД РФ, пострадали 20 человек.
Обновлено в 10:14
Происшествия
Самолет приземлился в Екатеринбурге после столкновения с птицами
Пассажирский самолет авиакомпании «Ямал», следовавший из Салехарда в Екатеринбург, 19 декабря столкнулся в воздухе со стаей птиц.
Обновлено в 11:58
Происшествия
Обвиняемый в убийстве пауэрлифтера в Хабаровске принес извинения его родителям
Анар Аллахверанов, обвиняемый в убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева, принес извинения его близким и просил справедливого наказания во время последнего слова, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 20:13