Происшествия

Киев назвал причиной смерти заключённого из России несчастный случай
REGNUM
12:10

Причиной смерти гражданина России в одной из колоний во Львовской области Украины послужил несчастный случай. Об этом заявила 19 декабря уполномоченный по правам человека в Верховной раде Людмила Денисова.
REGNUM12:10
с чего всё началось
По факту гибели заключенного возбуждено дело по статье об убийстве с пометкой «несчастный случай», сообщили в пресс-службе уполномоченного Верховной рады по правам человека
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Происшествия

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Происшествия

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Пожилой японец год прожил с трупом жены

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Эксперты не нашли следов убийства информатора по делу Магнитского

В Великобритании коронеры, привлеченные к расследованию причин смерти Александра Перепиличного, которого называли информатором по делу Магнитского, не нашли следов насильственной смерти, сообщает BBC.
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В Подмосковье убили мужчину на кассе в магазине

В результате конфликта, возникшего на кассе магазина в подмосковной Ивантеевке, мужчина был забит до смерти, сообщает пресс-служба Следственного комитета Московской области.
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Обвиняемый в убийстве пауэрлифтера в Хабаровске принес извинения его родителям

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