Происшествия
Киев назвал причиной смерти заключённого из России несчастный случай
Киев назвал причиной смерти заключённого из России несчастный случайREGNUM12:10
Причиной смерти гражданина России в одной из колоний во Львовской области Украины послужил несчастный случай. Об этом заявила 19 декабря уполномоченный по правам человека в Верховной раде Людмила Денисова.
REGNUM12:10
с чего всё началось
По факту гибели заключенного возбуждено дело по статье об убийстве с пометкой «несчастный случай», сообщили в пресс-службе уполномоченного Верховной рады по правам человека.НТВ11:59
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В Петербурге к пяти годам лишения свободы и штрафу в 400 тысяч рублей приговорен Юрию Тимченко - бывший сотрудник Главного управления собственной безопасности петербургского главка, дослужившийся до полковника.
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Среда, 19 декабря, была отмечена в Петербурге большим количеством ДТП. В том числе с участием пешеходов.
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