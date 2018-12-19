Происшествия

Киев назвал причиной смерти заключённого из России несчастный случай
REGNUM
12:10

Причиной смерти гражданина России в одной из колоний во Львовской области Украины послужил несчастный случай. Об этом заявила 19 декабря уполномоченный по правам человека в Верховной раде Людмила Денисова.
REGNUM12:10
с чего всё началось
По факту гибели заключенного возбуждено дело по статье об убийстве с пометкой «несчастный случай», сообщили в пресс-службе уполномоченного Верховной рады по правам человека
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