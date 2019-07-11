Политика

Зеленский назвал ключевую тему разговора с ПутинымRambler News Service вчера в 12:52

Президент России Владимир Путин в ходе разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским обсуждал освобождение арестованных в РФ украинских моряков и возвращение других граждан Украины на родину. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.
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Зеленский о разговоре с Путиным: главным вопросом было освобождение моряков

News.ruвчера в 13:19

Зеленский рассказал, какой вопрос был ключевым в его первом телефонном разговоре с Путиным

Комсомольская правда00:49

В Киеве назвали ключевую тему разговора Путина с Зеленским

РИА Новости00:33

Освобождение украинских моряков стало ключевым вопросом во время телефонного разговора президентов России и Украины

Эхо Москвы02:00

В Киеве обозначили главную тему первых переговоров Путина и Зеленского

Национальная служба новостей01:12

Зеленский назвал ключевой вопрос в первом телефонном разговоре с Путиным

ТАССвчера в 13:08

Киев назвал ключевую тему разговора Путина с Зеленским

РБКвчера в 12:48
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Происшествия

При взрыве на свадьбе в Афганистане погибли пять человек

Обновлено в 01:42
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший шашлык

Если вы планируете везти маринованный шашлык за город, лучше не выбирайте его в "белых" соусах, скажем, с добавлением майонеза.
Обновлено в 01:00
Происшествия

В ДТП на севере Москвы погибли два человека

Два человека скончались и еще двое пострадали в результате автоаварии легковушки и грузовика на Лихоборской набережной, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции.
Обновлено в 02:42
Происшествия

В Лондоне скончалась скрипачка русского происхождения

Обновлено вчера в 23:59
Происшествия

В Тыве при опрокидывании автомобиля погибли десять человек

При опрокидывании автомобиля в Тыве, который пересекал реку вброд, погибли 10 человек, включая шестеро несовершеннолетних.
Обновлено в 02:50
Происшествия

Фанаты сборной Алжира устроили беспорядки в центре Парижа

Обновлено в 02:37
Общество

Названы виды токсичных внешне съедобных грибов в лесах Москвы

В министерстве экологии Московской области рассказали, что нашли в лесах региона три вида грибов, которые выглядят, как съедобные, но на самом деле являются ядовитыми.
Обновлено вчера в 23:32
Политика

В правительстве поддержали запрет на уничтожение санкционных продуктов

В июне Роспотребнадзор предложил разработать нормативно-правовые акты, которые запретят захоронение и уничтожение продуктов, пригодных для употребления в пищу.
Обновлено вчера в 23:45
Общество

Алибасов записал видео после скандала в эфире Первого канала

Обновлено вчера в 22:15
Происшествия

В Алтайском крае на ребёнка напали свиньи

Как сообщают «Вести-Алтай» со ссылкой на региональное СУ СК РФ, девочек-сестёр, вышедших на прогулку, атаковали свиньи, которые бродили по улицам.
Обновлено в 00:05
Политика

В Швеции обвинили Россию в желании захватить Донбасс

Аналитики Шведского института оборонных исследований FOI в своем свежем докладе сообщили, что боятся последствий получения жителями Донбасса гражданства РФ.
Обновлено в 02:41
Политика

Состоялся первый разговор Путина и Зеленского

Владимир Зеленский, в свою очередь, рассказывал СМИ, что при встрече с Путиным его первой фразой будет: «Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина».
Обновлено вчера в 12:02
Футбол

Люка Зидан: «Уход из „Реала“ поможет мне прогрессировать»

Голкипер мадридского «Реала» Люка Зидан прокомментировал свой уход из стана «сливочных».
Обновлено в 01:44
Политика

Украина выразила протест России из-за «Всемирного конгресса украинцев»

Министерство иностранных дел Украины прокомментировало признание деятельности канадской неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев» на территории России нежелательной.
Обновлено в 02:13
Общество

Тяжба века. Суд Киева разрешил называть мэра «Гандоном»

История у городка богатая, основан был в 1514 году, и много повидал на своем веку — был часть Великого княжества Литовского, Речи, Посполитой, Российской империи, дважды оккупировался немцами.
Обновлено в 02:09
Интернет

Google признал прослушивание запросов голосовым помощникам

Сотрудники Google прослушивают голосовые команды, которые пользователи отдают смарт-динамику Google Home или приложению Google Assistant.
Обновлено в 01:48
Здоровье

Названы самые распространённые виды рака в России в 2018 году

В Минздраве России рассказали RT, какие виды рака чаще всего диагностировались в 2018 году.
Обновлено вчера в 23:13
Общество

Представлены доказательства инсценировки отравления Бари Алибасова

Опубликована переписка помощника Бари Алибасова с врачом, свидетельствующая об инсценировке отравления.
Обновлено вчера в 07:39
Происшествия

В Челябинской области молния убила туристку

В Челябинской области выясняют обстоятельства гибели туристки из Екатеринбурга, отдыхавшей на берегу озера Большой Шантрапай.
Обновлено в 01:50
Происшествия

Актера из «Легенды №17» не пустили в аэропорт в Краснодаре

Актера Тимура Ефременкова не пустили в аэропорт в Краснодаре.
Обновлено в 00:18
Происшествия

На Бали российская туристка попала в психбольницу

Обновлено вчера в 21:55
Происшествия

Помощь избитой девочке из Ингушетии предлагают сотни человек

В Министерстве здравоохранения Республики Ингушетия сообщили, что девочке, на теле которой были обнаружены множественные раны, в настоящее время предлагают помощь сотни человек как из России, так и из других стран мира.
Обновлено вчера в 17:50
Экономика

Сингапур признали лучшим морским портовым мегаполисом мира

Сингапур шестой год подряд признан лучшим морским торговым мегаполисом мира.
Обновлено в 01:00
Музыка

Лайма Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым

Латвийская певица Лайма Вайкуле рассказала, что у нее возник конфликт с продюсером Игорем Крутым из-за фестиваля в Юрмале.
Обновлено вчера в 20:43
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у НКО «Частный расчетно-кассовый центр»

Банк России с 12 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московской небанковской кредитной организации "Частный расчетно-кассовый центр", говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 02:19
Экономика

Правительство одобрило законопроект о «либерализации» ОСАГО

Правительство одобрило и готовится внести на рассмотрение в Госдуму законопроект о «либерализации» ОСАГО.
Обновлено вчера в 17:07
Общество

«ВКонтакте» просит изъять из оборота базу данных своих пользователей

Соцсеть требует обязать «Дабл» изъять из оборота указанный софт и уничтожить его на любых носителях.
Обновлено в 02:15
Происшествия

Покусавшего полицейского жителя Бурятии осудили на четыре года

Жителя Бурятии осудили на четыре года колонии строгого режима за то, что он покусал и пнул полицейского, сообщает пресс-служба республиканского главка СК.
Обновлено вчера в 22:58
Шоу-бизнес

Кадони сравнил образ Хаматовой с «сумасшедшим физиком-ядерщиком»

Обновлено в 02:28
Происшествия

Американского певца Ар Келли арестовали по делу о детской порнографии

Американский R&B певец Ар Келли (R Kelly) был арестован в Чикаго по делу о детской порнографии и препятствовании правосудию.
Обновлено в 02:52
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