Политика
Зеленский назвал ключевую тему разговора с ПутинымRambler News Service вчера в 12:52
Президент России Владимир Путин в ходе разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским обсуждал освобождение арестованных в РФ украинских моряков и возвращение других граждан Украины на родину. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.
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Зеленский рассказал, какой вопрос был ключевым в его первом телефонном разговоре с Путиным
Комсомольская правда00:49
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Национальная служба новостей01:12
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