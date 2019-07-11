Политика

Киев назвал ключевую тему разговора Путина с ЗеленскимРБК вчера в 12:48

Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского подтвердила факт первого телефонного разговора главы государства с российским президентом Владимиром Путиным. В Киеве указали, что ключевой темой беседы стало освобождение моряков, задержанных в районе Керченского пролива.
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Киев назвал ключевую тему разговора Путина с Зеленским

РБКвчера в 12:48

В Киеве назвали главную тему переговоров Зеленского и Путина

Газета.Ruвчера в 14:37

Зеленский назвал ключевой вопрос в первом телефонном разговоре с Путиным

ТАССвчера в 13:08

Освобождение 24 украинских моряков стало ключевой темой состоявшегося телефонного разговора Зеленского и Путина

Эхо Москвывчера в 17:00

Зеленский назвал главную тему первого разговора с Путиным

Известиявчера в 12:46

Киев раскрыл ключевую тему разговора Зеленского с Путиным

Lenta.ruвчера в 12:46

Пресс-служба Зеленского раскрыла детали его первого разговора с Путиным

Life.ruвчера в 12:45
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Энергетика

Цены на газ и СПГ из России довели литовский терминал до рекорда

Востребованность литовского терминала выросла благодаря низким ценам на газ и совпала с запуском завода по производству среднетоннажного СПГ «Криогаз Высоцк».
Обновлено вчера в 01:50
Спорт

Сборная России вышла в полуфинал Лиги наций

Мужская сборная России по волейболу вышла в полуфинал Лиги наций, уверенно переиграв команду Франции в финальном турнире.
Обновлено в 00:04
Политика

Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено вчера в 12:01
Происшествия

Начальник полиции Омска устроил драку в московском метро

Управление МВД России по Омской области собирается провести проверку после появившейся информации о том, что начальник омской полиции Алексей Меркушов устроил драку в метро Москвы.
Обновлено вчера в 14:22
Шоу-бизнес

Ольга Бузова травмировалась на съемках шоу «Форт Боярд»

Сегодня стало известно, что Ольга Бузова травмировала ногу во время съемок проекта. Об этом артистка сообщила на своей странице в Instagram.
Обновлено вчера в 06:03
Происшествия

Замглавы ПФР задержан по делу о взятке

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов подтвердил задержание зампреда правления ПФР Алексея Иванова по делу о взятке, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 05:36
Кино

Люк Бессон объяснил интерес Голливуда к российской истории

Французский режиссер Люк Бессон объяснил большой интерес голливудских киностудий к истории России.
Обновлено вчера в 14:26
Общество

В работе оператора Yota произошел сбой

В работе мобильного оператора Yota произошел сбой, следует из данных портала Downdetector. Жалобы начали массово поступать в 15:00 мск.
Обновлено вчера в 08:36
Авто

Появились первые «живые» фото Lada Xray Cross с вариатором

Производство новинки началось в июне, однако первые «живые» фотографии появились только сейчас.
Обновлено 10 июля в 23:08
Происшествия

США показали видео перехвата в Тихом океане судна с 7 тоннами кокаина

Всего, как уточняется в пресс-релизе береговой охраны США, три катера USCG изъяли с мая по июль 2019 в международных водах в восточной части Тихого океана более 17 тонн кокаина и более 400 кг марихуаны на общую сумму $569 млн.
Обновлено вчера в 22:50
Политика

Обыски проходят в офисе президента Украины

В офис украинского лидера Владимира Зеленского нагрянули с обысками сотрудники госбюро расследований (ГБР) страны, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:29
Политика

В Белом доме заговорили о санкциях против Китая за импорт иранской нефти

По сведениям издания, представители американской администрации высокого ранга пришли к согласию по поводу того, что импорт Китаем более 1 млн баррелей иранской нефти в июне этого года стал нарушением американских нефтяных санкций против Тегерана, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 23:25
Армия и оружие

Полет F-22 сняли из истребителя времен Второй мировой

Обновлено вчера в 22:53
Происшествия

Офицеры ФСБ бежали на Кавказ после обвинений в разбое

Некоторые офицеры ФСБ тайно бежали на Кавказ после того, как узнали, что их коллег арестовали по делу о разбое.
Обновлено вчера в 21:20
Происшествия

Трое россиян задержаны в Уругвае

Полиция и интерпол задержали предполагаемых граждан РФ в Уругвае, которые подозреваются в помощи в побеге итальянскому наркобарону Рокко Морабито.
Обновлено 10 июля в 18:51
Политика

Мэр Комсомольска-на-Амуре Климов подал в отставку

В сентябре 2018 года в период выборов главы Хабаровского края прежний губернатор Вячеслав Шпорт рекомендовал Климову уйти в отставку из-за недочетов в работе, и тот написал заявление.
Обновлено вчера в 20:58
Общество

Выявлена доля подвергшихся домашнему насилию россиянок

Обновлено вчера в 22:53
Музыка

Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым

По словам артистки, размолвка произошла после того, как в латвийской Юрмале вместо конкурса "Новая волна", основателем которого является Крутой, был создан фестиваль "Лайма Рандеву".
Обновлено вчера в 19:11
Шоу-бизнес

Алибасов записал видео после скандального эфира на Первом канале

Обновлено вчера в 22:15
Армия и оружие

Иранские ВМС попытались захватить британский нефтяной танкер

Обновлено вчера в 03:36
Происшествия

В Греции из-за шторма погибли российские туристы

В Греции двое россиян погибли из-за сильного шторма на севере полуострова Халкидики.
Обновлено вчера в 01:45
Интернет

Сервис Google по распознаванию лиц на фото стал доступен в России

Обновлено вчера в 03:12
Экономика

Богатый урожай пшеницы в России Bloomberg объяснил везением

Обновлено вчера в 06:30
Шоу-бизнес

Ирина Шейк объяснила имя своей дочери от Брэдли Купера

Российская модель Ирина Шейк впервые высказалась о расставании с актером Брэдли Купером, а также рассказала, как они планируют проводить время с их общей дочерью.
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия

Появилось видео задержания мужа Луизы Хайруллиной

Обновлено вчера в 00:18
Наука

Газированные напитки и сладкие соки повышают риск развития рака

Употребление газировки и фруктовых соков с добавлением сахара повышает риск развития рака.
Обновлено вчера в 17:44
Финансы

Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля

Сбербанк пересмотрел прогноз по курсу рубля в 2019 году: до 62 руб. за доллар на третий квартал и до 63 руб. — на четвертый, рассказал РБК начальник аналитического управления департамента глобальных рынков Сбербанка Ярослав Лисоволик.
Обновлено в 00:00
Религия

Православные верующие вспоминают апостолов Петра и Павла

Согласно церковному преданию, Петр и Павел приняли мученическую смерть в один день - 12 июля (29 июня по юлианскому календарю).
Обновлено вчера в 17:22
Политика

Торубаров уволен с поста главы МВД Крыма

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Олега Торубарова начальником МВД по Крыму 28 августа прошлого года.
Обновлено вчера в 10:53
Авто

Появился рендер нового поколения Skoda Octavia

Ожидается, что новая Skoda Octavia будет представлена осенью текущего года во время автошоу на территории Франкфурта (Германия).
Обновлено вчера в 08:15
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Конфликт в Керченском проливеБольше новостей по теме
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