Политика
Киев назвал ключевую тему разговора Путина с ЗеленскимРБК вчера в 12:48
Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского подтвердила факт первого телефонного разговора главы государства с российским президентом Владимиром Путиным. В Киеве указали, что ключевой темой беседы стало освобождение моряков, задержанных в районе Керченского пролива.
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Энергетика
Цены на газ и СПГ из России довели литовский терминал до рекорда
Востребованность литовского терминала выросла благодаря низким ценам на газ и совпала с запуском завода по производству среднетоннажного СПГ «Криогаз Высоцк».
Обновлено вчера в 01:50
Спорт
Сборная России вышла в полуфинал Лиги наций
Мужская сборная России по волейболу вышла в полуфинал Лиги наций, уверенно переиграв команду Франции в финальном турнире.
Обновлено в 00:04
Политика
Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено вчера в 12:01
Происшествия
Начальник полиции Омска устроил драку в московском метро
Управление МВД России по Омской области собирается провести проверку после появившейся информации о том, что начальник омской полиции Алексей Меркушов устроил драку в метро Москвы.
Обновлено вчера в 14:22
Шоу-бизнес
Ольга Бузова травмировалась на съемках шоу «Форт Боярд»
Сегодня стало известно, что Ольга Бузова травмировала ногу во время съемок проекта. Об этом артистка сообщила на своей странице в Instagram.
Обновлено вчера в 06:03
Происшествия
Замглавы ПФР задержан по делу о взятке
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов подтвердил задержание зампреда правления ПФР Алексея Иванова по делу о взятке, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 05:36
Кино
Люк Бессон объяснил интерес Голливуда к российской истории
Французский режиссер Люк Бессон объяснил большой интерес голливудских киностудий к истории России.
Обновлено вчера в 14:26
Общество
В работе оператора Yota произошел сбой
В работе мобильного оператора Yota произошел сбой, следует из данных портала Downdetector. Жалобы начали массово поступать в 15:00 мск.
Обновлено вчера в 08:36
Авто
Появились первые «живые» фото Lada Xray Cross с вариатором
Производство новинки началось в июне, однако первые «живые» фотографии появились только сейчас.
Обновлено 10 июля в 23:08
Происшествия
США показали видео перехвата в Тихом океане судна с 7 тоннами кокаина
Всего, как уточняется в пресс-релизе береговой охраны США, три катера USCG изъяли с мая по июль 2019 в международных водах в восточной части Тихого океана более 17 тонн кокаина и более 400 кг марихуаны на общую сумму $569 млн.
Обновлено вчера в 22:50
Политика
Обыски проходят в офисе президента Украины
В офис украинского лидера Владимира Зеленского нагрянули с обысками сотрудники госбюро расследований (ГБР) страны, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:29
Политика
В Белом доме заговорили о санкциях против Китая за импорт иранской нефти
По сведениям издания, представители американской администрации высокого ранга пришли к согласию по поводу того, что импорт Китаем более 1 млн баррелей иранской нефти в июне этого года стал нарушением американских нефтяных санкций против Тегерана, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 23:25
Армия и оружие
Полет F-22 сняли из истребителя времен Второй мировой
Обновлено вчера в 22:53
Происшествия
Офицеры ФСБ бежали на Кавказ после обвинений в разбое
Некоторые офицеры ФСБ тайно бежали на Кавказ после того, как узнали, что их коллег арестовали по делу о разбое.
Обновлено вчера в 21:20
Происшествия
Трое россиян задержаны в Уругвае
Полиция и интерпол задержали предполагаемых граждан РФ в Уругвае, которые подозреваются в помощи в побеге итальянскому наркобарону Рокко Морабито.
Обновлено 10 июля в 18:51
Политика
Мэр Комсомольска-на-Амуре Климов подал в отставку
В сентябре 2018 года в период выборов главы Хабаровского края прежний губернатор Вячеслав Шпорт рекомендовал Климову уйти в отставку из-за недочетов в работе, и тот написал заявление.
Обновлено вчера в 20:58
Общество
Выявлена доля подвергшихся домашнему насилию россиянок
Обновлено вчера в 22:53
Музыка
Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым
По словам артистки, размолвка произошла после того, как в латвийской Юрмале вместо конкурса "Новая волна", основателем которого является Крутой, был создан фестиваль "Лайма Рандеву".
Обновлено вчера в 19:11
Шоу-бизнес
Алибасов записал видео после скандального эфира на Первом канале
Обновлено вчера в 22:15
Армия и оружие
Иранские ВМС попытались захватить британский нефтяной танкер
Обновлено вчера в 03:36
Происшествия
В Греции из-за шторма погибли российские туристы
В Греции двое россиян погибли из-за сильного шторма на севере полуострова Халкидики.
Обновлено вчера в 01:45
Интернет
Сервис Google по распознаванию лиц на фото стал доступен в России
Обновлено вчера в 03:12
Экономика
Богатый урожай пшеницы в России Bloomberg объяснил везением
Обновлено вчера в 06:30
Шоу-бизнес
Ирина Шейк объяснила имя своей дочери от Брэдли Купера
Российская модель Ирина Шейк впервые высказалась о расставании с актером Брэдли Купером, а также рассказала, как они планируют проводить время с их общей дочерью.
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия
Появилось видео задержания мужа Луизы Хайруллиной
Обновлено вчера в 00:18
Наука
Газированные напитки и сладкие соки повышают риск развития рака
Употребление газировки и фруктовых соков с добавлением сахара повышает риск развития рака.
Обновлено вчера в 17:44
Финансы
Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля
Сбербанк пересмотрел прогноз по курсу рубля в 2019 году: до 62 руб. за доллар на третий квартал и до 63 руб. — на четвертый, рассказал РБК начальник аналитического управления департамента глобальных рынков Сбербанка Ярослав Лисоволик.
Обновлено в 00:00
Религия
Православные верующие вспоминают апостолов Петра и Павла
Согласно церковному преданию, Петр и Павел приняли мученическую смерть в один день - 12 июля (29 июня по юлианскому календарю).
Обновлено вчера в 17:22
Политика
Торубаров уволен с поста главы МВД Крыма
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Олега Торубарова начальником МВД по Крыму 28 августа прошлого года.
Обновлено вчера в 10:53
Авто
Появился рендер нового поколения Skoda Octavia
Ожидается, что новая Skoda Octavia будет представлена осенью текущего года во время автошоу на территории Франкфурта (Германия).
Обновлено вчера в 08:15