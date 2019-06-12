Киев нашел новый способ закупки российского газаГазета.Ru вчера в 21:09

с чего всё началось

Представитель президента Украины Андрей Герус предложил новый способ закупки российского газа. Об этом сообщает "112 Украина". По его словам, Украина может создать частную компанию для покупки газа у России.

Происшествия Солист Rammstein сломал челюсть фанату Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть своему фанату.

Общество Житель Великобритании выиграл в лотерею около $156 млн Житель Великобритании выиграл в лотерею EuroMillions £123 млн (около $156 млн), став обладателем третьего по величине приза в истории Соединенного Королевства.

Политика Макрон сообщил о планах провести переговоры с Путиным Французский лидер Эммануэль Макрон в интервью телеканалу RTS сообщил о планах провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Политика Рябков усомнился в готовности США к соглашениям по вооружениям Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва и Вашингтон не достигнут новых договоренностей в сфере контроля над вооружениями.

Политика В Госдуме захотели смягчить наказание за хранение наркотиков Депутаты Госдумы до конца весенней сессии планируют рассмотреть законопроект о смягчении наказания за хранение наркотиков.

Шоу-бизнес Сын Алибасова рассказал о состоянии отца после медикаментозного сна Сын продюсера Бари Алибасова рассказал о состоянии отца после выхода из медикаментозного сна.

Общество В Екатеринбурге учительница заставила первоклашек писать грубое слово Учителю екатеринбургского лицея объявили выговор за то, что она заставила первоклассников писать на доске грубое слово.

Армия и оружие Как российские десантники нарушили планы НАТО на Балканах 3 июня 1999 года президент Югославии Слободан Милошевич был вынужден согласиться с навязанным западными странами планом "мирного урегулирования", включавшим вывод из Косово югославских военных и передачу края под контроль международных сил KFOR (англ. Kosovo Force) под руководством НАТО.

Происшествия У убитой любовница экс-главы Раменского района был ВИЧ, узнали СМИ Убитая любовница экс-главы Раменского района Андреяы Кулакова Евгения Исаенкова была ВИЧ-инфицирована, сообщает РЕН со ссылкой на данные результатов судебно-медицинской экспертизы.

Шоу-бизнес София Каштанова родила сына в бассейне Как оказалось, в момент появления сына на свет 31-летняя Каштанова находилась в специальном акушерском бассейне.

Футбол Смолов отреагировал на освобождение Голунова Нападающий сборной России Федор Смолов высказался об освобождении журналиста Ивана Голунова и снятии с него обвинений по делу о сбыте наркотических.

Гаджеты Huawei выпустила миллион смартфонов с собственной ОС По сообщениям сетевых источников, китайская компания Huawei выпустила тестовую партию смартфонов размером в 1 млн штук, программной основой для которых стала мобильная операционная система собственной разработки.

Политика Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип В соцсетях про Латвию пишут, что у нее ничего, кроме шпрот и бальзама, нет, однако это не так, заявил посол прибалтийской республики в России Марис Риекстиньш в интервью журналу "Открытый город".

Общество В России изменят правила выезда детей за границу В соответствии с новыми правилами, вступающими в силу 12 июня, заявление о несогласии на выезд несовершеннолетнего за рубеж будет необходимо подавать не в ФСБ, а в территориальные органы МВД, сообщает ТАСС.

Общество Звезды «Уральских пельменей»: «Нетиевский сошел с ума» В одном из последних интервью Сергей Исаев рассказал о ситуации в коллективе и разбирательствах с бывшим продюсером.

Авто АвтоВАЗ нашел объяснение гудящей «механике» на Lada Granta «АвтоВАЗ» объяснил, почему механические коробки передач в Lada Granta издают посторонний шум, похожий на гул.

Музыка Группа Kiss дала концерт прощального тура в Петербурге Рок-группа Kiss собрала полный зал Ледового дворца в Санкт-Петербурге на концерте своего прощального тура, сообщает корреспондент ТАСС, побывавший на выступлении.

Наука В Канаде нашли растение, поедающее саламандр Исследования показали, что почти каждое пятое растение в парке сумело захватить в ловушку саламандр длиной примерно в человеческий палец, а некоторые из них содержали несколько пойманных амфибий.