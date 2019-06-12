Политика

Киев нашел новый способ закупки российского газаГазета.Ru вчера в 21:09

Представитель президента Украины Андрей Герус предложил новый способ закупки российского газа. Об этом сообщает "112 Украина". По его словам, Украина может создать частную компанию для покупки газа у России.
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с чего всё началось
Им для этого не нужна ни власть, ни новый президент, ни старый президент, а им надо купить его, привезти на Украину и продать, — сказал он в эфире «112 Украина
 ».
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Виктор Владимирович Медведчук
Украинский политический и государственный деятель. Лидер общественного движения «Украинский выбор» с 14 апреля 2012 года. Глава Администрации президента Украины в 2003-2005 годах, первый вице-спикер Верховной рады Украины в 2000-2001 годах, вице-спикер Верховной рады Украины в 1998-2000 годах, народный депутат Украины II, III, IV созывов.
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