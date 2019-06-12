Политика
Киев нашел новый способ закупки российского газаГазета.Ru 21:09
Представитель президента Украины Андрей Герус предложил новый способ закупки российского газа. Об этом сообщает "112 Украина". По его словам, Украина может создать частную компанию для покупки газа у России.
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Политика
Тимошенко заявила о «падении» экономики Украины
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявил, что экономика Украины "стагнирует и падает". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 21:51
Происшествия
Два человека пострадали при пожаре в квартире в Зеленограде
В жилом доме в Зеленограде произошел пожар, в результате которого пострадали два человека.
Обновлено в 17:27
Музыка
Лазарев поругался с Лободой на премии «Муз-ТВ»
Сергей Лазарев поругался со Светланой Лободой за кулисами премии «Муз-ТВ».
Обновлено вчера в 12:17
Происшествия
В Турции в результате ДТП погибла семья из России
Обновлено в 11:03
Футбол
Сборная России обыграла команду Кипра в отборочном матче на Евро-2020
Сборная России по футболу со счетом 1:0 обыграла команду Кипра в матче отборочного турнира на чемпионат Европы 2020 года.
Обновлено в 17:50
Происшествия
МВД предлагает расширить перечень признаков опьянения водителей
В России может быть расширен перечень признаков опьянения водителей транспортных средств.
Обновлено в 15:58
Политика
Москалькова отметила изменение подхода Украины к правозащитной теме
Во вторник уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова встретилась с уполномоченным по правам человека Верховной Рады Украины Людмилы Денисовой.
Обновлено в 13:17
Общество
ФБК нашел роскошные квартиры семьи сотрудника ФСБ, которого связывают с «делом Голунова»
Фонд борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального опубликовал расследование о подполковнике ФСБ Марате Медоеве, которого называют предполагаемым заказчиком уголовного дела в отношении журналиста Медузы Ивана Голунова, арестованного по обвинению в попытке сбыта наркотиков.
Обновлено в 08:16
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова не исключает версию намеренного отравления отца
Сын продюсера Бари Алибасова заявил, что только его отец может исключить версию отравления, поэтому необходимо дождаться его полного восстановления.
Обновлено в 13:00
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля
«ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля на холм Телль аль-Хара в южном регионе, сбив несколько ракет», — приводит сообщение «РИА Новости».
Обновлено в 19:33
Общество
Российские судьи проиграли компьютерам в доверии
28 мая стало известно, что более половины представителей бизнеса (55 процентов опрошенных) не испытывают доверия к судам.
Обновлено в 21:34
Гаджеты
Logitech представила на Е3 беспроводную мышь нового поколения
Беспроводную мышь нового поколения G903 оценили в 150 долларов США.
Обновлено в 22:00
Общество
Власти Канады ответили на обращение жителей Киселевска
Жителям Киселевска, которые записали видеообращение к премьер-министру страны Джастину Трюдо, рассказали, смогут ли они получить статус беженцев и что для этого нужно сделать.
Обновлено в 07:22
Шоу-бизнес
Финалистка «Битвы экстрасенсов» отправилась в свадебное путешествие
51-летняя финалистка шоу «Битва экстранеснов» Елена Голунова просто преобразилась.
Обновлено в 16:51
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Краснодарском крае
Четыре человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей под Геленджиком, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 21:16
Гаджеты
Motorola 11 июня начала российские продажи смартфона Moto G7 plus
Во флагманском смартфоне установлена 16 Мп качественная основная камера оснащенная оптической стабилизацией и 5 Мп вспомогательный модуль для определения глубины сцены.
Обновлено в 16:12
Политика
Путин рассмотрит вопрос увольнения генералов за дело Голунова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин своевременно займется рассмотрением ходатайства главы МВД Владимира Колокольцева об увольнении двух генералов полиции за дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 16:02
Происшествия
Быстрая расплата: Неадекватный росгвардеец оскорблял Путина и кидался на людей в Москве
Сперва росгвардеец обвинял молодого человека в незаконной «торговле» рекламными буклетами и угрожал ему избиением.
Обновлено в 15:51
Армия и оружие
На юго-востоке Йемена боевики взорвали нефтепровод, сообщил источник
"Боевики взорвали трубопровод по транспортировке нефти на стыке города Радум на юго-востоке (провинции – ред.) Шабва, простирающийся от нефтяного сектора S2 в городе аль-Акла до сектора Ияз в районе Джардан к северу от (города – ред.) Атак, а от него до района ан-Намшия, который примыкает к нефтяному порту на побережье Аравийского моря", - сообщил источник.
Обновлено в 13:40
Происшествия
Солист Rammstein сломал челюсть своему фанату
Солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть мужчине. Об этом 11 июня сообщает издание Bild.
Обновлено в 16:51
Политика
Макрон анонсировал переговоры с Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна вести диалог с Россией и восстановить динамику отношений, в частности он сам намерен в ближайшие недели обстоятельно поговорить с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 16:41
Музыка
Radiohead обнародовали архивные записи из-за шантажа хакеров
Хакеры требовали за архивы $150 тысяч, в случае невыплаты угрожая опубликовать редкие записи в Сети.
Обновлено в 15:32
Политика
Рябков заявил, что в отношениях с США «нет места чудесам»
Ранее советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Россия, КНР, Иран, Венесуэла и Китай распространяют слухи о разногласиях в администрации США.
Обновлено в 21:44
Космос
В США открыт прием заявок на турполет к МКС на корабле Boeing
Обновлено в 12:45
Политика
Депутат Рады заявила об абсурде в политике Зеленского
На Украине наблюдается абсурдное продолжение политики режима Петра Порошенко действующим президентом страны Владимиром Зеленским, заявила депутат Верховной рады от партии партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Наталья Королевская в беседе с журналистами телеканала NewsOne.
Обновлено в 21:39
Общество
В России изменились правила выезда детей за границу
С 12 июня в России начнут меняться правила вывоза детей в другие страны. Об этом сообщает пограничная служба ФСБ России.
Обновлено в 03:28
Политика
Зеленский отменил еще два указа Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский вновь отменил несколько указов, подписанных предыдущим главой государства Петром Порошенко, следует из документов, опубликованных пресс-службой украинского лидера.
Обновлено в 07:38