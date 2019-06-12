Политика

Киев нашел новый способ закупки российского газаГазета.Ru 21:09

Представитель президента Украины Андрей Герус предложил новый способ закупки российского газа. Об этом сообщает "112 Украина". По его словам, Украина может создать частную компанию для покупки газа у России.
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Киев нашел новый способ закупки российского газа

Газета.Ru21:09

Украина нашла новый способ приобретения российского газа

ФАН22:59

На Украине придумали новый способ покупать российский газ

Lenta.ru22:09

На Украине предложен «деполитизированный» способ поставок газа из РФ

Военное обозрение23:16

Представитель Зеленского предложил новый способ закупки российского газа

Известия17:40

Киев придумал новый способ закупки газа из РФ

News.ru17:34

Представитель Зеленского предложил Медведчуку поставлять газ из РФ через частную компанию

ТАСС16:02
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Политика

Тимошенко заявила о «падении» экономики Украины

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявил, что экономика Украины "стагнирует и падает". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 21:51
Происшествия

Два человека пострадали при пожаре в квартире в Зеленограде

В жилом доме в Зеленограде произошел пожар, в результате которого пострадали два человека.
Обновлено в 17:27
Армия и оружие

Первая партия пистолетов «Удав» поступила на вооружение армии России

Обновлено в 21:30
Происшествия

В Красноярском крае пожарный поезд помогает тушить горящий склад леса

Обновлено в 22:52
Музыка

Лазарев поругался с Лободой на премии «Муз-ТВ»

Сергей Лазарев поругался со Светланой Лободой за кулисами премии «Муз-ТВ».
Обновлено вчера в 12:17
Происшествия

В Турции в результате ДТП погибла семья из России

Обновлено в 11:03
Футбол

Сборная России обыграла команду Кипра в отборочном матче на Евро-2020

Сборная России по футболу со счетом 1:0 обыграла команду Кипра в матче отборочного турнира на чемпионат Европы 2020 года.
Обновлено в 17:50
Происшествия

МВД предлагает расширить перечень признаков опьянения водителей

В России может быть расширен перечень признаков опьянения водителей транспортных средств.
Обновлено в 15:58
Политика

Москалькова отметила изменение подхода Украины к правозащитной теме

Во вторник уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова встретилась с уполномоченным по правам человека Верховной Рады Украины Людмилы Денисовой.
Обновлено в 13:17
Общество

ФБК нашел роскошные квартиры семьи сотрудника ФСБ, которого связывают с «делом Голунова»

Фонд борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального опубликовал расследование о подполковнике ФСБ Марате Медоеве, которого называют предполагаемым заказчиком уголовного дела в отношении журналиста Медузы Ивана Голунова, арестованного по обвинению в попытке сбыта наркотиков.
Обновлено в 08:16
Шоу-бизнес

Сын Бари Алибасова не исключает версию намеренного отравления отца

Сын продюсера Бари Алибасова заявил, что только его отец может исключить версию отравления, поэтому необходимо дождаться его полного восстановления.
Обновлено в 13:00
Армия и оружие

ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля

«ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля на холм Телль аль-Хара в южном регионе, сбив несколько ракет», — приводит сообщение «РИА Новости».
Обновлено в 19:33
Общество

Российские судьи проиграли компьютерам в доверии

28 мая стало известно, что более половины представителей бизнеса (55 процентов опрошенных) не испытывают доверия к судам.
Обновлено в 21:34
Гаджеты

Logitech представила на Е3 беспроводную мышь нового поколения

Беспроводную мышь нового поколения G903 оценили в 150 долларов США.
Обновлено в 22:00
Общество

Власти Канады ответили на обращение жителей Киселевска

Жителям Киселевска, которые записали видеообращение к премьер-министру страны Джастину Трюдо, рассказали, смогут ли они получить статус беженцев и что для этого нужно сделать.
Обновлено в 07:22
Шоу-бизнес

Финалистка «Битвы экстрасенсов» отправилась в свадебное путешествие

51-летняя финалистка шоу «Битва экстранеснов» Елена Голунова просто преобразилась.
Обновлено в 16:51
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Краснодарском крае

Четыре человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей под Геленджиком, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 21:16
Гаджеты

Motorola 11 июня начала российские продажи смартфона Moto G7 plus

Во флагманском смартфоне установлена 16 Мп качественная основная камера оснащенная оптической стабилизацией и 5 Мп вспомогательный модуль для определения глубины сцены.
Обновлено в 16:12
Политика

Путин рассмотрит вопрос увольнения генералов за дело Голунова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин своевременно займется рассмотрением ходатайства главы МВД Владимира Колокольцева об увольнении двух генералов полиции за дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 16:02
Происшествия

Быстрая расплата: Неадекватный росгвардеец оскорблял Путина и кидался на людей в Москве

Сперва росгвардеец обвинял молодого человека в незаконной «торговле» рекламными буклетами и угрожал ему избиением.
Обновлено в 15:51
Армия и оружие

На юго-востоке Йемена боевики взорвали нефтепровод, сообщил источник

"Боевики взорвали трубопровод по транспортировке нефти на стыке города Радум на юго-востоке (провинции – ред.) Шабва, простирающийся от нефтяного сектора S2 в городе аль-Акла до сектора Ияз в районе Джардан к северу от (города – ред.) Атак, а от него до района ан-Намшия, который примыкает к нефтяному порту на побережье Аравийского моря", - сообщил источник.
Обновлено в 13:40
Происшествия

Солист Rammstein сломал челюсть своему фанату

Солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть мужчине. Об этом 11 июня сообщает издание Bild.
Обновлено в 16:51
Политика

Макрон анонсировал переговоры с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна вести диалог с Россией и восстановить динамику отношений, в частности он сам намерен в ближайшие недели обстоятельно поговорить с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 16:41
Музыка

Radiohead обнародовали архивные записи из-за шантажа хакеров

Хакеры требовали за архивы $150 тысяч, в случае невыплаты угрожая опубликовать редкие записи в Сети.
Обновлено в 15:32
Политика

Рябков заявил, что в отношениях с США «нет места чудесам»

Ранее советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Россия, КНР, Иран, Венесуэла и Китай распространяют слухи о разногласиях в администрации США.
Обновлено в 21:44
Космос

В США открыт прием заявок на турполет к МКС на корабле Boeing

Обновлено в 12:45
Политика

Депутат Рады заявила об абсурде в политике Зеленского

На Украине наблюдается абсурдное продолжение политики режима Петра Порошенко действующим президентом страны Владимиром Зеленским, заявила депутат Верховной рады от партии партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Наталья Королевская в беседе с журналистами телеканала NewsOne.
Обновлено в 21:39
Общество

В России изменились правила выезда детей за границу

С 12 июня в России начнут меняться правила вывоза детей в другие страны. Об этом сообщает пограничная служба ФСБ России.
Обновлено в 03:28
Происшествия

В порту Петербурга нашли 400 килограммов эквадорского кокаина

Обновлено в 12:32
Политика

Зеленский отменил еще два указа Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский вновь отменил несколько указов, подписанных предыдущим главой государства Петром Порошенко, следует из документов, опубликованных пресс-службой украинского лидера.
Обновлено в 07:38
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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Виктор Владимирович Медведчук
Украинский политический и государственный деятель. Лидер общественного движения «Украинский выбор» с 14 апреля 2012 года. Глава Администрации президента Украины в 2003-2005 годах, первый вице-спикер Верховной рады Украины в 2000-2001 годах, вице-спикер Верховной рады Украины в 1998-2000 годах, народный депутат Украины II, III, IV созывов.
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