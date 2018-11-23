Политика
Киев направил ноту протеста в связи с визитом Владимира Путина в Крым
Киев направил ноту протеста в связи с визитом Владимира Путина в КрымКоммерсантъ14:22
«МИД Украины выражает решительный протест в связи с очередным не согласованным с Украиной визитом 23 ноября 2018 президента РФ Путина на временно оккупированную Российской Федерацией территорию Украины — Автономную Республику Крым и Севастополь»,— говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
Коммерсантъ14:22
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Политика
Порошенко прокомментировал поездку Путина в Крым
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Обновлено в 18:01
Политика
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Политика
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Право проведения всемирной выставки ЭКСПО-2025 получил японский город Осака, российский Екатеринбург уступил во втором туре голосования, передает РИА "Новости".
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Политика
Родственники жертв крушения MH17 подали в суд на Россию
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Политика
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ФСО отчиталась об успешном проведении первого этапа учений в Кремле
Первый этап плановых учений в Кремле прошел успешно, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на центр общественных связей Федеральной службы охраны (ФСО).
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Политика
МИД осудил вторжение косовского спецназа в сербонаселенную Митровицу
Москва решительно осуждает вторжение косовоалбанского спецназа в сербонаселенную часть Косовской Митровицы и расценивает это как очередную провокацию Приштины, целью которой является выдавливание косовских сербов из края.
Обновлено в 17:43
Политика
Большая пресс-конференция Путина пройдёт 20 декабря
В четверг, 20 декабря, состоится ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина.
Обновлено в 13:07
Политика
Reuters: Трамп хочет запретить служить в армии некоторым трансгендерам
Администрация президента США Дональда Трампа попросила Верховный суд Соединенных Штатов пересмотреть решение нижестоящих судов о правах некоторых групп трансгендеров служить в армии, передает Reuters со ссылкой на судебные документы.
Обновлено в 17:52