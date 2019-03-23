Политика
Киев намерен учредить день памяти жертв «российско-украинской войны»Газета.Ru 04:20
На Украине собираются учредить день памяти погибших "защитников-участников российско-украинской войны". Об этом сообщает РИА "Новости". По данным агентства, члены семей погибших должны будут решить относительно конкретной даты.
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Авто
Jaguar Land Rover засудил китайцев за плагиат
Обновлено в 06:18
Экономика
ТМК продает американский дивизион за $1,2 млрд
Американский дивизион ТМК оценивается в $1,209 млрд.
Обновлено вчера в 09:50
Спорт
Коляда без падений выступил в произвольной программе на ЧМ
Обновлено в 06:48
Авто
Ультрабюджетный кроссовер Hyundai Styx впервые показали на видео
Компания Hyundai анонсировала премьеру нового ультрабюджетного кроссовера Styx на первом тизерном видео.
Обновлено вчера в 10:56
Спорт
Загитова всю ночь после победы на ЧМ сдавала допинг-тест
Обновлено в 06:55
Политика
Медведев поручил подготовить концепцию нового КоАП
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Министерству юстиции и Министерству экономического развития подготовить концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), сообщается на сайте правительства.
Обновлено в 04:34
Общество
В Татарстане бюджетникам запретили заряжать телефоны на работе
Работникам муниципальных бюджетных учреждений Балтасинского района Татарстана запретили заряжать мобильные телефоны на работе из-за экономии электроэнергии, сообщает «Казанский репортер» со ссылкой на соответствующий документ.
Обновлено в 06:25
Армия и оружие
Из Иваново в Подмосковье перебросили «Искандеры»
Комплексы "Искандер-М" прошли маршем из Ивановской области в Подмосковье для участия в репетициях парада Победы, который традиционно состоится 9 мая на Красной площади.
Обновлено в 06:44
Политика
Лидер президентской гонки на Украине назвал условие возвращения Крыма
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский оценил возможность возвращения Крыма. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Ictv.
Обновлено вчера в 19:17
Авто
Самые надежные двигатели: какие авто имеют моторы-миллионники
Эксперты портала «Авторамблер» окунулись в историю автопрома и составили ТОП-3 самых надежных силовых агрегатов, удостоившихся почетного звания «мотор-миллионник».
Обновлено в 03:28
Политика
Около 2,5 тыс человек пришли на митинг КПРФ в центре Москвы
Обновлено в 06:15
Политика
Порошенко прокомментировал встречу Бойко с Путиным
Действующий президент Украины Пётр Порошенко заявил, что визит участника президентской гонки Юрия Бойко и лидера движения «Украинский выбор - Право народа» Виктора Медведчука в Москву и их переговоры с руководством правительства России и «Газпрома» направлены против украинской экономики.
Обновлено в 07:17
Культура
Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт
Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро публично попросила у российского президента Владимира Путина паспорт страны.
Обновлено в 06:05
Космос
Пентагону понадобился ядерный ракетный двигатель
Ядерный ракетный двигатель для космических полетов на лунной орбите начнет разрабатывать в 2020 году Агентство перспективных оборонных разработок (DARPA) Пентагона, сообщает 22 марта Aviation Week.
Обновлено вчера в 10:48
Наука
«Росэнергоатом» заявил о запуске реактора нового энергоблока АЭС
На Нововоронежской АЭС-2 прошел успешный пуск ядерного реактора ВВЭР-1200 инновационного энергоблока №2, сообщается на официальном портале концерна "Росэнергоатом".
Обновлено в 03:15
Футбол
Экс-игрок «Спартака» Алекс завершил карьеру футболиста
Обновлено вчера в 16:52
Политика
Кремль подтвердил встречу Путина и Эрдогана 8 апреля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил встречу российского лидера Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом 8 апреля, передает «РИА Новости».
Обновлено в 07:04
Футбол
Фанат заставил Баринова извиниться за оскорбления в адрес «Спартака»
Болельщик московского "Спартака" Николай Сурин заставил футболиста "Локомотива" Дмитрия Баринова извиниться за нецензурную брань в адрес красно-белых, передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:41
Футбол
Джикия: как и Черчесов, не люблю слово «проблема»
Защитник сборной России Георгий Джикия поделился ожиданиями от отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Казахстана.
Обновлено в 06:40
Армия и оружие
SDF объявили о победе над ИГ в Сирии
Отряды «Сирийских демократических сил» (SDF) заявили об окончательной победе над террористической организацией «Исламское государство» (ИГ; запрещено в России) в Сирии.
Обновлено в 02:51
Авто
Продажи новой Chevrolet Captiva стартуют этим летом
Зарубежные инсайдеры сообщают, что старт продаж Chevrolet Captiva в Таиланде намечен на лето 2019 года.
Обновлено вчера в 09:14
Политика
В конгрессе допустили новые обвинения после расследования Мюллера
Новые обвинения в рамках расследования возможного сговора президента США Дональда Трампа с Россией может предъявить не офис спецпрокурора Роберта Мюллера, а другие инстанции.
Обновлено в 04:32
Энергетика
«Татнефть» расширит бизнес в Средней Азии и на Ближнем Востоке
Российская нефтяная компания «Татнефть» намерена расширить деятельность за пределами Татарстана: она ведет переговоры о создании совместных предприятий (СП) в Казахстане и Узбекистане.
Обновлено в 07:31
Армия и оружие
Российские Су-27 дважды сопроводили бомбардировщиков США над Балтикой
За последние сутки российские Су-27 дважды поднимались в воздух, чтобы сопроводить американские стратегические бомбардировщики B-52H над Балтийским морем.
Обновлено в 07:15
Футбол
«Атлетико» может приобрести Маноласа
У Маноласа в контракте с римлянами прописана сумма отступных в размере 36 миллионов евро.
Обновлено в 05:14
Происшествия
Суд арестовал главного пристава Томской области
Октябрьский районный суд Томска в субботу заключил под стражу главного судебного пристава Томской области - начальника регионального управления федеральной службы судебных приставов (УФССП) Ивана Конгарова, обвиняемого в присвоении денег управления, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 07:21
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте вызвала зависть у россиян
Обновлено в 07:00
Происшествия
МВД сообщило о массовой драке около бизнес-центра в Москве
В московском районе Академический на территории бизнес-центра произошла массовая драка с использованием травматических пистолетов.
Обновлено в 04:03