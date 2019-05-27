Политика
Киев намерен добиваться международного статуса Керченского проливаRT на русском 15:25
Украина намерена добиваться определения международного статуса Керченского пролива. Об этом заявила заместитель главы МИД страны Елена Зеркаль.
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Для меня очень важно сейчас обеспечить определение статуса Керченского пролива как международного пролива. Это снимет очень многие вопросы, которые до сих пор существуют, и вопрос правовой неопределённости в том числе, и вопрос спекуляций России о статусе Керченского пролива как внутреннего пролива.
— Елена Зеркаль, украинский дипломатREGNUM 16:16
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