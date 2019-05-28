Политика
В Совфеде оценили заявление МИД Украины по Керченскому проливуRT на русском 05:33
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди прокомментировала RT заявление заместителя главы МИД Украины Елены Зеркаль о том, что страна намерена добиваться определения международного статуса Керченского пролива.
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Происшествия
Подросток ударил школьницу топором
В городе Вольске Саратовской области ученик принес в школу топор и ударил им школьницу.
Обновлено в 04:29
Политика
День пограничника отмечают в России
В современной России День пограничника ‑ 28 мая ‑ установлен указом Президента РФ от 23 мая 1994 года «в целях возрождения исторических традиций России и ее пограничных войск».
Обновлено в 01:08
Политика
В Косово полиция задержала гражданина России
В Косово сотрудники полиции задержали гражданина России, который является сотрудником ООН, заявил 28 мая президент Сербии Александар Вучич.
Обновлено в 05:07
Происшествия
В Иркутске экстренно сел летевший в Москву Boeing
Самолет Boeing авиакомпании "Северный ветер", летевший из Благовещенска в Москву, был вынужден совершить посадку в Иркутске.
Обновлено в 04:48
Происшествия
В Уфе иномарка сбила насмерть девятилетнего велосипедиста
Утром 28 мая в центре Уфы женщина сбила девятилетнего велосипедиста. Об этом сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор Башкирии.
Обновлено в 02:10
Происшествия
В МВД сообщили о 19 пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье
В результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Приморском крае погибли два человека, 19 пострадали.
Обновлено в 03:02
Общество
Калининградский губернатор объяснил слова об очередях в детские сады
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" свои слова об очередях в детский сад.
Обновлено в 04:30
Здоровье
Ученые рассказали о смертельной опасности чая с солодкой
Пожилой канадец попал в реанимацию с острым гипертоническим кризом и тяжелыми проблемами с работой почек после того, как он на протяжении двух недель пил чай с добавлением экстракта корня солодки.
Обновлено вчера в 05:41
Шоу-бизнес
Шурыгина поселилась в элитном московском жилом комплексе
Пара живет на 25 этаже элитного комплекса на севере Москвы. Соседями Шурыгиной по дому являются Ефим Шифрин, Настя Ивлеева, Катерина Шпица.
Обновлено вчера в 18:53
Футбол
Игнашевич покинул тренерский штаб молодежной команды ЦСКА
Московский футбольный клуб ЦСКА объявил на своем официальном сайте об уходе Сергея Игнашевича из тренерского штаба молодежной команды.
Обновлено в 05:07
Футбол
РФС утвердил бюджет на 2019 год
Российский футбольный союз утвердил бюджет на 2019 год на сегодняшней конференции организации, передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Обновлено в 04:35
Общество
Глава Зауралья обвинил в проблемах демографии маленькие квартиры и ипотеку
Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков считает, что урбанизация, строительство высотных зданий и ипотека негативно сказываются на демографической ситуации в регионе и в стране в целом.
Обновлено в 04:32
Космос
Россия за три года планирует запустить 56 гражданских спутников
"Роскосмос" в 2019-2021 годах планирует запустить 56 спутников в рамках федеральной космической программы и федеральной целевой программы ГЛОНАСС, сообщается в документах, опубликованных на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 04:35
Авто
Объем производства авто в Петербурге вырос на 7%
По итогам апреля 2019 года объем производства составил 36,3 тысячи авто, что на 11% больше, чем за апрель 2018 года.
Обновлено в 04:12
Спорт
Загитова выступила под живую музыку на шоу в Японии
Обновлено в 05:29
Здоровье
В России изменились правила медицинского страхования
В России вступил в силу приказ Минздрава о новых правилах обязательного медицинского страхования (ОМС), по которому для каждого жителя будет определена группа здоровья.
Обновлено в 01:38
Экономика
Счетная палата не смогла положительно оценить работу Ростуризма
"Проверка выявила существенные нарушения и недостатки, что не позволяет положительно оценить деятельность агентства в 2018 году", — говорится в сообщении.
Обновлено в 05:29
Экономика
«Магнит» изменил структуру управления
«ПАО "Магнит" объявляет о разделении операционного блока торговой сети на два подразделения: по управлению розничной сетью и по управлению недвижимостью и некоммерческим закупкам», — говорится в сообщении.
Обновлено в 03:28
Происшествия
Главный «вор в законе» Томской области арестован
По версии следствия, житель Томска, имея статус «вора в законе», является главным криминальным авторитетом региона.
Обновлено в 05:21
Армия и оружие
Турция объявила о начале операции на севере Ирака
Наземную и воздушную антитеррористическую операцию на севере Ирака начали турецкие военные.
Обновлено в 04:39
Футбол
Гаттузо покинул пост главного тренера «Милана»
Главный тренер итальянского "Милана" Дженнаро Гаттузо не стал дожидаться окончания контракта и досрочно покинул клуб.
Обновлено в 05:06
Экономика
Подсчитан ущерб от космических аварий России
Отмечается, что за период с 2010 по 2018 годы в России было осуществлено 11 аварийных пусков.
Обновлено в 04:37
Политика
Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс
Обновлено вчера в 14:47
Гаджеты
Смартфоны Redmi K20 и K20 Pro представлены официально
Xiaomi анонсировала флагманские смартфоны Redmi K20 и K20 Pro. На презентации побывали корреспонденты Gizchina.
Обновлено в 05:00
Политика
WSJ узнала о прекращении закупок иранской нефти Китаем
Китайские компании прекратили закупать нефть в Иране, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на заявления иранских предпринимателей.
Обновлено вчера в 23:37
Происшествия
Фото подлодки США после столкновения с горой появились в Сети
Фото атомной подводной лодки ВМС Соединенных Штатов San Francisco, которая столкнулась с подводной горой в Тихом океане, появились в Сети.
Обновлено в 04:12
Общество
Хирург увольняется из больницы после скандальных твитов дочери
Обновлено вчера в 00:10