Политика
Киев может конкурировать с РФ по газу, считает ТимошенкоГазета.Ru 18:32
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что ГТС Украины может конкурировать с Россией в транспортировке газа. Об этом сообщает РИА "Новости". "Ели мы начнем прямо сейчас запускать инвесторов, масштабно добывать, то через два-три года мы запустим собственную систему", - сказала Тимошенко.
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Ели мы начнем прямо сейчас запускать инвесторов, масштабно добывать, то через два-три года мы запустим собственную систему.
— Юлия Тимошенко, украинский политикГазета.Ru 18:32
с чего всё началось
— Если мы начнём прямо сейчас запускать инвесторов, масштабно добывать, то через два-три года мы запустим собственную систему, которая составит конкуренцию России по транспортировке газа в Европу и полноценно обеспечит всю Украину, — цитирует Тимошенко телеканал Newsone.Life.ru19:13
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