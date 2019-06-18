Киев может конкурировать с РФ по газу, считает ТимошенкоГазета.Ru 18:32

с чего всё началось

Ели мы начнем прямо сейчас запускать инвесторов, масштабно добывать, то через два-три года мы запустим собственную систему.

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что ГТС Украины может конкурировать с Россией в транспортировке газа. Об этом сообщает РИА "Новости". "Ели мы начнем прямо сейчас запускать инвесторов, масштабно добывать, то через два-три года мы запустим собственную систему", - сказала Тимошенко.

Киев может конкурировать с РФ по газу, считает Тимошенко

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