Политика
Киев хочет добиться международного статуса Керченского проливаREGNUM вчера в 16:16
Власти Украины намерены добиваться определения международного статуса российского Керченского пролива. Об этом сегодня, 27 мая, заявила в эфире радиостанции «Новое время» заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.
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Здоровье
Специалисты составили список самых бесполезных советов врачей
Экспертами был составлен список самых распространенных, но при этом бесполезных советов врачей, пишут «Известия».
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия
В Японии мужчина с ножом напал на школьников
Неизвестный мужчина напал с ножом на группу людей в парке японского Кавасаки, среди пострадавших есть учащиеся школ, передает телеканал NHK.
Обновлено вчера в 20:22
Общество
«Роскачество» рассказало, как выбрать настоящее мороженое
Специалисты «Роскачества» рассказали, как правильно выбрать мороженое.
Обновлено в 02:28
Политика
Судьбу украинских моряков решит суд в России
Комментируя вердикт Международного трибунала ООН по морскому праву в Гамбурге, который рассмотрел иск Украины и постановил удовлетворить ее требование вернуть корабли и военнослужащих, задержанных в Керченском проливе, Песков отметил, что этот вердикт никак не влияет на точку зрения Москвы.
Обновлено вчера в 02:36
Происшествия
Появилось видео падения крана на жилые дома в Перми
Один из очевидцев падения строительного крана на жилые дома, которое произошло вчера в Перми на улице Решетникова, 17, успел заснять инцидент на видео и разместил ролик в социальной сети.
Обновлено в 01:40
Хоккей
Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком
Обновлено вчера в 20:32
Экономика
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки
В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".
Обновлено вчера в 13:43
Происшествия
Во Владивостоке подпорная стена упала на автомобили
Ночью во Владивостоке на улице Ладыгина, 11 на три припаркованных автомобиля упала подпорная стенка.
Обновлено вчера в 21:16
Политика
Президент Сербии признал потерю Косово
Сербия должна признать, что больше не контролирует ситуацию в Косово, передает PTC слова президента Александра Вучича, выступавшего перед парламентом.
Обновлено вчера в 23:25
Наука
Под Мальдивами нашли древний океан Ледниковой эпохи
Во время изучения пород на Мальдивах ученые выявили аномальную соленость воды.
Обновлено 25 мая в 03:16
Здоровье
Названы девять помогающих продлить молодость продуктов
Арбузы, в свою очередь, являются богатым источником ликопина — антиоксиданта, помогающего сохранить здоровье и молодость кожи.
Обновлено вчера в 16:57
Происшествия
Авиакомпании просят проверить SSJ-100 с нуля
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась к министру транспорта Евгению Дитриху с просьбой проверить SSJ-100 на соответствие сертификационным требованиям.
Обновлено в 02:15
Политика
Министр предложил вообще отменить пенсии
Россияне резко ответили министру, который считает, что отмена пенсий повлечет рост экономического развития, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 00:55
Здоровье
В России изменились правила обязательного медстрахования
В России вступают в силу новые правила обязательного медицинского страхования, свидетельствует приказ Министерства здравоохранения.
Обновлено в 00:18
Общество
Генконсульство РФ озабочено проверкой телефонов при въезде в Китай
Генеральное консульство РФ в Гуанчжоу направило дипломатическую ноту властям Китая с просьбой прояснить правила просмотра сотовых телефонов и проверки переписки в мессенджерах при пересечении китайской границы.
Обновлено в 01:25
Энергетика
МВФ вынуждает Киев покупать дорогой газ, считают в Раде
Депутат Верховной рады Виктор Бондарь заявил, что Украина покупает европейский газ по завышенной цене. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:17
Экономика
СМИ узнали условие Сбербанка для подключения к системе платежей ЦБ
Сбербанк готов подключиться к Системе быстрых платежей (СБП), разработанной Центробанком, лишь на особых условиях, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
Обновлено в 00:12
Общество
Дибров оправдался за поддержку цветных революций
На аудиозаписи Дибров высказывается в поддержку цветных революций и говорит о том, что ждет, когда она произойдет на Дону.
Обновлено в 02:18
Общество
В Екатеринбурге за 19 миллионов рублей продают квартиру-дворец
Двухкомнатная квартира на улице Шейкмана, 121 продается в Екатеринбурге за 19 миллионов рублей.
Обновлено в 02:20
Авто
Старт продаж Toyota Supra в России состоится 3 июня
Прием заказов на новую Toyota Supra пятого поколения начнется в России уже через неделю, 3 июня.
Обновлено вчера в 16:02
Экономика
РБК узнал о новом плане Utair по спасению компании от банкротства
В декабре 2018 г. Utair допустила дефолт по одному из синдицированных кредитов и по отдельному кредиту Сбербанка на 17,4 млрд руб. В апреле компания попросила полностью списать синдицированный кредит на 23,7 млрд руб. и 50% кредита на 15,4 млрд руб. По информации РБК, банки выступили против какого-либо списания долгов, а срок пролонгации ограничили 15 годами.
Обновлено в 02:15
Энергетика
Нефть Brent подорожала до $70,21 за баррель
Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:30 МСК составляет $70,21 за баррель, что на $0,1 (0,14%) выше уровня закрытия предыдущей сессии.
Обновлено в 01:47
Происшествия
В Красноярском крае медведь зашел на детскую площадку
Обновлено вчера в 23:55
Культура
Якубович рассказал о секретах «Поля чудес»
Обновлено вчера в 23:26
Общество
В Москве 28 мая ожидается самый тёплый день с начала года
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил, что в Москве 28 мая ожидается самый тёплый день с начала 2019 года.
Обновлено в 01:36
Шоу-бизнес
Ольга Бузова продолжает носить подаренные Дмитрием Тарасовым украшения
Ольга Бузова продолжает носить ювелирные украшения, которые получила в подарок от Дмитрия Тарасова еще во время замужества.
Обновлено в 02:00
Общество
Правительство России запретило госучреждениям закупать импортные вина
Правительство России запретило закупки вин иностранного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений.
Обновлено в 02:28