Политика

Киев хочет добиться международного статуса Керченского проливаREGNUM вчера в 16:16

Власти Украины намерены добиваться определения международного статуса российского Керченского пролива. Об этом сегодня, 27 мая, заявила в эфире радиостанции «Новое время» заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Керченский пролив будет обеспечен международным статусом, заявили в Киеве

Газета.Ru01:52

Украина намерена добиться международного статуса для Керченского пролива

РИА Новостивчера в 16:32

Киев заявил о планах добиться смены статуса Керченского пролива

РБКвчера в 18:40

Эксперт оценил заявление МИД Украины по Керченскому проливу

RT на русском02:32

В Киеве решили добиваться международного статуса Керченского пролива

Известиявчера в 15:57

Украина намерена добиваться для Керчеснкого пролива статуса международного

Эхо Москвывчера в 15:30

В Киеве заявили, что будут добиваться для Керченского пролива статуса международного

ТАССвчера в 15:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 02:42, Ашберн
Здоровье

Специалисты составили список самых бесполезных советов врачей

Экспертами был составлен список самых распространенных, но при этом бесполезных советов врачей, пишут «Известия».
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия

В Японии мужчина с ножом напал на школьников

Неизвестный мужчина напал с ножом на группу людей в парке японского Кавасаки, среди пострадавших есть учащиеся школ, передает телеканал NHK.
Обновлено вчера в 20:22
Общество

«Роскачество» рассказало, как выбрать настоящее мороженое

Специалисты «Роскачества» рассказали, как правильно выбрать мороженое.
Обновлено в 02:28
Политика

Судьбу украинских моряков решит суд в России

Комментируя вердикт Международного трибунала ООН по морскому праву в Гамбурге, который рассмотрел иск Украины и постановил удовлетворить ее требование вернуть корабли и военнослужащих, задержанных в Керченском проливе, Песков отметил, что этот вердикт никак не влияет на точку зрения Москвы.
Обновлено вчера в 02:36
Происшествия

Появилось видео падения крана на жилые дома в Перми

Один из очевидцев падения строительного крана на жилые дома, которое произошло вчера в Перми на улице Решетникова, 17, успел заснять инцидент на видео и разместил ролик в социальной сети.
Обновлено в 01:40
Хоккей

Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком

Обновлено вчера в 20:32
Экономика

Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду

Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки

В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".
Обновлено вчера в 13:43
Происшествия

Во Владивостоке подпорная стена упала на автомобили

Ночью во Владивостоке на улице Ладыгина, 11 на три припаркованных автомобиля упала подпорная стенка.
Обновлено вчера в 21:16
Политика

Президент Сербии признал потерю Косово

Сербия должна признать, что больше не контролирует ситуацию в Косово, передает PTC слова президента Александра Вучича, выступавшего перед парламентом.
Обновлено вчера в 23:25
Наука

Под Мальдивами нашли древний океан Ледниковой эпохи

Во время изучения пород на Мальдивах ученые выявили аномальную соленость воды.
Обновлено 25 мая в 03:16
Здоровье

Названы девять помогающих продлить молодость продуктов

Арбузы, в свою очередь, являются богатым источником ликопина — антиоксиданта, помогающего сохранить здоровье и молодость кожи.
Обновлено вчера в 16:57
Происшествия

Авиакомпании просят проверить SSJ-100 с нуля

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась к министру транспорта Евгению Дитриху с просьбой проверить SSJ-100 на соответствие сертификационным требованиям.
Обновлено в 02:15
Политика

Министр предложил вообще отменить пенсии

Россияне резко ответили министру, который считает, что отмена пенсий повлечет рост экономического развития, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 00:55
Здоровье

В России изменились правила обязательного медстрахования

В России вступают в силу новые правила обязательного медицинского страхования, свидетельствует приказ Министерства здравоохранения.
Обновлено в 00:18
Общество

Генконсульство РФ озабочено проверкой телефонов при въезде в Китай

Генеральное консульство РФ в Гуанчжоу направило дипломатическую ноту властям Китая с просьбой прояснить правила просмотра сотовых телефонов и проверки переписки в мессенджерах при пересечении китайской границы.
Обновлено в 01:25
Энергетика

МВФ вынуждает Киев покупать дорогой газ, считают в Раде

Депутат Верховной рады Виктор Бондарь заявил, что Украина покупает европейский газ по завышенной цене. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:17
Экономика

СМИ узнали условие Сбербанка для подключения к системе платежей ЦБ

Сбербанк готов подключиться к Системе быстрых платежей (СБП), разработанной Центробанком, лишь на особых условиях, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
Обновлено в 00:12
Хоккей

«Бостон» обыграл «Сент-Луис» в первом матче финала Кубка Стэнли

Обновлено в 00:13
Общество

Дибров оправдался за поддержку цветных революций

На аудиозаписи Дибров высказывается в поддержку цветных революций и говорит о том, что ждет, когда она произойдет на Дону.
Обновлено в 02:18
Общество

В Екатеринбурге за 19 миллионов рублей продают квартиру-дворец

Двухкомнатная квартира на улице Шейкмана, 121 продается в Екатеринбурге за 19 миллионов рублей.
Обновлено в 02:20
Авто

Старт продаж Toyota Supra в России состоится 3 июня

Прием заказов на новую Toyota Supra пятого поколения начнется в России уже через неделю, 3 июня.
Обновлено вчера в 16:02
Экономика

РБК узнал о новом плане Utair по спасению компании от банкротства

В декабре 2018 г. Utair допустила дефолт по одному из синдицированных кредитов и по отдельному кредиту Сбербанка на 17,4 млрд руб. В апреле компания попросила полностью списать синдицированный кредит на 23,7 млрд руб. и 50% кредита на 15,4 млрд руб. По информации РБК, банки выступили против какого-либо списания долгов, а срок пролонгации ограничили 15 годами.
Обновлено в 02:15
Энергетика

Нефть Brent подорожала до $70,21 за баррель

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:30 МСК составляет $70,21 за баррель, что на $0,1 (0,14%) выше уровня закрытия предыдущей сессии.
Обновлено в 01:47
Происшествия

В Красноярском крае медведь зашел на детскую площадку

Обновлено вчера в 23:55
Политика

Трамп предложил использовать паровые катапульты на авианосцах США

Обновлено в 00:48
Культура

Якубович рассказал о секретах «Поля чудес»

Обновлено вчера в 23:26
Общество

В Москве 28 мая ожидается самый тёплый день с начала года

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил, что в Москве 28 мая ожидается самый тёплый день с начала 2019 года.
Обновлено в 01:36
Шоу-бизнес

Ольга Бузова продолжает носить подаренные Дмитрием Тарасовым украшения

Ольга Бузова продолжает носить ювелирные украшения, которые получила в подарок от Дмитрия Тарасова еще во время замужества.
Обновлено в 02:00
Общество

Правительство России запретило госучреждениям закупать импортные вина

Правительство России запретило закупки вин иностранного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений.
Обновлено в 02:28
Как работают Яндекс.Новости?
Конфликт в Керченском проливеБольше новостей по теме
Главное