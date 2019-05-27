Политика
Киев хочет добиться международного статуса Керченского проливаREGNUM 16:16
Власти Украины намерены добиваться определения международного статуса российского Керченского пролива. Об этом сегодня, 27 мая, заявила в эфире радиостанции «Новое время» заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.
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Политика
Президент Сербии признал потерю Косово
Сербия должна признать, что больше не контролирует ситуацию в Косово.
Обновлено в 23:25
Политика
На Украине обвинили Евросоюз в развале экономики
Подписав соглашение об ассоциации с ЕС, Киев согласился на заведомо невыгодные условия, которые губят украинскую экономику.
Обновлено в 23:17
Политика
Китай прекратил закупку нефти у Ирана из-за американских санкций
Китай прекратил закупки нефти у Ирана после вступления в силу санкций США, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в иранской нефтяной отрасли.
Обновлено в 20:12
Экономика
Банки увеличили выдачу кредитов донским жителям на 15%
Темпы роста кредитования жителей Ростовской области хотя и снизились по сравнению с I кварталом 2018 года (тогда объемы выросли в 1,5 раза), но сохраняют заметную положительную динамику.
Обновлено в 12:04
Политика
Прокурора Дагестана предложили на пост прокурора Москвы
Обновлено в 17:20
Армия и оружие
Израиль нанес ракетный удар по Сирии
Армия обороны Израиля неоднократно наносила удары по объектам в Сирии. Последний раз это произошло на прошлой неделе.
Обновлено в 15:00
Путешествия
Анапу назвали самым дорогим курортом России
Обновлено в 09:15
Гаджеты
Huawei опровергла слухи об июньской презентации ОС Hongmeng
Ранее компания Huawei подтвердила, что новая операционная система для ее мобильных устройств проходит под кодовым названием Hongmeng.
Обновлено в 01:22
Происшествия
В Японии мужчина с ножом напал на школьников
В Японии 50-летний мужчина напал с ножом на группу школьников начальных классов. Об этом сообщает телеканал NHK.
Обновлено в 20:53
Общество
В США у анаконды появилось потомство без участия самца
Обновлено в 16:28
Происшествия
Омбудсмен рассказала о брошенном матерью в ТЦ мальчике
Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова рассказала о мальчике, которого мать бросила в одном из московских торговых центров.
Обновлено в 10:49
Экономика
Россияне смогут заработать на сдаче бутылок
Как известно, практика сдачи бутылок существовала в СССР, особенно распространившись в 1970-е годы.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Во Владивостоке обрушившиеся бетонные блоки расплющили несколько машин
Бетонные блоки лестницы, ведущей от одного жилого дома к другому, расположенному выше, обрушились в ходе мощного циклона во Владивостоке, они придавили четыре машины и повредили еще несколько, сообщает утром во вторник мэрия.
Обновлено в 21:33
Авто
Автомобили Hyundai, Kia и Genesis станут уникальными
Предполагается, что дизайн новых автомобилей марки Kia можно описать словами "молодой, вызывающий и классный".
Обновлено в 05:10
Политика
Избранный президент Литвы рассказал об отношениях с РФ
Избранный президент Литвы Гитанас Науседа усомнился в том, что отношения между Вильнюсом и Москвой могут поменяться.
Обновлено в 21:16
Экономика
IKEA начнет сдавать в России мебель в аренду
Компания IKEA в будущем начнет сдавать в России мебель в аренду, сообщил в интервью «РИА Новости» председатель совета директоров группы компаний Ingka в РФ (включает сеть IKEA) Патрик Энтони.
Обновлено в 21:59
Происшествия
В Дагестане изъяли миллион пачек поддельных сигарет
Дагестанские полицейские совместно с ФСБ перекрыли канал поставки в Россию контрафактных сигарет из-за рубежа, правоохранители изъяли две фуры с поддельными пачками, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 23:25
Политика
Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс
Обновлено в 14:47
Шоу-бизнес
Шурыгина поселилась в элитном московском жилом комплексе
Обновлено в 18:53
Происшествия
СК начал проверку после падения строительного крана в Перми
Следственный комитет начал проверку по факту падения башенного крана в Перми.
Обновлено в 14:04
Происшествия
Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки
В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:43
Кино
Дэвида Харбора растрогал финал третьего сезона «Очень станных дел»
Актёр Дэвид Харбор заявил, что финал третьего сезона сериала «Очень странные дела» является «самым трогательным» из всего, что снимала команда проекта.
Обновлено в 05:26
Кино
Харрисон Форд рассказал, кто может сыграть Индиану Джонса
В настоящий момент в разработке находится уже пятый фильм франшизы об искателе приключений и археологе Индиане Джонсе, роль которого Форд исполняет с 1981 года.
Обновлено в 06:32
Футбол
Комличенко признан лучшим легионером чемпионата Чехии
Как сообщается на официальном сайте турнира, российский нападающий «Млада-Болеслава» Николай Комличенко стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии и был признан лучшим легионером первенства.
Обновлено в 16:04
Экономика
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Почти половине российских семей — 48,2% — денег хватает только на еду и одежду, но на товары длительного потребления (например, на смартфон, холодильник, стиральную машину, мебель и др.) финансовых ресурсов уже недостает, следует из доклада Росстата о распределении домохозяйств по оценке финансового положения за четвертый квартал 2018 года.
Обновлено в 23:00
Здоровье
Составлен список самых бесполезных советов врачей
Эксперты составили список распространенных советов врачей пациентам, которые переоценены и не несут реальной пользы для здоровья.
Обновлено в 18:13
Происшествия
В Ленобласти иномарка врезалась в дерево, погибли три человека
В Киришском районе Ленобласти три человека погибли, один получил тяжелые травмы при столковении иномарки с деревом.
Обновлено в 15:58
Кино
Режиссер оскандалившегося в Каннах фильма Кешиш спаивал актеров
Источники изданий Midi Libre и Le Figaro рассказали о методах работы режиссера Абделатифа Кешиша во время съемок фильма «Мектуб, моя любовь 2». Премьера фильма Кешиша состоялась на 72-м Каннском кинофестивале.
Обновлено в 08:25
Авто
Peugeot запустил продажи 508 SW
Продажи "508-го" универсала будут запущены в десяти странах Европы в период с 26 мая по 1 сентября 2019 года.
Обновлено в 10:24
Футбол
«Локомотив» покинул Игорь Денисов
Обновлено в 12:04