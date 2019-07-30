Политолог из Украины Андрей Ермолаев побывал в столице России, восхитился, и сравнил город с Киевом. О своих наблюдениях он рассказал украинским СМИ. По мнению политолога, по сравнению с Киевом, Москва является чистым и ухоженным городом.

Киев и Москву сравнили на Украине

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