Политика

Киев и Москву сравнили на УкраинеГазета.Ru вчера в 23:19

Политолог из Украины Андрей Ермолаев побывал в столице России, восхитился, и сравнил город с Киевом. О своих наблюдениях он рассказал украинским СМИ. По мнению политолога, по сравнению с Киевом, Москва является чистым и ухоженным городом.
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