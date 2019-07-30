Политика
Киев и Москву сравнили на УкраинеГазета.Ru вчера в 23:19
Политолог из Украины Андрей Ермолаев побывал в столице России, восхитился, и сравнил город с Киевом. О своих наблюдениях он рассказал украинским СМИ. По мнению политолога, по сравнению с Киевом, Москва является чистым и ухоженным городом.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 06:07, Ашберн
Политика
Генпрокуратура проведет массовые проверки пенсионных фондов
Генпрокуратура России в августе по поручению главы государства начинает массовые проверки работы пенсионных фондов, заявил во вторник первый замгенпрокурора Александр Буксман.
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Обновлено в 05:26
Политика
54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года
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Обновлено в 01:24
Происшествия
Задержан начальник угрозыска УМВД Приморья
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Авто
Самым популярным автомобилем с пробегом в РФ стал Ford Focus
Эксперты «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных автомобилей с пробегом в России.
Обновлено в 02:30
Футбол
Александр Самедов завершил карьеру футболиста
Обновлено в 05:21
Общество
1 августа повысят выплаты для работающих пенсионеров
С 1 августа в России проиндексируют пенсии для работающих пенсионеров. Это произойдёт впервые с 2016 года – сообщают «Известия».
Обновлено в 02:46
Политика
Богдан обвинил Кличко в сговоре с Фирташем
Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что мэр Киева Виталий Кличко получил пост главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) в результате договоренностей между украинским олигархом Дмитрием Фирташем, Петром Порошенко и Сергеем Левочкиным.
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Футбол
Бразильский суд запретил Роналдиньо покидать страну
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Общество
На Украине умер советский разведчик Анатолий Баронин
Советский разведчик Анатолий Баронин скончался на Украине, сообщает украинская служба внешней разведки.
Обновлено вчера в 22:12
Экономика
Чайка заявил о проблемах в оборонном импортозамещении
Процесс импортозамещения в оборонной сфере испытывает проблемы, заявил генпрокурор РФ Юрий Чайка.
Обновлено в 04:06
Политика
Плахотнюк отказался от мандата депутата парламента Молдавии
Бывший руководитель Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк сообщил во вторник, что отказывается от мандата депутата парламента.
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Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено вчера в 14:24
Происшествия
Момент крушения военного самолета в Пакистане попал на видео
Очевидцы сняли на видео момент крушения военного самолета на северо-востоке Пакистана.
Обновлено в 01:40
Происшествия
Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку
11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории.
Обновлено в 01:17
Политика
Аваков обвинил Порошенко «в бессовестной лжи»
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обвинил бывшего главу государства Петра Порошенко в «бессовестной лжи» из-за слов, что полиция на парламентских выборах работала против его партии «Европейская солидарность».
Обновлено в 04:31
Автоспорт
Даниил Квят: Не могу передать словами чувства от встречи с дочкой
Российский гонщик Даниил Квят в видеоблоге на Youtube поделился впечатлениями от первой встречи со своим новорожденным ребенком.
Обновлено в 03:47
Гаджеты
В TikTok подтвердили разработку собственного смартфона
Обновлено вчера в 13:55
Наука
Созданы увеличивающие масштаб контактные линзы
Специалисты Калифорнийского университета в Сан-Диего разработали контактные линзы, которыми можно управлять движением глаз.
Обновлено вчера в 08:32
Политика
В Киеве назвали возможные сроки уничтожения Украины
Украина может перестать существовать через три года из-за политических экспериментов, заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:33
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности в России
Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в России 75% жителей страны не хватает денег до получки — им требуется от нескольких тысяч до 10 тыс. рублей дополнительно, чтобы «выйти в ноль» в семейном бюджете и не залезать в долги.
Обновлено в 01:39
Общество
Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Армия и оружие
Индия закупила тысячу российских ракет
Россия поставит Индии около тысячи авиационных ракет.
Обновлено в 05:20
Футбол
«Спартак» согласился продать Фернандо
Обновлено вчера в 15:57
Технологии
Количество сотовых вышек операторов «большой четверки» выросло на 8%
Максимальный прирост РЭС у операторов «большой четверки» отмечен в стандарте LTE (+18%), что соответствует возрастающему спросу на повышение качества услуг передачи данных в сетях сотовой связи и скорости доступа к интернету.
Обновлено вчера в 03:53
Авто
Блогеры разогнали BMW X7 M50d на автобане
Флагманская дизельная версия полноразмерного внедорожника класса Luxury отправилась на автобан в Германии, в частности, на один из оставшихся участков знаменитого шоссе, где отсутствует ограничение скорости.
Обновлено в 03:25
Авто
Kia расширяет географию продаж удешевленного Rio
Компания Kia анонсировала планы по расширению географии поставок бюджетного седана Kia Pegas.
Обновлено в 00:12
Политика
Зеленский освободил Короля Артура от должности
«Освободить Короля Артура Станиславовича от должности председателя Меловской районной государственной администрации Луганской области в связи с окончанием срока полномочий президента Украины», — говорится в документе.
Обновлено в 04:43